Vàng vượt mức $3.950

Vượt mức $3.950 và đang hướng đến việc chạm ngưỡng tâm lý quan trọng
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Gía Vàng tiếp tục nới rộng mạch tăng và đã chính thức vượt ra khỏi mức $3.950, chỉ còn khoảng $50 là giá Vàng chạm mốc $4.000 - một mức cản tâm lý quan trọng. Nhìn vào biểu đồ, thấy rõ áp lực mua vẫn đang còn rất lớn, không có bất kỳ một cơ hội nào cho phe bán. Có lẽ mức giá tiềm năng nhất để chờ đợi những phản ứng mạnh là khu vực quanh mốc $3.980 trước khi chạm được cột mốc $4.000.
Nguồn: xStation
