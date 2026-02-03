Vì sao báo cáo AMD Q4 2025 là phép thử lớn cho cuộc đua AI?

Vì sao kết quả kinh doanh của AMD lại quan trọng

AMD bước vào mùa công bố lợi nhuận với vị thế là một trong những nhân tố chủ chốt của ngành bán dẫn toàn cầu. Công ty đang cân bằng giữa thị trường CPU truyền thống và mảng GPU, bộ tăng tốc AI đang tăng trưởng rất nhanh, nơi AMD phải cạnh tranh trực tiếp với những “ông lớn” như Nvidia. Sau nhiều năm mở rộng ổn định trong mảng trung tâm dữ liệu và đẩy mạnh AI, thị trường đang chờ đợi những bằng chứng cụ thể cho thấy AMD có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh định giá cổ phiếu cao, nguồn cung chip còn hạn chế và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Kết quả Q4/2025 sẽ là phép thử về chất lượng tăng trưởng, cho thấy liệu AMD có thể chuyển hóa động lực từ CPU cũng như các bước tiến trong GPU và AI thành kết quả tài chính thực tế, đồng thời vẫn kiểm soát tốt chi phí và đầu tư trong tương lai hay không.

Dự báo tài chính Q4/2025

EPS điều chỉnh: 1,32 USD

Tổng doanh thu: 9,65 tỷ USD

Doanh thu trung tâm dữ liệu: 4,97 tỷ USD

Doanh thu gaming: 855,3 triệu USD

Doanh thu khách hàng (PC): 2,89 tỷ USD

Doanh thu embedded: 960,7 triệu USD

Lợi nhuận hoạt động: 2,47 tỷ USD

Biên lợi nhuận hoạt động: 25,4%

Biên lợi nhuận gộp: 54,5%

CapEx: 231,4 triệu USD

Chi phí R&D: 2,16 tỷ USD

Dự báo Q1/2026

Tổng doanh thu: 9,39 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp: 54,3%

CapEx: 213,9 triệu USD

CPU - Trụ cột của thị trường truyền thống

AMD tiếp tục gia tăng thị phần trong mảng vi xử lý máy chủ, nơi các chip x86 của hãng thể hiện lợi thế hiệu năng so với Intel. Những hạn chế về nguồn cung của Intel cùng nhu cầu ngày càng cao đối với các máy chủ hiệu năng cao đang mở ra cơ hội để AMD củng cố vị thế. Động lực tăng trưởng từ CPU vẫn là yếu tố chính thúc đẩy doanh thu và là điểm mà thị trường sẽ theo dõi sát sao.

GPU - Cuộc cạnh tranh với Nvidia

Trong mảng GPU, AMD vẫn đang trong quá trình thu hẹp khoảng cách với Nvidia, đặc biệt ở thị trường GPU cho trung tâm dữ liệu. Việc ra mắt chip Instinct MI455 mới cùng các bước chuẩn bị cho triển khai hệ thống Helios cho OpenAI cho thấy AMD đang nhắm tới nhu cầu ngày càng lớn của các tác vụ AI. Tốc độ chấp nhận GPU trong các trung tâm dữ liệu sẽ là chỉ báo quan trọng về khả năng cạnh tranh của AMD trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

AI và hợp tác với OpenAI

AMD đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào phát triển AI, với kế hoạch triển khai các hệ thống công suất sáu gigawatt cho OpenAI. Quan hệ hợp tác này là phép thử lớn đầu tiên cho chiến lược AI của AMD và có thể định hình động lực tăng trưởng trong mảng này. Những câu hỏi then chốt với thị trường bao gồm: AMD có mở rộng được tệp khách hàng AI hay không, tốc độ mở rộng triển khai nhanh đến mức nào, và liệu các khoản đầu tư vào GPU có mang lại tỷ suất sinh lời tương xứng hay không.

Động lực tăng trưởng và phân tích cạnh tranh

AMD tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong phân khúc CPU cho máy chủ, tận dụng lợi thế hiệu năng so với Intel cũng như những hạn chế trong năng lực sản xuất của đối thủ. Điều này giúp công ty không ngừng gia tăng thị phần trong mảng trung tâm dữ liệu, nơi hiệu năng xử lý và hiệu quả năng lượng là các tiêu chí then chốt. Ở mảng GPU và AI, AMD vẫn đang đi sau Nvidia, tuy nhiên việc hợp tác với OpenAI cùng quá trình phát triển các dòng Instinct MI455 và MI400 mới tạo ra cơ hội thực sự để bứt phá trong các tác vụ AI trên máy chủ. Các triển khai Helios có thể trở thành cột mốc quan trọng trong chiến lược AI của AMD, cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với AI tạo sinh. Thị trường sẽ theo dõi sát tăng trưởng doanh thu từ trung tâm dữ liệu và GPU, hiệu quả của các triển khai AI, khả năng mở rộng tệp khách hàng trong phân khúc này, cũng như diễn biến của thị trường PC – vốn vẫn hỗ trợ doanh thu nhưng có thể chịu áp lực từ chi phí bộ nhớ tăng và biến động nhu cầu tiêu dùng.

CapEx và biên lợi nhuận

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu, GPU và AI đang tăng nhanh hơn doanh thu, tạo áp lực chi phí và đòi hỏi quản lý biên lợi nhuận một cách chặt chẽ. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào chia sẻ của ban lãnh đạo liên quan đến tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROI), lộ trình triển khai GPU AI và hiệu quả sử dụng vốn cho các công nghệ mới. Không chỉ tốc độ tăng trưởng mà chất lượng tăng trưởng cũng là yếu tố then chốt, phản ánh khả năng mở rộng quy mô hoạt động một cách có lợi nhuận. Việc phân tích biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động song song với mức đầu tư sẽ giúp đánh giá liệu AMD có thể chuyển hóa chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và AI thành kết quả tài chính thực chất mà không làm suy giảm khả năng sinh lời dài hạn hay không.

Rủi ro đối với nhà đầu tư

Dù có vị thế thị trường vững chắc, AMD vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Cạnh tranh trong mảng CPU từ Intel và trong GPU, AI từ Nvidia vẫn rất gay gắt. Ngoài ra, sự tham gia của Arm vào thị trường máy chủ có thể gia tăng áp lực cạnh tranh. Việc phụ thuộc lớn vào một khách hàng AI chủ chốt là OpenAI đồng nghĩa với việc tiến độ triển khai hợp tác sẽ có tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh. Các rủi ro khác bao gồm hạn chế nguồn cung chip, chi phí bộ nhớ và năng lượng cho trung tâm dữ liệu tăng cao, cũng như những thay đổi về quy định và địa chính trị có thể ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu và chi phí vận hành.

Bài kiểm tra chất lượng chiến lược

Q4/2025 sẽ là phép thử cho khả năng của AMD trong việc mở rộng doanh số CPU và GPU cho máy chủ, phát triển các mối quan hệ đối tác AI trong bối cảnh đầu tư gia tăng, duy trì lợi thế cạnh tranh và đồng thời tạo ra dòng tiền tự do giữa áp lực chi phí ngày càng lớn. Kết quả quý này sẽ cho thấy mức độ mà các khoản đầu tư vào AI và trung tâm dữ liệu được chuyển hóa thành hiệu quả tài chính cụ thể, liệu công ty có duy trì được đà tăng trưởng của CPU, mở rộng tệp khách hàng GPU và AI, cũng như kiểm soát biên lợi nhuận hay không. Thành công trong quý này có thể khẳng định tính hiệu quả của chiến lược AMD, gửi tín hiệu tới thị trường về lợi thế cạnh tranh bền vững và chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng giá trị tiếp theo.

Những điểm then chốt