Xung đột Iran leo thang – Hậu quả sẽ ra sao?

Khi thời hạn do D. Trump đặt ra đang đến gần, giao tranh tại eo biển một lần nữa trở nên căng thẳng. Cả hai bên dường như đang gửi tín hiệu sẵn sàng đối mặt với khả năng Mỹ tiến hành tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran. Nhưng điều gì xảy ra nếu cuộc tấn công mà Trump thông báo chỉ nhằm đánh lạc hướng Iran khỏi mục tiêu thực sự?

Nhiều nhà quan sát thị trường chú ý đến việc giải cứu phi công F-15 bị bắn rơi. Không đi sâu vào chi tiết, nhưng điều quan trọng nhất trong bối cảnh xung đột là: trong quá trình giải cứu phi công thứ hai, lực lượng Mỹ đã xây dựng tạm thời một đường băng để thiết lập căn cứ cứu hộ tạm thời. Một đường băng và căn cứ ngay giữa Iran, bị bỏ hoang và phá hủy gần như ngay sau khi xuất hiện. Đồng thời, lực lượng Iran không thể gây thiệt hại nhân sự nào cho phía Mỹ. Điều này cho thấy gì?

Nó cho thấy rằng Mỹ không cần tiến hành xâm lược trên bộ để có thể phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ có thể thực hiện một cuộc tấn công đồng bộ vào các nhà máy điện, khiến hàng chục triệu người mất điện và nước. Điều này không chỉ gây ra thảm họa nhân đạo, mà còn dẫn đến suy sụp tạm thời hoặc kéo dài của hệ thống logistics và truyền thông trên toàn quốc. Đồng thời, Mỹ có thể triển khai lực lượng đặc nhiệm đến các kho lưu trữ vật liệu phân hạch của Iran để vô hiệu hóa chúng.

Mỹ có thể cố gắng trích xuất 400–500 kg uranium giàu nặng, trong khi 8–9 tấn còn lại có thể bị ô nhiễm hoặc pha loãng cố ý, làm giảm đáng kể khả năng sử dụng.

Một chiến dịch như vậy sẽ rất rủi ro, đặc biệt sau vụ F-15 bị bắn hạ gần đây. Tuy nhiên, cần nhớ rằng liên minh Mỹ-Israel đã thực hiện khoảng 13.000 nhiệm vụ chiến đấu tại Iran, cho thấy tỷ lệ hiệu quả của phòng không Iran chỉ khoảng 0,007%. Về mặt địa lý, trái với vẻ ngoài, Iran cũng không hoàn toàn thuận lợi cho quốc phòng. Một quốc gia nhiều núi có các thung lũng hẹp, mỗi thung lũng về lý thuyết có thể trở thành điểm phòng thủ. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ sẽ không di chuyển theo đường bộ, họ sẽ tấn công từ trên không. Các thung lũng hẹp và đường xá quanh co, xuống cấp của Iran có thể giúp Mỹ dùng sức mạnh không quân chiếm lĩnh khu vực và cắt đường tiếp viện. Lý thuyết này được củng cố bởi việc tăng cường các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhắm vào cầu đường sắt và đường bộ trong những ngày gần đây.

Nếu chiến dịch thành công, Iran sẽ không còn “quân bài” nào để thương lượng và sẽ đứng trước một “quả bom hẹn giờ”. Trước khi công nghiệp hóa và điện khí hóa, Iran có thể nuôi sống 8–12 triệu người, trong khi hiện nay dân số vượt 90 triệu người. Toán học ở đây rất nghiêm khắc. Nếu có kịch bản buộc Iran phải đầu hàng, thì đây rất có thể là một trong số đó.

Tuy nhiên, thất bại, dù ít khả năng hơn, sẽ là một trong những thất bại uy tín lớn nhất của Mỹ trong vài thập kỷ gần đây. Khó dự đoán phản ứng của cả hai bên, nhưng có thể hình dung một thỏa thuận bất lợi cho Mỹ với phần còn lại của chính quyền Iran, kèm theo bình thường hóa dần mối quan hệ của Iran với châu Á và châu Âu.

Dựa trên thời gian xung đột, quy mô phá hủy đã gây ra cho cả hai bên, và cách mà nó có thể kết thúc mà không có kết luận rõ ràng, một kết luận chính nổi bật: không kịch bản nào hiện nay mang tính giảm leo thang rõ rệt, và bất kỳ đợt tăng giá dầu mỏ nào tiếp theo giờ đây chỉ còn là vấn đề mức độ mạnh và kéo dài, chứ không phải có hay không.

Đây là tin xấu cho kinh tế và thị trường.

Kinh tế Mỹ đang gửi ngày càng nhiều tín hiệu suy thoái, trong khi phục hồi gần đây của châu Âu bắt đầu mất đà.

Làn sóng lạm phát trước đó trong 2022 và 2023 dựa trên lãi suất cực thấp và lượng tiết kiệm hộ gia đình cao trong đại dịch COVID.

Hiện nay, thị trường và nền kinh tế không còn những đòn bẩy đó, và kinh tế toàn cầu có thể không chịu nổi sự tăng mạnh của lãi suất.

Điều này có thể buộc các chính phủ thực hiện biện pháp mạnh để kiềm chế lạm phát, bao gồm phân bổ và kiểm soát giá cả, điều mà chúng ta đã thấy ở nhiều quốc gia châu Âu và châu Á.

Đồng thời, can thiệp của chính phủ lần này có khả năng ít hỗ trợ nhu cầu hơn so với năm 2020 và 2022. Thay vào đó, các công cụ sẽ xâm nhập hơn và chọn lọc hơn, có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt với những công ty còn lâu mới trở lại xu hướng trước COVID.

Kamil Szczepański

Junior Financial Markets Analyst