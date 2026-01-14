Wells Fargo: Quý 4 không như mong đợi, nhưng dự báo cho năm 2026 đầy hứa hẹn 💡🏛️

Wells Fargo (WFC.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025, thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Doanh thu đạt 21,29 tỷ USD, so với dự báo 21,65 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,62 USD, thấp hơn mức kỳ vọng 1,67 USD. Dù vậy, lợi nhuận ròng vẫn tăng lên 5,36 tỷ USD từ 5,08 tỷ USD cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ thu nhập lãi tăng 4% lên 12,33 tỷ USD, dù con số này vẫn dưới ngưỡng mục tiêu cao nhất của chính ngân hàng (12,4–12,5 tỷ USD).

Kết quả tích cực đến từ sự mở rộng ở mảng khách hàng cá nhân và thương mại, nơi ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. CEO Charlie Scharf cho biết các khoản tiết kiệm chi phí vận hành đang được tái đầu tư vào hạ tầng và phát triển, thể hiện qua mức tăng 20% số thẻ tín dụng mới và 19% số khoản vay mua ô tô. Sau khi giới hạn tài sản (1,95 nghìn tỷ USD) được dỡ bỏ vào tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng lần đầu tiên vượt 2 nghìn tỷ USD, tạo điều kiện cho mở rộng hơn nữa. Wells Fargo cũng đã đóng 7 lệnh giám sát pháp lý liên quan đến bê bối tài khoản giả, chỉ còn 1 lệnh từ năm 2018. Cổ phiếu WFC, sau khi tăng 32,7% trong năm 2025, hiện giảm khoảng 2% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Kết quả chính Q4 so với kỳ vọng:

Doanh thu: 21,29 tỷ USD (thấp hơn dự báo 21,65 tỷ USD)

Lợi nhuận ròng: 5,36 tỷ USD (+5,5% y/y); loại trừ yếu tố một lần: 5,8 tỷ USD, EPS 1,76 USD

Thu nhập lãi thuần (NII): 12,33 tỷ USD (thấp hơn dự báo 12,46 tỷ USD, nhưng sát mục tiêu của ngân hàng)

Dự phòng rủi ro tín dụng: 1,04 tỷ USD (giảm từ 1,10 tỷ USD y/y)

ROE: 12,3%

Tiền gửi: 1,38 nghìn tỷ USD (cao hơn dự báo 1,36 nghìn tỷ USD)

Chi phí tái cấu trúc: 612 triệu USD (0,14 USD/cổ phiếu) do cắt giảm nhân sự

Dự báo cho năm 2026:

Thu nhập lãi (NII): khoảng 50 tỷ USD (tăng ~5% y/y từ 47,5 tỷ USD năm 2025; dự báo thị trường: 50,21 tỷ USD). Không bao gồm mảng Markets: khoảng 48 tỷ USD so với 46,7 tỷ USD năm 2025

Tổng chi phí: khoảng 55,7 tỷ USD (ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ 1–2% y/y nhờ tiết kiệm chi phí và ứng dụng AI)

NII mảng Markets (giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa): khoảng 2 tỷ USD (tăng mạnh so với chỉ 700 triệu USD năm 2025 nhờ chi phí tài trợ thấp hơn và quy mô bảng cân đối lớn hơn)

Wells Fargo bước vào năm 2026 với vị thế vững chắc, tập trung mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả hoạt động. Nguồn: Wells Fargo

Tóm tắt:

Wells Fargo công bố kết quả Q4/2025 gây thất vọng so với kỳ vọng – doanh thu và EPS thấp hơn dự báo, dù lợi nhuận ròng tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ thu nhập lãi cao hơn. Ngân hàng nhấn mạnh sự mở rộng cho vay cá nhân và thương mại, vượt mốc 2 nghìn tỷ USD tài sản sau khi gỡ bỏ giới hạn pháp lý, đồng thời khép lại hầu hết các vấn đề pháp lý liên quan đến bê bối tài khoản giả. Tiền gửi vượt kỳ vọng, dự phòng rủi ro tín dụng giảm. Với năm 2026, ban lãnh đạo kỳ vọng ổn định chi phí và tăng trưởng thu nhập lãi, đặc biệt tại mảng Markets.

Dù cổ phiếu WFC đang điều chỉnh trước giờ mở cửa, về dài hạn giá vẫn nằm trong xu hướng tăng, được xác nhận bởi các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Đặc biệt, EMA 100 ngày (đường màu tím) đã nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho cổ phiếu WFC.US trong năm 2025. Nguồn: xStation