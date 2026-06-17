Đầu tiên phải khẳng định rằng, nếu Fed bất ngờ thay đổi lãi suất ngay trong cuộc họp hôm nay, đó sẽ là một cú sốc lớn đối với thị trường. Vì vậy, sự chú ý sẽ tập trung vào hai yếu tố quan trọng nhất: dự báo lãi suất của các thành viên FOMC (Dot Plot) và cuộc họp báo đầu tiên của Kevin Warsh. Bên cạnh đó, các dự báo mới của Fed về tăng trưởng kinh tế và lạm phát cũng sẽ là những điểm đáng chú ý.

Hình 1: Lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ (1998 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 17.06.2026

Tân Chủ tịch Fed do Tổng thống Donald Trump lựa chọn sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhiều người cho rằng ông sẽ chịu áp lực phải làm hài lòng Nhà Trắng bằng cách thể hiện lập trường ôn hòa (dovish) hơn đối với chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, mọi phát biểu của Warsh sẽ được các nhà phân tích trên toàn thế giới theo dõi rất sát sao. Thị trường sẽ đặc biệt chú ý xem liệu có sự khác biệt đáng kể nào giữa quan điểm của Warsh và tín hiệu đến từ các thành viên còn lại của FOMC hay không. Nếu điều đó xảy ra, vị Chủ tịch mới có thể đánh mất niềm tin của giới đầu tư ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, khả năng ông lựa chọn một sự thay đổi quá mạnh trong thông điệp chính sách là không cao.

Ở thời điểm hiện tại, bối cảnh kinh tế cũng chưa thực sự tạo nhiều dư địa cho một lập trường quá ôn hòa. Tuy nhiên, việc Mỹ và Iran dự kiến ký một biên bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding) vào thứ Sáu có thể giúp Warsh giảm bớt áp lực, cho phép ông có cách tiếp cận bình tĩnh hơn đối với rủi ro lạm phát – yếu tố đã chi phối các cuộc thảo luận của Fed trong thời gian gần đây. Quan trọng hơn cả, mọi phát biểu của Warsh sẽ được thị trường đối chiếu trực tiếp với Biểu đồ Dot Plot, nơi phản ánh kỳ vọng lãi suất của toàn bộ Ủy ban.

Trước thời điểm công bố quyết định, thị trường vẫn đang giao dịch trong trạng thái khá bình lặng. S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm khoảng 0,1% trong phiên hôm nay, trong khi đồng USD cũng giảm 0,1% so với đồng EUR. Tuyên bố chính sách của FOMC, cùng với Dot Plot và cuộc họp báo đầu tiên của Kevin Warsh, nhiều khả năng sẽ chấm dứt trạng thái yên ắng này và trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh trên thị trường

—

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB