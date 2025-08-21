Walmart công bố kết quả tài chính ấn tượng nhưng cổ phiếu vẫn giảm sâu

Walmart (WMT.US) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, khiến các nhà đầu tư thất vọng và cổ phiếu giảm hơn 4%. Mặc dù doanh số bán hàng vượt kỳ vọng, lợi nhuận lại không đạt được dự báo của các nhà phân tích.

EPS (Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu): 0,68 USD (thấp hơn so với kỳ vọng 0,73 USD).

Doanh thu: 177,4 tỷ USD (cao hơn so với kỳ vọng 175,9 tỷ USD).

Tăng trưởng doanh số: 4,8% (cao hơn so với kỳ vọng 4,21%).

Doanh số thương mại điện tử: Tăng 26%.

Chi phí hoạt động: Tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp: Tăng lên 22,8% (thấp hơn so với kỳ vọng 24,8%).

Tỷ lệ P/E của Walmart hiện đang ở gần mức cao kỷ lục, khoảng 38, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành.

Chính sách duy trì lãi suất của FED cùng với các mức thuế bổ sung từ chính quyền tổng thống mới đang tạo ra rủi ro lớn cho tình hình tài chính của công ty trong những quý tới.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu rằng “Walmart có thể hấp thụ một phần chi phí liên quan đến thuế quan”. Tuy nhiên, điều này gây lo ngại cho các cổ đông, vốn ưu tiên lợi nhuận hơn là việc hỗ trợ chính sách của Tổng thống Mỹ. CEO Doug McMillon cũng thừa nhận rằng, mặc dù Walmart đang nỗ lực hạn chế tăng giá, nhưng việc này không thể tránh khỏi.

Biểu đồ

Hôm nay, cổ phiếu Walmart đang giảm sau báo cáo kết quả quý, tiến gần đường EMA100 ngày (đường màu vàng). Nếu phá vỡ mức hỗ trợ này, giá có thể rơi xuống khoảng 96–97 USD/cổ phiếu. Mặc dù doanh số bán hàng vẫn mạnh, chi phí vận hành cao hơn đã làm giảm lợi nhuận, khiến nhà đầu tư thất vọng và gây áp lực bán ra. Nguồn: xStation5

Quy mô khổng lồ vẫn là lợi thế của Walmart – nhà phân phối và nhà tuyển dụng lớn nhất tại Mỹ, giúp công ty có khả năng hấp thụ chi phí và đàm phán những thỏa thuận mà đối thủ không thể.

Ban lãnh đạo thể hiện sự tự tin khi nâng dự báo doanh thu cả năm, nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng, phản ứng bằng cách bán tháo cổ phiếu. Diễn biến tương lai của Walmart sẽ phụ thuộc lớn vào hội nghị Jackson Hole sắp tới, khi chính sách lãi suất của Fed có thể quyết định sức mạnh tiêu dùng trong các quý tới, qua đó tác động trực tiếp đến lợi nhuận công ty.