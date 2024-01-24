تداول صناديق الاستثمار المتداولة.. ما هو؟ وكيف تستثمر في الصناديق المتداولة في البورصة؟

وقت القراءة: 24 دقائق

هل أنت مهتم بالاستثمار المتنوع وتبحث عن التميز في قطاع معين من السوق؟ تعرف على صناديق الاستثمار المتداولة وكيفية الاستثمار فيها.

يمنحك الاستثمار في صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الفرصة للمشاركة في صندوق استثمار مشترك مُدار بشكل احترافي، ويسمح لك بالتركيز على قطاع محدد من السوق.

تزدهر شعبية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة حاليًا وتبلغ ذروتها بين المستثمرين لرغبتهم في تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر والاهتمام بصناعات أو قطاعات السوق المختارة. في عام 2020، بعد الوباء، كانت هناك زيادة كبيرة في تكوين صناديق الاستثمار المتداولة. وفي الوقت نفسه، تسارعت وتيرة إنشاء الصناديق الجديدة في عام 2021 ولا يبدو أن هذا الاتجاه يتباطأ، حيث تبلغ قيمة سوق صناديق الاستثمار المتداولة الآن أكثر من 7 تريليون دولار أمريكي.

يعد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا استثمارًا جذابًا بسبب إمكانية الاستثمار السلبي، والذي تتمثل فكرته في الشراء والاحتفاظ مع تقليل المخاطر. في هذه المقالة سوف نعرض ما هي صناديق الاستثمار المتداولة، ونتطرق إلى أهم القضايا المتعلقة بالاستثمار فيها، وكيفية شرائها على XTB، وسنشرح كيفية التعرض لها.

ما هو صندوق الاستثمار المتداول (ETF)؟

صندوق الاستثمار المتداول (ETF: Exchange Traded Fund) هو نوع من الأوراق المالية التي تتبع قطاعًا أو مؤشرًا أو سلعة أو أصولًا أخرى. يمكن شراء صناديق الاستثمار المتداولة أو بيعها في البورصة بنفس طريقة الأسهم العادية. تصميم صناديق الاستثمار المتداولة تعسفي، ولايزال يعتمد على استراتيجية منشئيها. وبهذه الطريقة، يمكن لصندوق الاستثمار المتداول تتبع أي شيء بدءًا من سعر سلعة واحدة أو عدد قليل من الأسهم وحتى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية. يمكن أيضًا هيكلة صناديق الاستثمار المتداولة لتوفر التعرض للمعادن الثمينة مثل الذهب وقطاع السلع.

إن صندوق الاستثمار المتداول هو ضمان للأسهم، لذلك له سعر محدد. تسمى صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا بالصناديق المتداولة في البورصة لأنه يتم تداولها باستمرار في البورصات تمامًا مثل أسهم الشركات. في بعض الأحيان يتم الخلط بين صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، ولكن هناك اختلافات بين الاثنين. يتم تداول صناديق الاستثمار المشتركة خارج البورصة ويتم تحديد سعرها مرة واحدة فقط في اليوم، بينما يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المفتوحة مثل الأسهم وتتقلب أسعارها باستمرار.

يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات، وتخضع لضوابط ولوائح صارمة. في أوروبا، يتم تنظيمها من خلال توجيه UCITS، الذي يوحد تنظيم صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية ويقدم المعايير المطلوبة لحماية المشاركين في الصندوق. وهذا هو أعلى مستوى ممكن لحماية المستهلك في قطاع الخدمات المالية ضمن الاستثمار الجماعي في أوروبا.

الاستثمار السلبي أم النشط؟

يتضمن الاستثمار النشط شراء وبيع مراكزك بشكل متكرر. بينما يقتصر الاستثمار السلبي على عمليات شراء وبيع نادرة جدًا للمراكز في محفظتك.

بالنسبة للاستثمار النشط، فالفرق يكمن في المقام الأول في أفق الاستثمار.. هل هو طويل أم قصير المدى؟ يمكن لكل مستثمر اختيار النهج الذي يشعر أنه يناسبه اعتمادًا على المخاطر التي يرغب في اتخاذها. إذا كان المستثمر يبحث عن ميزة مؤقتة في السوق ويتوقع أسرع عوائد ممكنة، فإن الاستثمار النشط هو خيار مناسب.

