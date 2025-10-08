🥇Vàng vượt $4.000 - Dự báo mới cho giá?

Giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng và là hệ quả trực tiếp của sự bất ổn kinh tế – chính trị toàn cầu đang leo thang. Mức tăng của kim loại quý hàng đầu thế giới hiện đã vượt 50% kể từ đầu năm, trở thành màn trình diễn tốt nhất kể từ năm 1979. Mặc dù đã từng có những giai đoạn tăng 30–40% trong quá khứ, nhưng mức lợi nhuận trên 50% một năm chỉ từng xuất hiện trong thập niên 1970. Dù giá vàng đã có xu hướng tăng từ năm ngoái và đầu năm nay, đợt tăng mạnh nhất bắt đầu từ tháng 8, trùng với sự xoay trục chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và việc áp thuế của chính quyền Donald Trump. Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa hiện tại càng làm gia tăng bầu không khí bất ổn.

Các động lực tăng giá chính

Vị thế tài sản trú ẩn an toàn: Vàng đang củng cố vai trò là “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh kinh tế bất ổn — không chỉ do các vấn đề nội bộ của Mỹ mà còn bởi căng thẳng địa chính trị lan rộng ở châu Âu và châu Á

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư: Các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân đang tăng cường mua vàng, coi đây là công cụ phòng hộ chống mất giá tiền pháp định và lạm phát gia tăng. Ba Lan và Trung Quốc tiếp tục là những người mua lớn nhất trong năm nay. Dù tốc độ mua ròng của ngân hàng trung ương có chậm lại, khi kết hợp với nhu cầu vật chất và ETF, đây vẫn là lực cầu mạnh mẽ nhất đẩy giá lên.

Sự suy yếu của đồng USD và chính sách của Fed: Dự báo đồng USD suy yếu trong năm 2025 cùng với kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất đang thúc đẩy nhu cầu vàng. Hiện tại, thị trường tập trung vào số lần cắt giảm, hơn là thời điểm chu kỳ nới lỏng kết thúc. Thêm vào đó, việc chính quyền Mỹ đặt nghi vấn về uy tín của Fed và sự xói mòn vai trò dự trữ toàn cầu của đồng USD cũng góp phần thúc đẩy giá vàng và kim loại quý khác.

Diễn biến lịch sử và triển vọng

Dòng vốn đầu tư: Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là vào các quỹ ETF vàng, đã tạo nên lượng vốn chảy vào lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Mục tiêu giá: Vàng đã phá đỉnh mới lần thứ 13 chỉ riêng trong tháng 9. Các chuyên gia phân tích không loại trừ khả năng vàng sẽ hướng tới 4.300 USD trong vài tháng tới. Theo Goldman Sachs, trong điều kiện thuận lợi, giá vàng có thể đạt 5.000 USD vào giữa năm sau, với kịch bản cơ sở là 4.900 USD vào cuối năm 2026.

Cảnh báo điều chỉnh: Các báo cáo gần đây khuyến nghị thận trọng sau đà tăng mạnh — Bank of America cảnh báo nguy cơ điều chỉnh, trong khi Goldman Sachs và JP Morgan cũng lưu ý rủi ro định giá quá cao. Tuy nhiên, hiện chưa có yếu tố rõ ràng nào có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh sâu. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu: Đồng USD tăng giá mạnh, thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ (khi nhu cầu tiền mặt tăng, như giai đoạn đại dịch) hoặc rủi ro địa chính trị được giải tỏa hoàn toàn. Tuy nhiên, khả năng những yếu tố này xảy ra trong ngắn hạn là rất thấp.

Giá vàng giao ngay đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce ngay trong phiên sáng nay, với mức bứt phá lên tới gần 1%. Hiện tại, các nhịp điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tăng vài giờ qua cho thấy mốc 4.000 USD nhiều khả năng sẽ đóng vai trò hỗ trợ, nếu đợt điều chỉnh ngắn hạn đang hình thành trước khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu.