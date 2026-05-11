3.5 مليار درهم أرباح «إعمار للتطوير» بزيادة 49%

أعلنت شركة «إعمار للتطوير»، تسجيلها أداء مالياً وتشغيلياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026 من يناير إلى مارس، مدعومة بالطلب المستمر على مشاريعها، والكفاءة في تنفيذ عملياتها، وبيئتها التشغيلية المرنة.

يشار أنه حققت الشركة صافي أرباح بعد احتساب الضرائب بقيمة 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس هامش صافي أرباح يبلغ 51%.

من جانبها قالت الشركة في بيان: «تعكس هذه النتائج استمرار الثقة بسوق العقارات في دبي، في ظل اهتمام قوي من المستثمرين، وإطار تنظيمي مستقر، واستمرار الطلب عبر القطاعات الرئيسية».

كما سجلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 20.1 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 22% مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2025 البالغة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، مدفوعة بالطلب القوي ضمن مجمعاتها القائمة وحديثة الإطلاق على حد سواء في حين أسهمت المبيعات القياسية خلال الربع الأول من عام 2026 في رفع الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 134.6 مليار درهم (36.6 مليار دولار) حتى 31 مارس 2026، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يبشر بإيرادات مستقبلية متنامية خلال السنوات المقبلة.

وجب التنويه أنه سجلت إعمار للتطوير إيرادات بلغت 6.9 مليار درهم (1.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو نسبته %36 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

المصدر:xstation