يقوم بالاستثمار السلبي المستثمرون ذو الأسلوب المتأني في الاستثمار وإدارة المحافظ. لا يهتم هؤلاء المستثمرون بالتتبع اليومي لكل حركة أسعار في السوق أو صناديق الاستثمار المتداولة أو الشركة التي يساهمون فيها. يناسب الاستثمار السلبي أيضًا الأشخاص الذين يستثمرون فيما يعتبرونه اتجاهات السوق الحديثة، والتي قد تصل إلى ذروتها في غضون بضع أو عدة سنوات.

مستثمرون مختلفون

الاستثمار النشط هو خيار يحبذه المستثمرون المجازفون. أما المستثمرون الراغبون في تقليل المخاطر فيكون تركيزهم قدر الإمكان على الاستثمار السلبي.

تكاليف التداول

يتضمن الاستثمار النشط ارتفاع تكاليف المعاملات بسبب تكرار التداول وعدد المراكز المفتوحة. يؤدي الاستثمار السلبي إلى انخفاض تكاليف المعاملات بسبب قلة التداول.

تحركات الأسعار

الهدف من الاستثمار النشط هو كسب المال من تحركات الأسعار قصيرة المدى. كما تلعب تحركات الأسعار طويلة المدى وحركات السوق الطويلة دورًا مهمًا في الاستثمار.

مميزات وعيوب الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة

يُنظر إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة على أنه أكثر أمانًا نظرًا لأساسيات إنشاء تلك الصناديق، ولكن مثل أي استثمار في السوق المالية، فهو عرضة للمخاطر وله مميزات وعيوب محتملة.

المميزات

توفر صناديق الاستثمار المتداولة تكاليفًا أقل لأن فتح مركز لكل سهم يحتفظ به صندوق الاستثمار المتداول في محفظته قد يكلف رسومًا أعلى. ولكن عند تقليل عدد المعاملات، يمكن أن تكون تكاليف المركز أقل.

يوفر الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم من أي صناعة من اختيارك، وبالتالي يمكنك الحد من مخاطر الاستثمار لديك، مع الحفاظ على التركيز على قطاع السوق الذي اخترته.

إدارة المخاطر هي إحدى العوامل الرئيسية لكسب المال في سوق الأوراق المالية. وحسابيًا، إذا تم تنويع المحفظة أو تقسيمها، تنخفض احتمالية فشل الاستثمار (ولكن لابد من وجود احتمالية) وعادةً ما يتم موازنة تقلب أسعار صناديق الاستثمار المتداولة.

يتم دعم بعض صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عمليات تسليم مادية لسلعة معينة أو معدن ثمين، والتي يشترونها في السوق نيابة عن العملاء. على سبيل المثال، هذا يسمح لك بالتعرض للذهب الفعلي الذي يدعم الصندوق دون شراء الذهب الفعلي.

العيوب

نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة تحتوي على مزيج متنوع من الأسهم، فإنها لا تتمتع بنفس القدر من العائد المحتمل لشراء الأسهم الفردية. وذلك لأن المكاسب في أسهم شركة ما يمكن أن تعوض الخسارة في أسهم شركة أخرى. هذه هي تكلفة المخاطر المنخفضة للاستثمار التي يشار إليها غالبًا باسم نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

في الواقع، يمكن أن تكون المحفظة ضعيفة لأي صندوق استثمار متداول شركاته سيئة الأداء أو مبالغ في تقييمها. في هذه الحالة، تكون مخاطر استثمارك ضخمة والتنوع هنا ما هو إلا وهم. من المهم دائمًا التحقق من الأسهم أو السلع الموجودة في كل محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة.

قد تفقد بعض صناديق الاستثمار المتداولة قيمتها عندما يتم إدارتها بمستوى متواضع أو سلبي، ويرجع هذا إلى اختيارها للشركات الخاطئة. وبالتالي، من المحتمل أن يفقد صندوق الاستثمار المتداول الذي يركز على صناعة معينة من قيمته أو يتباطأ بشكل ملحوظ على الرغم من النمو في القطاع الذي يركز عليه. فمحاولة تجنب المخاطر قد يزيد الوضع خطورة إذا لم يقم المستثمر بالتحقق اللازم قبل الاستثمار.

