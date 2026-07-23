  
١٤:٠٧ · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

1.63 مليار درهم أرباح «دو» في النصف الأول بنمو 12.6%

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة صافي أرباح بلغ 1.63 مليار درهم بنمو 12.6% مقارنة مع 1.449 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.8% إلى 8.197 مليارات درهم، مدعومة بالنمو المستمر في خدمات الهاتف المتحرك والثابت وتحسن الأداء التشغيلي.

كما وسعت الشركة هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 49.2%، في مؤشر على كفاءة إدارة التكاليف وتحسن الربحية، بينما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول بواقع 0.26 درهم للسهم، بزيادة 8.3% على أساس سنوي، بما يعكس ثقة الشركة في قوة مركزها المالي واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

وخلال الربع الثاني، سجلت «دو» أداءً قوياً رغم التحديات التشغيلية، إذ ارتفعت الإيرادات 4.6% إلى 4.1 مليارات درهم، مدفوعة بنمو إيرادات الخدمات بنسبة 6.7% كما نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.2%، مع توسع هامشها إلى 48.8% بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الربح الفصلي بنسبة 9.8% ليصل إلى 798 مليون درهم.

من جانبها عزت الشركة هذه النتائج إلى مرونة نموذج أعمالها، والانضباط في تنفيذ استراتيجيتها، واستمرار تطوير الخدمات والحلول الرقمية بما يتناسب مع احتياجات العملاء، إلى جانب الحفاظ على كفاءة التشغيل وإدارة التكاليف وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الثاني بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، بدعم من نمو قاعدة المشتركين وتحسن مزيج الإيرادات، فيما قفزت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 11.6% إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي لخدمات قطاع الأعمال واستمرار الطلب على خدمة الإنترنت اللاسلكي المنزلي.

من جانبه، أكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن نتائج الربع الثاني تعكس التزام «دو» بتنفيذ استراتيجيتها وتقديم حلول مبتكرة لمختلف شرائح العملاء، مع مواصلة الاستثمار في جودة الشبكات والخدمات وتعزيز تجربة العملاء.

مضيفا أن الشركة حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، خاصة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بما يعزز مكانتها مزوداً رائداً للبنية التحتية الرقمية والحلول التقنية المتقدمة في دولة الإمارات، ويدعم مسيرة التحول الرقمي والنمو المستدام خلال السنوات المقبلة.

 

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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