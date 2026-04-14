Wells Fargo Q1 2026: Tăng trưởng lợi nhuận che giấu sự suy giảm chất lượng thu nhập

Wells Fargo bắt đầu năm 2026 với một quý mà thoạt nhìn có vẻ vững chắc ở cấp độ lợi nhuận, nhưng thực tế lại cho thấy một bức tranh tiêu cực rõ ràng về chất lượng thu nhập. Dù lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt nhẹ kỳ vọng, ngân hàng đã gây thất vọng ở hai mảng then chốt là doanh thu và thu nhập lãi thuần, điều trực tiếp làm suy yếu nền tảng mô hình kinh doanh.

Báo cáo cho thấy sự yếu kém rõ rệt trong hoạt động ngân hàng bán lẻ cốt lõi và áp lực tiếp diễn lên biên lãi ròng, vốn là nguồn doanh thu quan trọng nhất của ngân hàng. Đồng thời, các yếu tố tích cực như tăng trưởng trong hoạt động thị trường và ngân hàng doanh nghiệp & đầu tư vẫn không đủ để bù đắp sự suy giảm chất lượng thu nhập tổng thể.

Mặc dù lợi nhuận tăng so với cùng kỳ, phản ứng thị trường lại tiêu cực, cho thấy nhà đầu tư đang tập trung vào những điểm gây thất vọng ở các chỉ số chính và sự thiếu động lực thuyết phục trong hoạt động cốt lõi.

Các chỉ số tài chính quan trọng

Doanh thu: 21,45 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng khoảng 340 triệu USD

Lợi nhuận ròng: khoảng 5,3 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ

EPS: 1,60 USD, vượt dự báo 0,02 USD

Thu nhập lãi thuần (NII): khoảng 12,1 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng

Dự phòng rủi ro tín dụng: khoảng 1,1 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ

Ngân hàng doanh nghiệp & đầu tư: tăng trưởng so với cùng kỳ

Tiếp xúc với private credit: 36,2 tỷ USD

ROE: khoảng 12,2%

Hiệu suất tài chính và khả năng sinh lời

Ở cấp độ lợi nhuận, báo cáo có vẻ ổn định, nhưng cấu trúc bên trong cho thấy sự suy giảm rõ rệt về chất lượng thu nhập. EPS 1,60 USD chỉ vượt kỳ vọng ở mức rất nhỏ, không đủ thuyết phục nhà đầu tư trong bối cảnh doanh thu yếu.

Doanh thu 21,45 tỷ USD gây thất vọng và xác nhận rằng Wells Fargo đang gặp khó khăn trong việc tạo tăng trưởng từ mô hình kinh doanh cốt lõi. Với một ngân hàng phụ thuộc nhiều vào bán lẻ, đây là tín hiệu đặc biệt tiêu cực.

Vấn đề cốt lõi là tăng trưởng lợi nhuận không đến từ sức mạnh hoạt động, mà chủ yếu từ kiểm soát chi phí và các nguồn thu biến động hơn.

Thu nhập lãi thuần (NII) - vấn đề cấu trúc then chốt

Thu nhập lãi thuần là điểm gây thất vọng lớn nhất và vẫn là vấn đề trung tâm trong câu chuyện đầu tư của ngân hàng.

Mức khoảng 12,1 tỷ USD thấp hơn kỳ vọng, cho thấy áp lực gia tăng lên biên lợi nhuận. Nguyên nhân chính bao gồm chi phí tiền gửi tăng, khả năng điều chỉnh lãi suất cho vay giảm, và môi trường lãi suất thay đổi.

Đối với Wells Fargo, nơi NII chiếm hơn một nửa tổng doanh thu, đây là tín hiệu rõ ràng tiêu cực. Ngoài ra, ngân hàng vẫn giữ dự báo NII cả năm 2026 khoảng 50 tỷ USD, nhưng quý đầu yếu làm suy giảm độ tin cậy của mục tiêu này.

Ngân hàng doanh nghiệp & đầu tư – hỗ trợ chưa đủ

Mảng ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư ghi nhận tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ, nhờ hoạt động thị trường vốn cải thiện.

