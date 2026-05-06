Vàng tăng vọt 3% khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD giảm

Giá vàng và bạc tăng mạnh trong ngày thứ Tư, 6/5, với đồng USD suy yếu là động lực chính thúc đẩy đà tăng. Đồng bạc xanh chịu áp lực từ việc giá dầu giảm, qua đó làm dịu bớt lo ngại về lạm phát. Chỉ một tuần trước, kim loại quý còn chịu sức ép trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, nhưng động lực hiện tại đang được hỗ trợ bởi các dấu hiệu tiến triển trong đàm phán hòa bình Mỹ–Iran và lợi suất trái phiếu giảm.

Vàng phục hồi khi USD và lợi suất trái phiếu giảm

Vàng đã phục hồi mạnh trong ngày thứ Tư, chủ yếu nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD yếu đi. Thị trường phản ứng với các báo cáo cho thấy khả năng đạt tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, tạm thời cải thiện tâm lý trên thị trường kim loại quý.

Đối với vàng, lợi suất giảm đặc biệt quan trọng vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi. Khi lợi suất trái phiếu tăng, vàng thường kém hấp dẫn hơn do không tạo ra thu nhập từ lãi. Trong phiên thứ Tư, áp lực này đã giảm bớt, giúp giá vàng tiến gần đường EMA 50 ngày quanh mức 4.800 USD/ounce.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa xác nhận một sự đảo chiều xu hướng rộng hơn. Lực chốt lời xuất hiện khi giá chạm vùng kháng cự kỹ thuật này, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng đột phá địa chính trị. Thị trường đã nhiều lần phản ứng với các tin tức tương tự, vì vậy một số nhà đầu tư vẫn coi đây là nhịp phục hồi ngắn hạn thay vì khởi đầu của xu hướng tăng bền vững.

Trong ngắn hạn, đường EMA 50 ngày vẫn là mức kháng cự quan trọng. Nếu giá duy trì vượt lên trên vùng này, triển vọng kỹ thuật của vàng có thể cải thiện và hỗ trợ đà tăng tiếp theo. Ngược lại, bất kỳ diễn biến xấu nào tại Trung Đông có thể nhanh chóng làm gia tăng biến động và đẩy giá quay về khu vực 4.600 USD. Hiện tại, thị trường vàng vẫn rất nhạy cảm với biến động lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và các tin tức địa chính trị từ Trung Đông.

