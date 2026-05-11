1.27 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» بنمو 2%

أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق أفضل نتائج ربع سنوية للربع الأول على الإطلاق في الربع الأول من عام 2026 مع نمو الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.5 مليار درهم ما يعادل 1,228 مليار دولار كما ارتفع صافي الربح بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.27 مليار درهم (347 مليون دولار)، مدعوماً بانخفاض تكاليف الفائدة نتيجة لسرعة التحصيلات وإتمام عملية إعادة التمويل بنجاح في أكتوبر 2025.

من جانبها أرجعت الشركة هذا النمو إلى زيادة النشاط في قطاعي خدمات حقول النفط والحفر البحري، والذي تم تعويضه جزئياً بتأثير إعادة توظيف بعض الحفارات البرية، كما تم الإعلان عنه في نتائج الربع السابق في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,93 مليار درهم ( 527 مليون دولار) بتراجع 1%، متأثرة بإعادة التوظيف المذكورة أعلاه، والزيادة التدريجية في قطاع خدمات حقول النفط.

يشار أنه بلغ الأثر الربع سنوي الكامل لإعادة توظيف الحفارات البرية في الربع الأول من عام 2026 نحو 146.8 مليون درهم (40 مليون دولار أمريكي في الإيرادات) ونحو 95.42 مليون درهم (26 مليون دولار) في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بمبلغ 47.7 مليون درهم (13 مليون دولار) و29.36 مليون درهم (8 ملايين دولار) على التوالي في الربع الرابع من عام 2025.

وكما كان متوقعاً في إفصاح نتائج الربع الرابع من عام 2025، انخفض كل من الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح في الربع الأول من عام 2026 على أساس ربع سنوي، وذلك بسبب انخفاض عدد أيام العمل والأثر الكامل لإعادة توظيف الحفارات البرية. أما بالنسبة لصافي الربح، فقد تأثرت النتائج على أساس ربع سنوي أيضاً بأثر إيجابي غير متكرر بقيمة 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار) تقريباً في الربع الرابع من عام 2025، مستفيداً من التأثير السنوي الكامل للتقديرات المعدلة لأعمار الأصول والقيم المتبقية.

يجدر الإشارة أنه شملت الفترة المقارنة استحواذ شركة Enersol على حصة الأسهم البالغة 95% في Deep Well Services، والتي أسهمت الشركة فيها بمبلغ 94 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. وبلغت التدفقات النقدية الحرة قبل عمليات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 364 مليون دولار أمريكي.

وأسهمت أعمال حفر المصادر غير التقليدية بنحو 480.77 مليون درهم (131 مليون دولار) في إيرادات الربع الأول، تنقسم إلى 385.35 مليون درهم (105 ملايين دولار) من قطاع خدمات حقول النفط و95.42 مليون درهم (26 مليون دولار أمريكي) من قطاع الحفر البري. وكما أتم الإعلان عنه في الربع الأخير، ونظراً للتسارع القوي في قطاع حفر المصادر غير التقليدية في عام 2025، والذي فاق التوقعات، تتوقع الشركة انخفاضاً تدريجياً خلال عام 2026 بأكمله.