Tuy nhiên, điều này không thay đổi bức tranh chung. Quy mô mảng này vẫn quá nhỏ để bù đắp sự yếu kém của mảng bán lẻ. So với các đối thủ đa dạng hơn như Goldman Sachs hay JPMorgan, Wells Fargo vẫn phụ thuộc nhiều vào thu nhập lãi thuần.

Cho vay, bảng cân đối và mức độ tiếp xúc

Danh mục cho vay ổn định và ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tài sản ở mức vừa phải. Tuy nhiên, điều này không chuyển hóa thành tăng trưởng tương ứng của NII, càng làm nổi bật áp lực biên lợi nhuận.

Một điểm đáng chú ý là mức tiếp xúc 36,2 tỷ USD với private credit. Dù chưa phải rủi ro ngắn hạn, nó làm tăng độ nhạy của ngân hàng với chu kỳ tín dụng xấu đi.

Chi phí và rủi ro

Dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên khoảng 1,1 tỷ USD, phản ánh cách tiếp cận thận trọng hơn trước nguy cơ suy giảm chất lượng tài sản trong các quý tới.

Sự kết hợp giữa dự phòng tăng và áp lực lên NII tạo ra triển vọng kém thuận lợi cho lợi nhuận, đặc biệt trong mảng cho vay tiêu dùng.

Cấu trúc kinh doanh và chất lượng thu nhập

Kết luận quan trọng nhất từ báo cáo là sự suy giảm chất lượng thu nhập. Ngân hàng đang tạo ra lợi nhuận cao hơn, nhưng không đến từ nền tảng cơ bản vững chắc, mà từ các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn.

Việc đồng thời gây thất vọng ở cả doanh thu và NII, cùng với xu hướng yếu kéo dài qua nhiều quý, cho thấy các vấn đề mang tính cấu trúc trong hoạt động cốt lõi. Đây là yếu tố chính khiến thị trường phản ứng tiêu cực.

Rủi ro chính

Rủi ro lớn nhất là áp lực tiếp diễn lên NII trong bối cảnh lãi suất giảm và cạnh tranh tiền gửi gia tăng.

Ngoài ra, dự phòng tín dụng tăng, mức tiếp xúc private credit và sự thiếu đa dạng doanh thu có thể khiến ngân hàng nhạy cảm hơn với suy thoái kinh tế.

Cơ hội và yếu tố tích cực

Điểm tích cực là tăng trưởng trong ngân hàng doanh nghiệp và hoạt động thị trường vốn, có thể cải thiện đa dạng hóa doanh thu về dài hạn.

Private credit cũng có tiềm năng, nhưng cần thời gian để đóng góp và không giải quyết được vấn đề hiện tại của NII.

Triển vọng

Trong ngắn hạn, triển vọng vẫn yếu. Việc phục hồi NII sẽ là yếu tố then chốt trong các quý tới, vì nếu không, mục tiêu cả năm sẽ ngày càng khó đạt.

Nếu áp lực biên lợi nhuận kéo dài, việc duy trì ROE trên 12% sẽ trở nên khó khăn, và ngân hàng có thể tiếp tục tụt lại so với các đối thủ dẫn đầu.

Kết luận chính

Quý 1 năm 2026 của Wells Fargo nên được đánh giá tiêu cực. Dù EPS vượt nhẹ kỳ vọng, việc đồng thời gây thất vọng về doanh thu và thu nhập lãi thuần cho thấy chất lượng thu nhập suy giảm và áp lực lên mô hình kinh doanh cốt lõi.

Sự yếu kém trong ngân hàng bán lẻ, độ nhạy cao của chi phí tiền gửi với lãi suất và thiếu đa dạng hóa doanh thu cho thấy ngân hàng đang bước vào giai đoạn khó khăn hơn của chu kỳ.

Nếu không có sự cải thiện rõ rệt trong NII ở các quý tới, sẽ rất khó để khôi phục niềm tin thị trường và duy trì khả năng cạnh tranh với các tổ chức lớn trong ngành.

Nguồn: xStation5