Volkswagen: Liệu một thỏa thuận tiềm năng với Israel có thể cứu nhà máy tại Saxony?

Theo Financial Times, Volkswagen hiện đang đàm phán với Rafael Advanced Defense Systems để thiết lập hợp tác liên quan đến sản xuất quân sự. Trọng tâm của thỏa thuận là khả năng “giải cứu” một nhà máy của hãng tại bang Saxony, vốn đang đối mặt nguy cơ đóng cửa.

Thỏa thuận này được cho là sẽ bao gồm việc chuyển đổi cơ sở sản xuất thành nhà máy chế tạo các linh kiện cho hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel. Nhà máy của VW tại Osnabrück hiện đang sử dụng khoảng 2.300 lao động. Tập đoàn đang gặp khó khăn ngày càng lớn trong việc duy trì việc làm, và với năng lực cùng chuyên môn hiện có, một đơn hàng từ Israel có thể trở thành giải pháp tạm thời, đặc biệt khi quốc gia này đang thiếu hụt đạn tên lửa và các hệ thống hỗ trợ.

Đây có thể được xem là một “niềm an ủi nhỏ” đối với người lao động. Theo các ước tính và dự báo của công ty, lực lượng lao động có thể tiếp tục bị cắt giảm thêm khoảng 30.000–50.000 người vào cuối năm 2030. Tính đến cuối năm 2024, tổng số nhân viên của tập đoàn (không bao gồm các nhà máy tại Trung Quốc) là khoảng 614.000 người, trong đó có 293.000 vị trí tại Đức.

Đây không phải là động thái đầu tiên của Volkswagen trong lĩnh vực quốc phòng trong thời gian gần đây - vài tháng trước, công ty đã nhận được một đơn hàng xe tải quy mô lớn từ Bundeswehr (quân đội Đức).

VWOV1.DE (D1)

Cổ phiếu của công ty phản ứng với thông tin này bằng một khoảng “gap” tăng nhẹ. Giá đang vượt lên trên vùng quan trọng €89 - 90/cổ phiếu, tuy nhiên vẫn nằm gần biên dưới của xu hướng tăng dài hạn. Nguồn: xStation5.