شرح العملات البديلة (Altcoins): كيفية تداول العملات المشفرة بما يتجاوز عملة البيتكوين

استكشف كيفية تداول العملات البديلة (altcoins) بثقة. تعلّم الاستراتيجيات الأساسية، الأدوات، و المخاطر وراء الاستثمار في العملات المشفرة بما يتجاوز عملة البيتكوين. ابدأ التداول بذكاء الآن.

بينما تستمر عملة البيتكوين في الهيمنة على العناوين الرئيسية و تشكيل السرد العام للعملات المشفرة، يمتد عالم الأصول الرقمية إلى ما هو أبعد بكثير من هذه العملة الرائدة. أصبحت العملات البديلة (altcoins) – و هو مصطلح جماعي يشير إلى "العملات المشفرة البديلة" - عناصر أساسية في مشهد سلاسل الكتل (بلوكشين) المتطور باستمرار. بالنسبة لكل من المتعلمين الحذرين و المتداولين الفضوليين، فإن فهم كيفية اختلاف العملات البديلة عن عملة البيتكوين هو مفتاح استيعاب آليات أسواق العملات المشفرة الحديثة.

تم تصميم هذا الدليل لتوضيح ماهية العملات البديلة (altcoins)، وكيف تعمل، وماذا يعني تداولها. دون مبالغة أو وعود غير واقعية، يوضح الأسس للاستثمار في العملات البديلة، مع تسليط الضوء على المخاطر الأساسية، الاتجاهات التاريخية، و النصائح العملية للتنقل في هذا المجال السوقي المتقلب.

أهم النقاط

تشير العملات البديلة (altcoins) إلى جميع العملات المشفرة التي ليست عملة البيتكوين، بما في ذلك إيثيريوم (Ethereum)، سولانا (Solana)، و آلاف غيرها.

غالباً ما تخدم أغراضاً مختلفة - مثل العقود الذكية، أنظمة الألعاب، أو طبقات الخصوصية - مقارنة بوظيفة عملة البيتكوين كمخزن للقيمة.

يمكن أن يوفر تداول العملات البديلة تقلبات أعلى، ابتكاراً أكبر، و تعرضاً متنوعاً لسلاسل الكتل (بلوكشين)، و لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر مرتفعة.

غالباً ما تكون أسواق العملات البديلةمدفوعة بالسرديات، نشاط الشبكة، و دورات السيولة، و ليس فقط بالعوامل الأساسية.

فهم الاختلافات بين عملة البيتكوين و العملات البديلة أمر ضروري قبل بناء محفظة عملات مشفرة متنوعة.

ما هي العملات البديلة (Altcoins)؟

يشير مصطلح العملات البديلة ببساطة إلى "عملة بديلة" - أي عملة مشفرة ليست عملة البيتكوين. تختلف هذه الأصول بشكل كبير في الوظيفة و الجودة، بدءاً من منصات العقود الذكية الرئيسية مثل إيثيريوم (Ethereum) إلى العملات الساخرة مثل دوجكوين (Dogecoin) أو رموز التمويل اللامركزي (DeFi) المتخصصة للغاية.

تحاول العديد من العملات البديلة (altcoins) معالجة القيود في تصميم عملة البيتكوين، مثل سرعة المعاملات، استهلاك الطاقة، أو قابلية البرمجة. بينما تنشئ أخرى أنظمة سلاسل كتل (بلوكشين) جديدة تماماً للتطبيقات اللامركزية، التمويل، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، و الألعاب.

العملات البديلة ليست فئة واحدة بل طيف - من ابتكارات تكنولوجية جادة إلى تجارب مضاربية ذات قيمة محدودة على المدى الطويل. لهذا السبب، فإن البحث الواجب أمر ضروري.

دور العملات البديلة في أسواق العملات المشفرة

تلعب العملات البديلة أدواراً متعددة في منظومة العملات المشفرة:

مراكز الابتكار: غالباً ما تختبر ميزات جديدة مثل آلية إجماع إثبات الحصة، قابلية التشغيل البيني بين السلاسل، أو إثباتات المعرفة الصفرية.

التمويل اللامركزي (DeFi): تعمل العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي على سلاسل كتل (بلوكشين) أصلية للعملات البديلة مثل إيثيريوم (Ethereum)، أفالانش (Avalanche)، أو أربيتريوم (Arbitrum).

المنفعة و الوصول: تعمل بعض العملات البديلة كرموز وصول للخدمات أو المنصات اللامركزية.

نمو النظام البيئي: تساعد العملات البديلة في جذب المطورين، المستخدمين، و رأس المال إلى صناعة سلاسل الكتل (بلوكشين) بما يتجاوز عملة البيتكوين.

بينما تركز عملة البيتكوين على الأمان و الندرة، تقوم العملات البديلة بالتجربة في مجالات المنفعة، السرعة، و قابلية التكيف - غالباً على حساب الاستقرار.

من الجيد معرفته: بينما ترتبط العملات البديلة بتكنولوجيا سلاسل الكتل (بلوكشين) و اعتمادها، هناك العديد من المبادرات "المشبوهة". يجب على كل من المتداولين و المستثمرين توخي الحذر الشديد عند تحليل العملات البديلة، خاصة فيما يتعلق بما يسمى بالإمكانات طويلة الأجل، بسبب المخاطر التنظيمية و المخاطر الكامنة، بالإضافة إلى التغيرات في اتجاهات العملات المشفرة. في كل "دورة عملة البيتكوين لمدة 4 سنوات"، قد يتغير حتى أفضل العملات البديلة (altcoins)، مما يروج لمشاريع جديدة و يجعل القديمة تعاني.

غالباً ما يفضل المتداولون قصيرو الأجل العملات البديلة بسبب تقلب الأسعار، بينما تميل عملة البيتكوين إلى جذب حاملي المدى الطويل.

الاستثمار في العملات البديلة (Altcoins): الإيجابيات و السلبيات

الإيجابيات:

إمكانية تحقيق مكاسب عالية خلال الأسواق الصاعدة

التعرّض لابتكارات سلاسل الكتل (بلوكشين) الجديدة

حالات استخدام متنوعة (التمويل اللامركزي DeFi، الألعاب، الذكاء الاصطناعي AI، الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs)

غالباً ما تُستخدم للتخزين (staking) و كسب العوائد

الوصول إلى الأنظمة البيئية الناشئة قبل نضوجها

السلبيات:

تقلبات شديدة و حركات أسعار غير متوقعة

العديد من العملات البديلة لها قيمة طويلة الأجل غير واضحة

قد تفتقر المشاريع إلى الامتثال التنظيمي أو الشفافية

السيولة المنخفضة في العملات البديلة الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى الانزلاق السعري

خطر التلاعب بالمضخات و التفريغ نتيجة لدورات الدعاية

يتطلب الاستثمار في العملات البديلة الحذر و السياق. يمكن للتقلب أن يخلق فرصاً، و لكنه يزيد أيضاً من المخاطر.

أفضل 7 نصائح لمستثمري قطاع العملات المشفرة

1. فهم حالة الاستخدام – اسأل ما الذي يفعله الرمز فعلياً و لماذا يوجد.

2. التحقق من إقتصاديات الرموز (Tokenomics) – تحقق من إجمالي العرض، الانبعاثات، و من يمتلك معظم الرموز.

3. تجنب التداول بدافع الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) – معظم الصفقات القائمة على الخوف تنتهي بشكل سيئ. انتظر وجود هيكلية واضحة.

4. استخدام إدارة المخاطر المناسبة – يمكن أن تنخفض العملات البديلة بنسبة 50–90% بسرعة. حجم الصفقة مهم.

5. متابعة بيانات الشبكة – أدوات مثل غلاسنود Glassnode، كريبتوكوانت CryptoQuant، إيثرسكان Etherscan، ديفاي لاما DeFiLlama، أو دون أناليتكس Dune Analytics يمكن أن تكشف النشاط الفعلي.