قد يكون الاستثمار السلبي أيضًا محفوفًا بالمخاطر إذا ظل السوق في حالة حركة. فبدون تعديل محفظة صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن أن تتوسع الخسائر قصيرة المدى لتصبح مشاكل طويلة المدى يصعب إصلاحها لعدة أشهر أو حتى سنوات. هناك أيضًا تاريخ طويل جدًا من عدد الشركات التي أفلست أو انهارت، وفي التسعينيات، كان مؤشر إس آند بي 500 يمتلك أسهمًا "داخلية" مختلفة عما هو عليه الآن. هذا يدل على أن بعض صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تكون فخًا في الواقع، ولا أحد يعرف أي منها هو الفخ في الوقت الراهن. وخير مثال على تقلبات صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق Ark Invest ETFs، بإدارة كاثي وود، والتي كانت في "قمة وول ستريت" خلال فترة جائحة كوفيد والسياسة المسالمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. لكنها انهارت في عام 2022 وفقدت حتى 80% من قيمتها خلال فترة عصيبة للأصول الأكثر خطورة.

مقارنة بين صناديق الاستثمار المتداولة و الأسهم

التحكم

الفرق الرئيسي بين هذه الأدوات هو القدرة على التحكم في محفظتك الاستثمارية. عند شراء الأسهم، فإنك تختار الشركات وتبدأ بتكوين محفظتك الاستثمارية.

عند شراء صناديق الاستثمار المتداولة، فأنت تتعامل مع أداة أنشأها مبدعون ومتخصصون بناءً على أبحاث السوق وإمكانات الأسهم بعينها والأسهم المطابقة لاستراتيجية الصندوق. لا يمكنك التأثير على تكوين محفظة صندوق استثمار متداول معين، فقد يظل تكوينه دون تغير أو يتغير عندما يقرر المبدعون ذلك.

الأفق طويل المدى

تركز صناديق الاستثمار المتداولة على الاتجاهات طويلة الأجل بدلاً من الاتجاهات الصعودية المضاربة، والتي غالبًا ما تحدث في جلسة واحدة أو أكثر في البورصة وتنتهي بعمليات بيع لأسباب مثل نشر أخبار مهمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في قطاع ما يعني أنك لست عرضة للمخاطر التي تتعرض لها شركة واحدة فقط، كالتي تنشأ عن فضيحة أو ضعف الأداء المالي أو حادث غير متوقع لهذه الشركة. قد يحدث أن تخسر شركة معينة بينما يرتفع تقييم القطاع.

استخدام صناديق الاستثمار المتداولة لعقود الفروقات

عقود الفروقات لصناديق الاستثمار المتداولة، كشأن عقود فروقات الأسهم، يمكن شراؤها كمشتقات ذات رافعة مالية، وهي تزيد من مخاطر الاستثمار والعائد المحتمل. يعتبر تداول العقود مقابل الفروقات لصناديق الاستثمار المتداولة بمثابة مضاربة وحركة السعر هي الضابط في هذا النوع من استثمار صناديق الاستثمار المتداولة.

عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة هو عقود مالية تتداولها لكسب فرق السعر بين مراكزك المفتوحة والمغلقة. وهي أيضًا خيار جيد للمستثمرين المحبين للمشاريع عالية المخاطر والتداول الديناميكي.

على سبيل المثال، يمكنك تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة لليورانيوم واستخدام الرافعة المالية. بفضل التداول بالرافعة المالية، لا يتطلب صندوق الاستثمار المتداول سوى نسبة مئوية معينة من المركز بأكمله. على سبيل المثال، استخدام الرافعة المالية بنسبة 1:5 يمنحك الفرصة لفتح عقد بقيمة 5000 دولار أمريكي باستخدام هامش 1000 دولار أمريكي فقط. بفضل تداول عقود الفروقات، يمكن للمتداولين اليوميين كسب المال حتى عندما تنخفض أسعار صناديق الاستثمار المتداولة، وذلك عن طريق فتح مراكز بيع.

وبشكل خاص، يعتبر هذا النوع من المضاربة أكثر خطورة وتقلبًا، ويرجع ذلك إلى حركة سعر السوق لصناديق الاستثمار المتداولة. تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة يمنح المتداولين فرصة لزيادة أرباحهم بشكل أسرع حتى عندما لا تكون حركة السعر كبيرة جدًا، ولكن يمكن أن تكون الخسارة أيضًا أكبر بكثير بسبب استخدام الرافعة المالية.

