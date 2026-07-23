  
١١:٣٠ · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

أبوظبي تطلق "مرسى السعديات" بـ100 مليار درهم

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

أطلقت أبوظبي مشروع "مرسى السعديات" بقيمة تطويرية تبلغ 100 مليار درهم أو ما يعادل 27.2 مليار دولار، ليشكل المرحلة الأخيرة من المخطط الرئيسي لجزيرة السعديات، وفق بيان صادر عن شركة "الدار العقارية"، المطور الرئيسي للمشروع.

الجدير بالذكر أنه تتولى "الدار العقارية" تصميم المخطط العام وتنفيذ البنية التحتية الرئيسية للوجهة. وتبدأ مبيعات أولى الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام الجاري، على أن تنطلق أعمال تجهيز الموقع والبنية التحتية في الربع الثالث.

يشار أنه يمتد "مرسى السعديات" على مساحة تطويرية تبلغ 6.4 مليون متر مربع، ويضم واجهة بحرية بطول 8 كيلومترات، إضافة إلى أكبر مرسى في أبوظبي يضم أكثر من 350 مرسى لليخوت والقوارب، إلى جانب ممشى بطول كيلومتر يضم متاجر ومطاعم ونادياً لليخوت وفندقين.

من المتوقع أن يحتضن المشروع أكثر من 58 ألف مقيم عبر مجموعة من القصور والفلل الفاخرة والشقق المطلة على الواجهة البحرية، إلى جانب وحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.

كما يتضمن 5.6 كيلومتر من الشواطئ الطبيعية، ونحو 140 كيلومتراً من مسارات المشي، ومساراً للدراجات بطول 46 كيلومتراً، إضافة إلى حدائق ومرافق رياضية وصحية ومدارس، ضمن مخطط يركز على سهولة التنقل سيراً على الأقدام.

سيضم المشروع منطقة للمسارح تشمل "دار الفنون أبوظبي"، التي أُعلن عنها مؤخراً، وتتسع لأكثر من 6 آلاف زائر لاستضافة العروض الموسيقية والفنية والإنتاجات العالمية.

على صعيد البنية التحتية، سيرتبط المشروع مباشرة بجزيرتي "أم يفينة" و"الريم" عبر شبكة جديدة من الطرق والأنفاق، كما سيضم محطة تحت الأرض لقطارات الاتحاد فائقة السرعة ضمن مخطط يعتمد على النقل الجماعي، بما يعزز الربط مع مختلف إمارات الدولة.

 

 

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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