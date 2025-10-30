🔴Workshop - StopLoss & TakeProfit hiệu quả

Stop Loss (Dừng Lỗ) và Take Profit (Chốt Lời) là hai công cụ quản lý rủi ro cực kỳ quan trọng trong giao dịch tài chính. Stop Loss được thiết lập để tự động đóng vị thế khi giá đi ngược lại dự đoán, giúp giới hạn mức thua lỗ tối đa cho mỗi giao dịch. Ngược lại, Take Profit được đặt để tự động chốt lời khi giá đạt đến mức mục tiêu mong muốn, đảm bảo nhà đầu tư thực hiện hóa lợi nhuận trước khi giá có thể đảo chiều. Việc sử dụng đồng thời hai lệnh này giúp nhà giao dịch duy trì kỷ luật và kiểm soát cảm xúc trước những biến động khó lường của thị trường, qua đó bảo vệ vốn và tối ưu hóa kết quả giao dịch dài hạn. Buổi Workshop hôm nay sẽ giải thích cho cho mọi người hiểu rõ cách đặt cắt lỗ và chốt lời hợp lý.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính
CẬP NHẬT MỚI: CPI sơ bộ của Eurozone phù hợp với kỳ vọng
Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn
🔴Vàng chuẩn bị quay lại sóng chính?