6. الالتزام بالمنصات المنظمة – استخدم وسطاء أو منصات تداول موثوقة لتقليل مخاطر الطرف المقابل.

7. الحذر من التنويع المفرط – امتلاك 50 عملة ليس أفضل من امتلاك 5 عملات مدروسة جيداً.

مهم: الاستثمار في العملات البديلة (altcoins) شيء يختلف تماماً عن تداول عقود الفرق (CFDs). يجب على المتداولين تحليل الأمور على المدى القصير، دراسة العلاقة مع عملة البيتكوين، و معنويات المخاطر في السوق بشكل عام (حسب الاستراتيجية)، بالإضافة إلى الجانب الفني للمخطط.

استكشاف فئات العملات البديلة (Altcoins)

يمكن تصنيف العملات البديلة (altcoins) وفقاً لحالة استخدامها. فهم هذه الفئات يساعد المستثمرين على مقارنة المشاريع و اكتشاف الاتجاهات الناشئة. فيما يلي الفئات الرئيسية و أمثلة عليها:

منصات العقود الذكية: إيثيريوم (Ethereum)، سولانا (Solana)، أفالانش (Avalanche): مصممة لبناء التطبيقات اللامركزية (dApps).

رموز التمويل اللامركزي (DeFi Tokens): يوني سواب (Uniswap - UNI)، آيف (Aave - AAVE)، كورف (Curve - CRV): تستخدم في الإقراض اللامركزي، التداول، و إدارة الأصول.

العملات المستقرة (Stablecoins): USDC، DAI، USDT: مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة و تقليل التقلبات.

العملات الساخرة (Meme Coins): دوجكوين (Dogecoin)، شيبا إينو (Shiba Inu): يقودها المجتمع، عالية المخاطر، و غالباً مستندة إلى ثقافة الإنترنت.

رموز الألعاب و العوالم الافتراضية (Gaming & Metaverse Tokens): ديسنترالاند (Decentraland - MANA)، ذا ساندبوكس (The Sandbox - SAND)، أكسي إنفينيتي (Axie Infinity - AXS).

عملات الخصوصية (Privacy Coins): مونيرو (Monero - XMR)، زي كاش (Zcash - ZEC): تركز على المعاملات السرية.

حلول الطبقة الثانية (Layer 2 Solutions): أربيتريوم (Arbitrum)، أوبتيميزم (Optimism): تهدف إلى توسيع إيثيريوم عبر معالجة المعاملات خارج السلسلة (off-chain).

كل فئة تحمل مخاطر فريدة، مكافآت محتملة، و سرديات السوق التي تؤثر على حركة الأسعار.

كيف تؤثر دورات السوق على العملات البديلة؟

تكون العملات البديلة حساسة للغاية لدورات سوق العملات المشفرة. خلال الأسواق الصاعدة، يتدفق رأس المال إلى العملات الأصغر بحثاً عن عوائد كبيرة. خلال الأسواق الهابطة، تعاني معظم العملات البديلة من انخفاضات حادة.

المراحل الرئيسية:

ارتفاع البيتكوين: يتركز رأس المال في عملة البيتكوين.

تدوير العملات البديلة: مع انخفاض هيمنة البيتكوين، تتفوق العملات البديلة.

الزيادة و المضاربة: ترتفع العملات الساخرة، و تنفصل التقييمات عن الواقع.

مرحلة التصحيح: انخفاضات حادة، تبخر السيولة.

التوحيد و الابتكار: يركز المطورون على الأساسيات.

غالباً ما يستخدم المتداولون هيمنة البيتكوين (BTC.D) و نسبة إيثيريوم/بيتكوين (ETH/BTC) لتوقيت دخول و خروج العملات البديلة.

قائمة العملات البديلة: 8 رموز رئيسية مع وصف قصير

1. إيثيريوم (Ethereum - ETH) – المنصة الرائدة للعقود الذكية، تدعم التمويل اللامركزي (DeFi)، الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)، وآلاف التطبيقات اللامركزية (dApps).

