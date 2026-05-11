أرباح إعمار العقارية تقفز 38% في الربع الأول إلى 6.41 مليارات درهم

أعلنت إعمار العقارية عن تسجيلها بداية قوية لعام 2026، مدفوعة بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، والانضباط في التنفيذ، وتنوع نموذج أعمال المجموعة حيث صعد صافي أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38.3% ليصل إلى 6.412 مليارات درهم مقارنة مع 4.635 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي.

كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بوتيرة أسرع بلغت 34%، ما يعكس كفاءة الرافعة التشغيلية، وجودة المحفظة، والانضباط المستمر في التكاليف.

الجدير بالذكر فقد بلغت المبيعات العقارية نحو 22.4 مليار درهم (6.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب المستمر على مجمعات إعمار الحالية وإطلاق مشاريع جديدة في دولة الإمارات وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 163.4 مليار درهم (44.5 مليار دولار) حتى 31 مارس 2026، بزيادة سنوية قدرها 29%، ما يعزز وضوح الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

في ما يخص الإيرادات فقد بلغت الإجمالية للفترة 12.4 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، مدعومة بمساهمات العمليات المحلية والدولية.

يشار أنه قالت الشركة في بيان إن «أسهم استمرار زخم المبيعات، واستقرار قاعدة الإيرادات المستمرة، وقوة الأداء التشغيلي، في تعزيز متانة الأداء المالي ووضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات» وأضافت "تعكس نتائج إعمار للربع الأول من عام 2026 جودة هيكل أرباحها، في ضوء نمو متوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولد إيرادات مستمرة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 23%".