المخاطرة مقابل العائد

لدى أسهم الشركات الفردية مخاطر استثمارية كبيرة، ولكنها تتمتع أيضًا بمعدل عائد كبير في حالة نجاح الشركة. صناديق الاستثمار المتداولة هي أداة، وإحدى مهامها الرئيسية هي تقليل المخاطر. إن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لقطاع بعينه يعني أنك لست عرضة للمخاطر التي تتعرض لها شركة واحدة فقط والتي تنشأ نتيجة لفضيحة ما أو أداء مالي ضعيف أو حادث غير متوقع. قد يحدث أن تخسر شركة معينة بينما يرتفع تقييم القطاع.

التقلب

إن تقلب أسعار الأسهم الفردية أعلى من تقلبات صناديق الاستثمار المتداولة، مما يجعلها أكثر تقلبًا.

الرابحون الإحصائيون

إحصائيًا، توفر صناديق الاستثمار المتداولة متوسط عوائد أفضل من الأسهم الفردية. ويمكن لكل من صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم دفع أرباح.

صناديق الاستثمار المتداولة المادية أم الاصطناعية؟

صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق تدار بشكل سلبي ومصممة لتكرار مجموعة مختارة من الأدوات. ويمكن للصناديق تحقيق ذلك بطريقتين - عن طريق التكرار الاصطناعي أو المادي للأصول المختارة. سنتعمق فيما يلي في هذا الموضوع بإيجاز ونوضح النموذجين كليهما.

صناديق الاستثمار المتداولة ذات التكرار المادي

كما يوحي الاسم، تتضمن هذه الطريقة شراء الأصول المادية التي تدخل في صندوق استثمار متداول معين. يمكن أن تكون ذهبًا أو فضة أو شراء أسهم المؤشر S&P 500 إذا كان غرض الصندوق هو محاكاة مؤشر محدد. في هذه الحالة، يتوافق عدد الأسهم التي اشتراها الصندوق بنسبة 1:1 مع هيكل الأسهم لمؤشر S&P 500 "المتتبع"، في حالة أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير وتَوفر السيولة من السوق الأمريكية، فإن استخدام التكرار المادي لا يمثل مشكلة. وبغض النظر عن حجم طلب الصندوق، ستقوم الأسواق بتوفير السيولة اللازمة حتى يتمكن الصندوق من تكرار أداء المؤشر.

حدود التكرار المادي

تكمن المشكلة إذا كان الطلب على الصندوق أكبر من السيولة المتاحة في الأدوات المكررة. يمكن أن ينشأ مثل هذا الوضع في حالة الصناديق التي توفر تعرضًا للأسهم في الأسواق الناشئة أو قطاعات السوق الجديدة المبتكرة. في مثل هذه الحالة، قد لا توفر البورصة الطلب على صندوق الاستثمار المتداول.

موقف إشكالي آخر هو عندما ينوي الصندوق شراء نسبة عالية من جميع الشركات. اعتمادًا على السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء التزامات ورسوم إضافية لكبار المساهمين، وفي هذه الحالة يتم تخفيض محفظة صندوق الاستثمار للمتداول المعني بمبالغ مشابهة، مما يؤدي إلى تباطؤ نموها. ولهذا السبب، تتجنب هذه الصناديق المتداولة الحصول على نسب عالية من أسهم الشركة.

حل المشكلة

في هذه الحالة، يمكن لصندوق الاستثمار المتداول أن يستبدل الأصول التي لا يستطيع شراؤها مباشرة بأصول أخرى متشابهة بشكل كبير. على سبيل المثال، قد يبدأ الصندوق الذي يستثمر في شركات السلع في شراء أسهم الشركات المسؤولة عن البنية التحتية للمناجم.

ومع ذلك، فإن مثل هذا الوضع يتعارض إلى حد ما مع فكرة صناديق الاستثمار المتداولة، التي من المفترض أن تمثل أصولًا محددة بدقة ولا تشتري أدوات ذات صلة، وذلك اعتمادًا على قرار المحللين. في حالة إفلاس صندوق استثمار متداول مدعوم ماديًا (على سبيل المثال صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب أو الفضة مثل صندوق iShares IGLN.UK أو ISLN.UK) في نموذج التكرار المادي، يجب أن تغطي الأصول المحتفظ بها 100٪ من التزامات الصندوق تجاه المستثمرين.