2. بينانس كوين (Binance Coin - BNB) – الرمز الأصلي لبينانس، يستخدم لخصومات التداول و تشغيل سلسلة بينانس (Binance Chain).

3. سولانا (Solana - SOL) – سلسلة كتل عالية السرعة، مثالية للتمويل اللامركزي (DeFi) والـرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)، مع رسوم معاملات منخفضة.

4. كاردانو (Cardano - ADA) – سلسلة كتل مدفوعة بالبحث، تركز على الاستدامة، القابلية للتوسع، و الدقة الأكاديمية.

5. ريبل (XRP) – مصممة للمدفوعات الدولية السريعة و منخفضة التكلفة باستخدام دفتر أستاذ مصرح به.

6. بولكادوت (Polkadot - DOT) – تهدف إلى ربط سلاسل الكتل عبر باراشينز قابلة للتشغيل البيني و أمن مشترك.

7. أفالانش (Avalanche - AVAX) – سلسلة كتل من الطبقة الأولى تركز على السرعة، الصداقة البيئية، و الشبكات الفرعية المرنة.

8. دوجكوين (Dogecoin - DOGE) – عملة بديلة ساخرة لها مجتمع كبير؛ تستخدم للبقشيش و المعاملات الصغيرة.

التعرّض للعملات البديلة: الأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETNs, ETCs) و عقود الفرق (CFDs)

لا تحتاج إلى شراء العملات البديلة مباشرة للحصول على التعرّض. هناك عدة أدوات مالية تجعل الاستثمار في العملات البديلة أكثر سهولة:

الأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETNs) و منتجات التداول المتداولة:

VanEck Crypto Leaders ETN – يوفر التعرّض لسلة متنوعة من العملات المشفرة الكبيرة، بما في ذلك العملات البديلة.

VanEck Ethereum ETN – يتتبع سعر إيثيريوم دون الحاجة لإدارة محفظة رقمية.

Xtrackers Physical Ethereum ETC – منتج مدعوم بالكامل يعكس السعر الفوري (التداول الفوري) لإيثيريوم، مخزن بأمان.

عقود الفرق (CFDs):

يقدم الوسطاء عقود فرق على العملات البديلة الشهيرة مثل إيثيريوم، سولانا، و كاردانو، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي. توفر عقود الفرق (CFDs) مرونة لكنها تحمل مخاطر مرتبطة بالرافعة المالية. تذكر، هذه أدوات عالية المخاطر و قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.

تمكن هذه الأدوات المستثمرين من المشاركة في تحركات العملات البديلة

حقائق مثيرة للاهتمام

1. كانت إيثيريوم أول عملة بديلة تُقدّم العقود الذكية، حيث أُطلقت في عام 2015 و وسّعت استخدام سلاسل الكتل (بلوكشين) إلى ما هو أبعد من المعاملات.

2. بدأت دوجكوين كميم في عام 2013، لكنها وصلت إلى قيمة سوقية بلغت 90 مليار دولار خلال موجة الصعود في 2021.

3. مؤسس كاردانو، تشارلز هوسكينسون، كان أيضًا أحد المؤسسين المشاركين لإيثيريوم.

4. تقوم سولانا بمعالجة آلاف المعاملات في الثانية، بفضل آلية إثبات التاريخ الفريدة الخاصة بها.

5. تميل هيمنة العملات البديلة (حصة القيمة السوقية) إلى الارتفاع خلال الفترات الصعودية عندما يسعى المتداولون لتحقيق عوائد أعلى.

6. العديد من العملات البديلة تضخمية، مما يعني أنه يتم إضافة عملات جديدة باستمرار إلى التداول - على عكس عملة البيتكوين ذات الحد الأقصى الثابت.

7. كانت لايتكوين واحدة من أقدم العملات البديلة، و تُعرف باسم "فضة البيتكوين" بسبب زمن الكتلة الأسرع.

8. تهدف بولكادوت و كوزموس إلى حل تجزئة سلاسل الكتل (بلوكشين) من خلال أدوات قابلية التشغيل البيني.

