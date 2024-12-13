Vốn hóa của Broadcom vượt mức 1 nghìn tỷ USD nhờ triển vọng lạc quan từ AI

Cổ phiếu Broadcom tăng vọt hơn 20% sau ít phút mở phiên cuối tuần, đẩy vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 1 nghìn tỷ USD. Nguyên nhân chính khiến cổ phiếu bay cao là bởi báo cáo thu nhập quý tài chính IV ấn tượng. Được thúc đẩy bởi xu hướng trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, gã khổng lồ trong lĩnh vực bán dẫn đã đạt được kết quả tài chính vững chắc, nhờ vào các mối quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple. Điểm nổi bật là công ty đã công bố kế hoạch hợp tác với Apple trong việc phát triển một con chip trí tuệ nhân tạo mới.

Những điểm nổi bật chính từ kết quả kinh doanh quý IV bao gồm:

Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1,42 USD, vượt qua dự kiến 1,39 USD.

Doanh thu ròng điều chỉnh: 14,05 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức dự kiến ​​14,08 tỷ USD.

Doanh thu từ giải pháp bán dẫn: 8,23 tỷ USD và doanh thu từ phần mềm cơ sở hạ tầng là 5,82 tỷ USD, cả hai đều thấp hơn một chút so với dự kiến.

EBITDA điều chỉnh: 9,09 tỷ USD và thu nhập hoạt động điều chỉnh là 8,81 tỷ USD, vượt quá kỳ vọng.

Công ty dự báo doanh thu quý sắp tới là 14,6 tỷ USD, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích, và biên EBITDA là 66%.

Broadcom báo cáo doanh thu bán dẫn ở mức cao kỷ lục 30,1 tỷ USD trong năm tài chính 2024, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng ấn tượng 220% so với năm trước của các sản phẩm liên quan đến AI, đóng góp 12,2 tỷ USD. Bộ xử lý AI XPU và danh mục mạng Ethernet của công ty là động lực tăng trưởng chính. Hơn nữa, Broadcom đã thông báo tăng cổ tức hàng quý 11% lên 0,59 USD/cổ phiếu.

Với triển vọng lạc quan về tương lai của trí tuệ nhân tạo, công ty dự báo doanh thu từ các sản phẩm AI sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, lên tới 65% trong quý sắp tới, vượt xa mức tăng trưởng trung bình 10% của toàn bộ ngành bán dẫn. Việc sở hữu hai khách hàng siêu quy mô cùng với tiềm năng về thị trường trung tâm dữ liệu AI lên tới 90 tỷ USD vào năm 2027 đã đặt Broadcom vào vị trí dẫn đầu trong cuộc cách mạng AI.

Dù đối mặt với những thách thức từ sự chậm lại tiềm ẩn của thị trường thiết kế chip, bao gồm cả việc trì hoãn ra mắt bộ vi xử lý mới cho Alphabet, Broadcom vẫn chứng minh được sự ổn định và đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong quý tài chính 4. Mặc dù còn những ẩn số trong chiến lược tương lai của Apple, nhưng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và việc tập trung vào trí tuệ nhân tạo hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho Broadcom trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc các công ty phân tích như Bank of America và JP Morgan nâng hạng đối với cổ phiếu của Broadcom, với mức giá mục tiêu lên tới 250 USD, càng cho thấy triển vọng lạc quan đối với các sáng kiến AI của Broadcom. Nhiều nhà phân tích dự đoán doanh thu của mảng AI của công ty sẽ tăng gấp ba lần trong 3 năm tới.

Với vốn hóa thị trường khổng lồ vượt quá 1 nghìn tỷ USD, sự thành công của Broadcom gắn liền với sự phát triển của Apple. Mặc dù có những lo ngại về việc Apple tự sản xuất chip, nhưng động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hứa hẹn sẽ giúp Broadcom vượt qua những thách thức này. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự 220 USD/cổ phiếu sẽ là một rào cản lớn mà phe mua cần vượt qua, trong khi các mức hỗ trợ quanh khu vực 186,5 USD sẽ là mốc mà phe mua cần phải bảo vệ.Nguồn: xStation5