صناديق الاستثمار المتداولة ذات التكرار الاصطناعي

إذا أثبتت الطرق التي ذكرت سابقًا أن صناديق الاستثمار المتداولة غير كافية، فاستخدم التكرار الاصطناعي. يتضمن ذلك الدخول في عقد لتبادل معدل العائد على الأصول التي يحتفظ بها الصندوق.

هذه هي الطريقة التي يمكن بها لصندوق الاستثمار المتداول تقديم معدل عائد على الأصول التي لا يمتلكها فعليًا. ومع ذلك، فإن هذا الصندوق يمكنه أن يصل إلى معدل العائد الناتج عن الأصول من خلال اتفاقية مبادلة فردية، كما هو الحال مع أي بنك استثماري كبير.

نموذج المخاطر

ويُنظر إلى التكرار الاصطناعي على أنه أقل أمانًا. فهناك عامل خطر إضافي وهو مشاركة طرف ثالث في هذا النموذج مثل بنك الاستثمار الضامن. في حالة التكرار الاصطناعي، إذا أفلس البنك أو أي مؤسسة أخرى تضمن العائدات على الأصول في الصندوق الاصطناعي، فقد يواجه المستثمرون مشكلة في استرداد أموالهم الاستثمارية في صناديق الاستثمار المتداولة.

ويشير مؤيدو صناديق الاستثمار المتداولة الاصطناعية إلى انخفاض تكاليف التشغيل. وينوه أنصار الصناديق الاصطناعية أيضًا على أنه في حالة الصناديق المكررة ماديًا، هناك طرف ثالث إضافي يحتفظ بالأصول المجمعة ويحميها، لكنه قد يكون أيضًا عامل خطر إضافي.



نموذج صناديق الاستثمار المتداولة الموزعة أم التراكمية؟

هناك نوعان أساسيان لفئات أسهم صناديق الاستثمار المتداولة وهما "الموزعة للأرباح" و"التراكمية". تقوم الصناديق الموزعة للأرباح بتوزيع الدخل المكتسب من الأصول التي تمتلكها على المستثمر عن طريق دفع أرباح. تقوم الصناديق في النموذج التراكمي بإعادة استثمار هذا الدخل لزيادة قيمة الصندوق ورأس ماله.

توزيع صناديق الاستثمار المتداولة

معظم الأدوات المالية المجمعة في محفظة صناديق الاستثمار المتداولة يمكنها أن تُدرّ دخلاً. في حالة صناديق الاستثمار المتداولة للسندات، يمكن أن يكون الدخل على هيئة معدل فائدة ثابت. وفي حالة الأسهم التي تم شراؤها بواسطة صناديق الاستثمار المتداولة، قد يأتي الدخل من أرباح الأسهم. ضع في اعتبارك أن القواعد والضرائب المختلفة تنطبق أيضًا على أرباح الشركات في مختلف الدول، وبالتالي قد يختلف مقدار الأرباح التي تجمعها صناديق الاستثمار المتداولة.

صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك سندات/أسهم تقوم بتوزيع الدخل على مستثمريها باستمرار، وقد يستخدمه المستثمرون بعد ذلك لأي غرض أو لصرفه. لدى بعض صناديق الاستثمار المتداولة نموذج محفظة مخصص لشركات توزيع الأرباح بحيث يمكن التنبؤ بمقدار الأرباح المدفوعة من هذه الصناديق وتكون دورية. عندما تحتفظ الصناديق الموزعة بأسهم موزعة للأرباح، يوزع الدخل على المساهمين في الصندوق خلال فترات زمنية محددة، غالبًا ما تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

من الناحية العملية، يعني هذا أن توزيع صناديق الاستثمار المتداولة له نموذج أكثر تعقيدًا بسبب الفارق الزمني بين وقت حصول الصندوق على أرباح الأسهم أو الفوائد ووقت دفع أرباح الأسهم لمساهمي الصناديق، ولكن قد يختلف هذا الفارق، مما قد يعرض الصندوق في بعض الأحيان لتحركات السوق. سيقوم صندوق الاستثمارات المتداولة الموزعة بعد ذلك بإعادة استثمار الأرباح والفوائد، ولكنه بعد ذلك يقوم ببيع الأصول عندما يحين وقت دفع الأرباح. ولا يتأثر حاملي الأسهم بمضاعفات هذا الوضع.