9. قامت أفالانش بمعالجة أكثر من 4,500 معاملة في الثانية خلال ذروة نشاط التمويل اللامركزي (DeFi).

تاريخ موجز و أبرز المحطات الرئيسية

2009: إطلاق عملة البيتكوين، مما مهد الطريق للعملات الرقمية.

2011: ظهور لايتكوين و نايمكوين كعملات بديلة مبكرة.

2015: تقديم إيثيريوم للعقود الذكية القابلة للبرمجة.

2017: طفرة الطروحات الأولية للعملات (ICO) تؤدي إلى نمو هائل في العملات البديلة.

2018: سوق هابطة تقضي على العديد من الرموز المضاربية.

2020: صيف التمويل اللامركزي (DeFi Summer) يعيد التركيز على العملات البديلة.

2021: دورة فائقة للعملات البديلة تدفع تدفقات ضخمة إلى إيثيريوم، سولانا، و عملات الميم.

2022– 23: تشديدات تنظيمية و تباطؤ السوق يؤديان إلى التركيز على الجودة بدل الكمية.

2024+: تحول نحو المنفعة الحقيقية، الطبقة الثانية (Layer 2s)، و وضوح تنظيمي أكبر.

10. يتم إدارة بعض العملات البديلة بواسطة منظمات داو (DAO)، أو المنظمات اللامركزية المستقلة، حيث يصوت حاملو الرموز على القرارات.

الملخص

تحولت العملات البديلة من تجارب متخصصة إلى قوى رئيسية داخل منظومة العملات الرقمية. بينما قدمت عملة البيتكوين للعالم مفهوم الندرة الرقمية و العملات اللامركزية، دفعت العملات البديلة حدود الابتكار في سلاسل الكتل (بلوكشين)، مما أتاح العقود الذكية، التمويل اللامركزي (DeFi)، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، و الحوكمة اللامركزية. بشكل أساسي، تمثل العملات البديلة الجانب الإبداعي في عالم العملات الرقمية - المليء بالإمكانيات و لكنه غني أيضًا بالتقلب و المخاطر.

بالنسبة للمستثمرين المبتدئين و القراء المهتمين بالعملات الرقمية، فإن فهم العملات البديلة يعني أكثر من مجرد مراقبة الأسعار على الرسم البياني. بل يتطلب تقييم حالات الاستخدام، اقتصاديات الرموز (Tokenomics)، و قوة المجتمع. سواء كنت تستكشف النظام البيئي الواسع للتطبيقات اللامركزية (dApp) في إيثيريوم، أو البنية التحتية التي تركز على السرعة في سولانا، أو الحمى المضاربية لعملات الميم، فإن لكل عملة بديلة منطقها الخاص – و مخاطرها الخاصة.

لقد استعرض هذا الدليل الأساسيات: ما هي العملات البديلة، كيف تختلف عن عملة البيتكوين، الدور الذي تلعبه في أسواق العملات الرقمية، و الأخطاء الرئيسية التي يجب تجنبها. كما تناول كيفية التعرض للعملات البديلة من خلال أدوات مالية تقليدية مثل السندات المتداولة في البورصة (ETN) و عقود الفرق (CFDs) – الذي يعدّ أمراً بالغ الأهمية لأولئك الذين يرغبون في المشاركة دون امتلاك الرموز بشكل مباشر.

تزدهر العملات البديلة غالبًا في الأسواق الصاعدة، حيث تسعى السيولة وراء الفرصة الكبيرة التالية. لكن بنفس السرعة، يتلاشى العديد منها إلى عدم الأهمية. لهذا السبب، فإن إدارة المخاطر، البحث، و توازن المحفظة تعتبر عناصر أساسية لأي استراتيجية عملات رقمية تتضمن العملات البديلة. فهي أدوات – و ليست تذاكر للثروة—وأولئك الذين يتعاملون معها بالصبر وبنظرة ثاقبة لديهم فرصة أفضل للتنقل في بيئتها غير المتوقعة.

الأسئلة الشائعة FAQ