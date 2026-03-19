Wall Street nỗ lực chặn đà bán tháo khi dầu tăng vọt 🚩 Alibaba bốc hơi 7%

Phiên giao dịch thứ Năm tại Phố Wall tiếp tục bị bao phủ bởi làn sóng bán tháo các tài sản rủi ro, trong khi giá dầu vẫn duy trì ở mức cao do xung đột liên quan đến Iran không ngừng leo thang. Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 290 điểm (tương đương 0,7%), trong khi S&P 500 và Nasdaq lần lượt mất 0,8% và 0,6%.

Bên cạnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, thị trường chứng khoán còn chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát sản xuất công bố hôm qua và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp kỷ lục hôm nay. Những số liệu này càng củng cố thêm quan điểm thắt chặt (hawkish) của Fed, khiến giới đầu tư ngày càng lo ngại về kịch bản lạm phát đình trệ (stagflation) tại Mỹ, sự kết hợp độc hại giữa tăng trưởng kinh tế suy yếu và lạm phát cao dai dẳng.

Trên thị trường hàng hóa, dầu Brent là tâm điểm khi tăng mạnh 3% lên mức 111 USD/thùng , trong khi dầu WTI tăng 1% lên 97 USD . Biên độ biến động này cho thấy các nhà đầu tư đang bắt đầu định giá rủi ro đứt gãy nguồn cung năng lượng kéo dài tại Trung Đông.

Đà tăng của giá dầu được kích ngòi bởi chuỗi các cuộc tấn công vào hạ tầng khí đốt trong khu vực, bao gồm việc Iran nhắm vào một trạm xuất khẩu LNG trọng yếu tại Qatar và trước đó là cuộc không kích của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran. Hành động trả đũa của Tehran đối với các tài sản năng lượng của Qatar đã đẩy phí rủi ro địa chính trị lên cao và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến toàn diện.

Tuyên bố chung của lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản về việc sẵn sàng đảm bảo an toàn hàng hải qua Eo biển Hormuz được xem là nỗ lực nhằm trấn an tâm lý thị trường. Tuy nhiên, sự phối hợp này cũng vô tình xác nhận những rủi ro trọng yếu đối với dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu.

Sự suy yếu của thị trường chứng khoán càng trở nên trầm trọng sau phiên bán tháo thảm khốc hôm thứ Tư. Chỉ số Dow Jones đã xác lập mức đáy mới của năm và chính thức thủng đường trung bình động 200 ngày (MA200). Dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai cho thấy có tới 75% khả năng lãi suất sẽ không đổi trong suốt năm 2026, tạo thêm áp lực nặng nề lên định giá cổ phiếu.

Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Micron ghi nhận mức giảm 2% do áp lực chốt lời bất chấp kết quả kinh doanh khả quan nhờ nguồn cung bộ nhớ thắt chặt. Trong khi đó, Eli Lilly cũng chỉ nhận được phản ứng mờ nhạt từ thị trường sau khi cập nhật về retatrutide, dòng thuốc điều trị béo phì thế hệ mới được kỳ vọng là sản phẩm tốt nhất phân khúc.

Một tín hiệu kỹ thuật tiêu cực đáng chú ý là chỉ số S&P 500 (US500) đã chính thức đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200) lần đầu tiên kể từ ngày 23/05. Diễn biến này càng củng cố thêm lo ngại rằng thị trường có thể đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh sâu, thay vì chỉ là một nhịp giảm kỹ thuật tạm thời.

Trên thị trường cổ phiếu, nhóm khai khoáng đang ghi nhận mức giảm sâu do làn sóng bán tháo khốc liệt trên thị trường kim loại, trái ngược hoàn toàn với đà tăng trưởng của các doanh nghiệp dầu khí. Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn duy trì ở mức yếu.

Alibaba gây thất vọng với kết quả kinh doanh yếu kém

Alibaba vừa công bố báo cáo tài chính quý (kết thúc ngày 31/12/2025) với các con số thấp hơn kỳ vọng, xác nhận doanh nghiệp này đang trải qua giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức. Doanh thu đạt 284,8 tỷ Nhân dân tệ (so với dự báo 290,7 tỷ), trong khi lợi nhuận ròng lao dốc 66% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 15,6 tỷ Nhân dân tệ. Kết quả tiêu cực này đã ngay lập tức kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, sự suy yếu này không phải là vấn đề nhất thời mà phản ánh một chiến lược đầu tư đầy mạo hiểm. Alibaba đang đẩy mạnh chi tiêu vào mảng thương mại nhanh (quick commerce), trải nghiệm người dùng và công nghệ. Dù điều này gây áp lực nặng nề lên biên lợi nhuận ngắn hạn, nhưng mục tiêu cốt lõi là nhằm tái thiết lập năng lực cạnh tranh dài hạn. Tuy nhiên, mức sụt giảm mạnh của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cho thấy chi phí chuyển đổi thực tế đang cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Động lực tăng trưởng chính của tập đoàn vẫn nằm ở mảng Đám mây và Trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh thu phân khúc Cloud Intelligence tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, đạt 43,3 tỷ Nhân dân tệ . Đáng chú ý, các sản phẩm liên quan đến AI đã ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số trong quý thứ 10 liên tiếp.

Song song đó, ban lãnh đạo Alibaba cũng nâng cao kỳ vọng chiến lược khi đặt mục tiêu doanh thu hàng năm từ Cloud và AI đạt 100 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Để hiện thực hóa điều này, hãng cần duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 35% mỗi năm — một mục tiêu vừa mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đầy thách thức trong khâu thực thi.

Trên thực tế, Alibaba đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ một nền tảng thương mại điện tử thuần túy sang một công ty công nghệ lấy AI làm trọng tâm, nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Trung Quốc. Câu hỏi then chốt hiện nay là liệu các khoản đầu tư khổng lồ này có thể chuyển hóa thành sự cải thiện bền vững cho kết quả tài chính tổng thể của tập đoàn hay không. Hiện tại, chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) của Alibaba đã bốc hơi hơn 7% và thấp hơn gần 40% so với mức đỉnh gần nhất.