صناديق الاستثمار المتداولة المتراكمة

ومع تراكم صناديق الاستثمار المتداولة، يقوم الصندوق بإعادة استثمار الدخل في المزيد من الأسهم والسندات، مما يساهم في نمو رأس مال المساهمين في الصناديق. عندما تحتفظ الصناديق المتراكمة بأسهم الدخل، يتم استخدام الدخل لتمويل الأرباح الموزعة على مساهمي الصناديق لفترات زمنية محددة - عادة ما تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

تتميز صناديق الاستثمار المتداولة المتراكمة بكفاءتها الضريبية بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بمراكزهم لفترات طويلة من الزمن لأنه ليست هناك حاجة إلى إقرار ضريبي على أرباح الأسهم المستلمة.

الخلاصة

يعتمد الاختيار بين هذين النموذجين من صناديق الاستثمار المتداولة على ما إذا كان المستثمر يريد الحصول على دخل منتظم من الاستثمار أو يريد مراكمة رأس المال من المراكز وعدم حساب الأرباح المستلمة على أساس ضريبي.

تحتوي منصة xStation الخاصة بنا على ماسح مدمج لصناديق الاستثمار المتداولة يسمح بتصفية نموذج صناديق الاستثمار المتداولة حتى يتمكن العملاء من العثور بسهولة على صناديق الاستثمار المتداولة الموزعة والتراكمية (الرمز المختصر "Acc" و"Dist") واستخدام أدوات متقدمة للاختيار.

ماسح صناديق الاستثمار المتداولة على xStation

في XTB، ندرك مدى أهمية تصفية السوق لعملائنا والعثور على الأدوات التي تتوافق مع المتطلبات الشخصية وتحليلها بشكل دقيق. ولذلك قمنا بإنشاء ماسح لصناديق الاستثمار المتداولة، وأصبح متاحًا على منصة xStation5. يعمل الماسح كأداة لاختيار صناديق الاستثمار المتداولة والبحث فيها ضمن قطاعات محددة.

التصفيات الأولية

تتوفر أداة ماسح صناديق الاستثمار المتداولة على منصة التداول xStation، ضمن علامة التبويب "تحليل السوق"، وتسمح لك بالبحث بكفاءة عن صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام عوامل التصفية المتقدمة.

يسمح لك ماسح صناديق الاستثمار المتداولة بتصفية الصناديق بناءً على:

المنطقة التي تم إدراج الصندوق فيها.

فئة صندوق الاستثمار المتداول (ETF)، أي المحفظة التي أُنشئ منها (سلع، أسهم، نموذج مختلط).

نوع السوق المدرج فيه. هناك أسواق متقدمة، وأسواق مختلطة، وأسواق ناشئة، والتي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين.

تصفيات إضافية

تصنيفات المخاطر

نحن نعلم أن المستثمرين الذين يبحثون عن صناديق الاستثمار المتداولة يحسبون المخاطر، وهي إحدى السمات الرئيسية للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة. ولهذا السبب قمنا أيضًا بتوفير تقييمات للمخاطر من قبل شركات أبحاث مثل Morningstar لصناديق الاستثمار المتداولة المختارة. وتعتمد تقييماتها على الأداء التاريخي لصندوق معين، ومقارنته بأداء صناديق أخرى مماثلة. كلما ارتفع تصنيف صندوق استثمار معين، كلما يدل ذلك على أدائه الجيد في السابق.

بيانات معدلات العائد

يحتوي ماسح صناديق الاستثمار المتداولة على xStation أيضًا على بيانات متقدمة متاحة لصندوق الاستثمار المتداول بعينه، مثل المعلومات حول معدلات العائد السابقة لكل سنة، وعلى مدار السنة الواحدة، ولكل ثلاث سنوات، وحتى لكل خمس سنوات. نضيف أيضًا نسب ألفا وبيتا إلى صناديق الاستثمار المتداولة، والتي يستخدمها العديد من المستثمرين لحساب ربحية استثماراتهم.

