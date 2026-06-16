Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất có ý nghĩa gì đối với đồng yên?

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hôm nay đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Đợt tăng 25 điểm cơ bản (bp) đưa lãi suất điều hành lên 1%. Quyết định này đã được thị trường dự báo từ trước, vì vậy các nhà đầu tư tập trung vào những thông tin liên quan đến thắt chặt định lượng (Quantitative Tightening - QT) và cuộc họp báo sau cuộc họp. Do Thống đốc Kazuo Ueda phải nhập viện, Phó Thống đốc Shinichi Uchida, người nổi tiếng với phong cách phát biểu thẳng thắn, đã chủ trì buổi họp báo hôm nay.

Hình 1: Lãi suất và lợi suất trái phiếu tại Nhật Bản (1994 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 16.06.2026

Ông Uchida nhấn mạnh các rủi ro về lạm phát, tuyên bố trực tiếp rằng do kỳ vọng lạm phát đang ở mức cao, có nguy cơ chỉ số lạm phát cơ bản sẽ một lần nữa vượt mục tiêu của BoJ. Ông cũng cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để làm hài lòng các nhà đầu tư, những người đang tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng BoJ tiếp tục tăng lãi suất ngay trong quý III.

Điểm đáng chú ý khác là quyết định lần này không được thông qua một cách nhất trí. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thành viên duy nhất bỏ phiếu phản đối việc tăng lãi suất là Toichiro Asada, người được Thủ tướng Takaichi bổ nhiệm vào hội đồng và vốn là người công khai ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

BoJ cũng công bố sẽ dừng quá trình cắt giảm lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản ở mức 2 nghìn tỷ yên mỗi tháng, tương đương khoảng 12,5 tỷ USD. Tuy nhiên, việc này sẽ được thực hiện với độ trễ, khi chương trình hiện tại dự kiến kết thúc vào tháng 4/2027. Đây được xem là yếu tố mang tính ôn hòa (dovish) nhằm cân bằng với các động thái thắt chặt khác của ngân hàng. Nhìn chung, toàn bộ gói chính sách mà BoJ đưa ra có thể được đánh giá là tương đối cân bằng, nhưng có lẽ chưa đủ mạnh để ngăn chặn đà suy yếu tiếp tục của đồng yên.

Tỷ giá USD/JPY đang tăng trở lại, tiến sát mức đỉnh được thiết lập vào tháng 7/2024 (161,95). Nếu vượt qua ngưỡng này, tỷ giá sẽ lên mức cao nhất trong hơn 40 năm. Có thể kỳ vọng BoJ sẽ tìm cách can thiệp để hạn chế đà mất giá của đồng yên, mặc dù các nỗ lực can thiệp trước đây của ngân hàng không mang lại nhiều thành công.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB