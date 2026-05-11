"بن غاطي" تحقق أرباحا صافية بلغت 1.43 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026

أعلنت بن غاطي القابضة المحدودة عن نتائج مالية قياسية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مواصلةً تسجيل أداء استثنائي للربع العاشر على التوالي، مدعوماً بقوة المبيعات والانضباط التشغيلي والطلب المتواصل على مشاريعها العقارية المتنوعة.

يشار أنه سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.43 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 73%، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 4.39 مليار درهم بزيادة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 1.83 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 83%.

واصلت الشركة تعزيز هوامش الربحية، حيث بلغ هامش صافي الربح 33% مقارنة بـ29% في الربع الأول 2025، فيما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 43%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 32.87 مليار درهم، بينما وصلت السيولة النقدية إلى 9.9 مليار درهم، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خططها التوسعية.

الجدير بالذكر أنه خلال الربع الأول، حققت "بن غاطي القابضة" مبيعات بقيمة 5.88 مليار درهم عبر بيع أكثر من 4,000 وحدة عقارية، إلى جانب إطلاق خمسة مشاريع جديدة بقيمة تطويرية بلغت 8.58 مليار درهم تضم 4,696 وحدة. كما بلغ حجم المشاريع قيد التطوير نحو 52 مليار درهم، مع رصيد مبيعات متراكمة يقارب 16 مليار درهم وإيرادات مستقبلية متوقعة بنحو 18 مليار درهم، ما يمنح الشركة رؤية قوية للنمو خلال السنوات المقبلة.

من جانبه قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة: "يعكس الأداء القياسي المستمر لبن غاطي قوة نموذج أعمالنا المتكامل وقدرتنا على تحويل متانة السوق العقاري في دبي إلى نمو مستدام وربحية قوية. ولا تزال دبي تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية بفضل بيئتها التنظيمية المرنة واستراتيجياتها الاقتصادية طويلة الأمد واستمرار تدفقات رؤوس الأموال العالمية.”

من جانب اخر ، أكد شهزاد جناب، المدير المالي للشركة: "تعكس النتائج القياسية مرونة نموذج أعمال بن غاطي وقوة التدفقات النقدية والإدارة المنضبطة للسيولة، فيما ساهم إصدار الصكوك بقيمة 500 مليون دولار في تعزيز هيكل رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين الإقليميين والدوليين.”

على صعيد التوسع العالمي، كشفت بن غاطي خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2026 عن مشروع “Mercedes-Benz Places | Binghatti City”، والذي يمثل أول مدينة سكنية تحمل علامة مرسيدس-بنز عالمياً، بقيمة تطويرية تقارب 30 مليار درهم، في خطوة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار والتطوير العقاري الفاخر.