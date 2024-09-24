Dữ liệu và thông tin nóng:

!2 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam tiếp tục ghi nhận giá vàng thế giới lập kỷ lục mới phiên thứ 3 liên tiếp. Giá vàng giao ngay (GOLD) chạm mốc 2.640 USD/oz, còn giá vàng tương lai (GOLD.FUT) đạt .2.666 USD/oz. Động lực chính được thúc đẩy bởi các đợt leo thang căng thẳng mới nhất của Israel tại Trung Đông.

Về mặt số liệu vĩ mô, báo cáo PMI công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn hoạt động ổn định, dù ngành sản xuất suy yếu nhiều hơn dự kiến. Đáng chú ý, tại khu vực eurozone, số liệu của các quốc gia thuộc liên minh châu Âu đều tệ hơn dự kiến. Điều này giúp chỉ số đồng đô la Mỹ - USDIDX phục hồi do đồng EUR yếu đi.

Bất chấp cả đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng điểm, giá kim loại quý tiếp tục leo dốc khi bất ổn Trung Đông nóng trở lại. Các chuyên gia của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) dự báo xu hướng tăng giá của vàng có thể kéo dài và đạt 2.700 USD/oz trong giữa năm 2025.

Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian M30

Tiếp tục là một mức đỉnh cao lịch sử mới của thị trường vàng được ghi nhận, lần này là vùng số chẵn 2.640 USD/oz và đương nhiên các nhà đầu cơ giá lên sẽ muốn thấy con số đẹp hơn: 2.650 USD/oz.

Đường trendline tăng (nét đứt) vẫn đang hướng lên khá rõ ràng và dù cho có một cú sập 150 pips ngay tại mức đỉnh 2.640 USD thì công cụ này vẫn đang vững vàng. Tuy nhiên, đây cũng chính là lời cảnh báo trong bối cảnh giá leo dốc không ngừng trong thời gian ngắn.

Nếu trendline bị phá vỡ thành công, người bán có thể tham gia mạnh mẽ hơn để thúc đẩy một đợt điều chỉnh về quanh ngưỡng tâm lý 2.600 USD. Đủ để hình thành một cấu trúc tam giác tích lũy dành cho các đợt lập kỷ lục tiếp theo trên các khung thời gian trung hạn hơn.