تكاليف تشغيل صناديق الاستثمار المتداولة

وأيضًا قد أضفنا في ماسح صناديق الاستثمار المتداولة على منصتنا، xStation ETF Scanner، معلومات حول TER (نسبة إجمالي النفقات)، والتي تأخذ في الاعتبار إجمالي التكاليف المرتبطة بإدارة وتشغيل صندوق استثمار متداول معين. تشمل هذه التكاليف بشكل أساسي رسوم الإدارة والتكاليف الإضافية الأخرى (على سبيل المثال، الرسوم القانونية أو تكاليف التشغيل)، والتي تقلل من قيمة صندوق الاستثمار المتداول. من وجهة نظر المستثمر، كلما انخفض معدل TER، انخفضت تكاليف التشغيل التي يتحملها صندوق الاستثمار المتداول.

صافي الأصول والانحراف المعياري

يوفر ماسح صناديق الاستثمار المتداولة على xStation أيضًا صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار المتداولة، أي القيمة المالية للصندوق مطروحًا منها جميع التزاماته المالية، والمعلومات حول الانحراف المعياري، والتي يمكن استخدامها كمقياس لتقلب أسعار الأداة.

نموذج الأرباح

وهو نوع توزيع صناديق الاستثمار المتداولة - هناك نوعان رئيسيان للتوزيع. يقوم صندوق التوزيع المتداول (غالبًا ما يسمى بـ "Dist") بدفع جميع أرباح الأسهم أو الفوائد المستحقة، بحيث يتلقى المستثمرون دفعات سنوية. من ناحية أخرى، فإن صناديق الاستثمار المتداولة التراكمية (غالبًا ما تسمى بـ "ACC") تعيد استثمار أرباح أو فوائد الدخل، وبالتالي يستفيد المستثمرون على أساس الفائدة المركبة.

متى تختار الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة؟

تعد صناديق الاستثمار المتداولة عرضًا استثماريًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في قطاع واسع أو لأولئك الذين لديهم اهتمامًا أقل بالبحث عن الشركات الفردية ووضعها. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ومكثفًا لمعرفة وتحديد هذه التفاصيل.

تتيح لك صناديق الاستثمار المتداولة الاستثمار في الشركات التي تميل إلى الأداء الجيد. في بعض الأحيان يكون أداء بعض القطاعات جيدًا، مثل القطاع المصرفي، وترتفع جميع أسهم البنوك. بينما تواجه القطاعات الأخرى، مثل التكنولوجيا الجديدة، مخاطر مختلفة. يمكن أن تكون هذه القطاعات استثمارات أكثر جاذبية مع زيادة العوائد المحتملة، ولكن اختيار شركة معينة قد يتطلب خبرة مهنية، في حين تسمح لك صناديق الاستثمار المتداولة بالاستفادة من العديد من الشركات.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة سهولة استخدامها وبيعها بسبب سيولتها العالية وتداولها اليومي على معظم المنصات. يختار بعض المستثمرين بناء محفظة مختلطة باستخدام الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. عند اختيارك لاستراتيجية فردية، من المهم فهم خصائص صناديق الاستثمار المتداولة ومتابعة الصناعات التي تختارها.

ساعات تداول صناديق الاستثمار المتداولة

ماذا عن ساعات التداول المتاحة لصناديق الاستثمار المتداولة؟ قد تفيد هذا المعلومات المتداولين اليوميين على وجه الخصوص. يتاح تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة من الاثنين إلى الجمعة عندما تكون أسواق البورصة مفتوحة. ساعات التداول المفتوحة تعتمد على البورصة. خلال عطلات نهاية الأسبوع، يتم إغلاق البورصات وتكون أسعار صناديق الاستثمار المتداولة ثابتة. وفي جميع الأوقات الأخرى، تتقلب أسعار صناديق الاستثمار المتداولة باستمرار.

بالطبع أفضل وقت لتداول صناديق الاستثمار المتداولة هو خلال فترات السيولة العالية جدًا، عندما تزداد تقلبات السوق. فعندما ترتفع أحجام التداول في السوق، تزداد تقلبات صناديق الاستثمار المتداولة. وقد تتأثر بنشر أخبار سياسية أو أخبار مهمة عن الشركة، بالإضافة إلى المشاعر الإيجابية أو السلبية في قطاع سوق بعينه. ولكن إذا كنت تتعامل مع صناديق الاستثمار المتداولة لاستثمارك طويل الأجل، فلن تحتاج إلى متابعة تقلبات السوق الوقتية.