ما الذي يجب الانتباه إليه هذا الأسبوع؟

رفض ترامب رد إيران على مقترح السلام، واصفًا إياه بـ"غير المقبول بتاتًا" في منشور على منصة "تروث سوشيال"، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في الأسواق. افتتحت أسعار النفط الأسبوع على ارتفاع ملحوظ استجابةً للجمود الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بينما ارتفع الدولار الأمريكي، مما دفع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى إلى الانخفاض. وفي ظل تقلبات معنويات السوق، شهدت المؤشرات الرئيسية أيضًا تباطؤًا في زخمها الصعودي.

السؤال الأهم الآن هو: "ماذا بعد؟". سيركز المستثمرون مرة أخرى على المشهد الجيوسياسي، إذ من المرجح أن يظل المحرك الرئيسي لتقلبات السوق. ومن الجدير أيضًا مراقبة ما يلي:

يُعدّ تطور العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران عامل الخطر الرئيسي؛ فأي مؤشر على التصعيد (مثل تأكيد عمل عسكري ضد المنشآت النووية) قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم. سيشهد يوم الثلاثاء اجتماعًا لأربعين وزير دفاع على مضيق هرمز، ومن المهم متابعة التصريحات.

ستُؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع على مسار النقاش الدائر حول الاحتياطي الفيدرالي؛ وتشير شركة بيمكو بالفعل إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة.

قمة ترامب-شي (13-15 مايو) - تُعدّ نقطة تحول محتملة في التجارة والعقوبات والوضع في إيران؛ وستستعد الأسواق مسبقًا.

من المرجح أن تفتتح الأسواق الأوروبية تحت ضغط: ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع المعنويات العالمية، والتوترات الجيوسياسية - مما يُشكل خلفية سلبية لمؤشرات داكس، وكاك، ويورو ستوكس 50.

جدول زمني مفصل للأحداث الاقتصادية الكلية للأسبوع بأكمله. المصدر: XTB Research، Bloomberg Financial LP

جدول أعمال مفصل للشركة طوال الأسبوع. المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانشال إل بي