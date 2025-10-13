Xuất khẩu của Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi cuộc chiến thương mại với Mỹ bắt đầu 🔎

Sáng nay, Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại tháng 9, kết quả tích cực hơn dự kiến. Xuất khẩu tăng 8,3% so với cùng kỳ, đạt 328,6 tỷ USD (cao nhất trong 6 tháng), trong khi nhập khẩu tăng 7,4% (mạnh nhất trong 17 tháng). Thặng dư thương mại mở rộng lên 90,45 tỷ USD.

Cơ cấu xuất khẩu là yếu tố then chốt đối với nhà đầu tư. Xuất khẩu sang Mỹ giảm 27% so với cùng kỳ, nhưng mức giảm này được bù đắp bởi tăng trưởng hai con số sang EU (~14%), ASEAN (~15–16%), châu Phi (~56%) và các thị trường ngoài Mỹ khác (+14,8% tổng thể). Sự đa dạng hóa này đã giúp Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP gần 5%, bất chấp các đợt tăng thuế quan trước đó.

Xuất khẩu sang Mỹ đã sụt giảm mạnh kể từ khi chiến tranh thương mại bùng phát vào tháng 4, trong khi các khu vực khác đã bù đắp phần lớn mức giảm này. Ngược lại, nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc vẫn tương đối ổn định.

Trong tuần qua, rủi ro chính trị đã tăng mạnh. Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và nam châm – lĩnh vực mà nước này gần như độc quyền. Động thái này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính quyền Mỹ. Ông Trump đe dọa khôi phục mức thuế 100% và áp đặt thêm hạn chế xuất khẩu phần mềm. Hệ quả là, hợp đồng tương lai của Trung Quốc giảm gần 6% vào cuối phiên thứ Sáu. Nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về nguy cơ leo thang và gián đoạn chuỗi cung ứng trong các ngành như ô tô, xe điện, pin, hàng không vũ trụ và năng lượng tái tạo.

Cuối tuần, căng thẳng hạ nhiệt phần nào sau khi Donald Trump đăng tải thông điệp trấn an rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận, nhấn mạnh rằng chiến tranh thương mại không có lợi cho cả hai bên. Thị trường vẫn kỳ vọng khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump trong khuôn khổ APEC vào cuối tháng này, dù kịch bản kết quả đã trở nên khó đoán hơn. Trong ngắn hạn, sự gia tăng xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ, việc tích trữ hàng hóa (thép, than, đậu nành từ Nam Mỹ) và tái định tuyến thương mại qua các trung tâm như Việt Nam đang giúp giảm bớt tác động từ căng thẳng. Tuy nhiên, nếu Mỹ áp thuế gấp ba lần, đây sẽ là cú sốc giảm phát lớn đối với lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc và là đòn giáng mạnh vào thị trường rủi ro toàn cầu.

Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc hôm nay bật tăng mạnh, khoảng 3,50–4,00%. Chỉ số CHN.cash tăng 3,75% lên 9.175 điểm. Dù tâm lý thị trường đã cải thiện, các chỉ số vẫn thấp hơn hơn 2,25% so với mức mở cửa phiên thứ Sáu.