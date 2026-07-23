10.73 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 6 شهور من 2026

أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول، خلال النصف الأول 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 10.73 مليارات درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة، مسجلاً 18.5%.

كما سجلت المجموعة نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 19.50 مليار درهم، وزيادة في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 13.20 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.

يشار أنه جاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء واسع النطاق عبر مختلف قطاعات أعمال المجموعة، حيث نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 11.48 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة أحجام الأعمال وتحسن الهوامش، فيما حافظت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد على قوتها عند 8.02 مليارات درهم، لتسهم بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2026.

من جانبه سجل البنك، خلال الربع الثاني، ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% مقارنة مع الربع السابق، وبنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.08 مليارات درهم.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 11% مقارنة مع الربع السابق، لتتجاوز 8 مليارات درهم، ما يعكس قوة محركات الأرباح المتنوعة للمجموعة.

من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: إن أداء بنك أبوظبي الأول القوي خلال النصف الأول من العام يجسد حجم أعماله واتساع نطاقها وتنوعها، وقدرته على مواصلة تحقيق عوائد قوية من خلال التنفيذ الفاعل والمتسق لاستراتيجيته، وتعكس هذه النتائج متانة قاعدة عملائه وعمق علاقات الثقة التي بناها في سوقه المحلية وعبر شبكته الدولية.

في ما يتعلقب بمجال الذكاء الاصطناعي، تواصل المجموعة عملية دمجه على نطاق واسع لدعم النمو المستدام والقابل للتوسع، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، والارتقاء بتجربة العملاء حيث تحقق المجموعة قيمة أعمال ملموسة وقابلة للقياس على نطاق واسع، من خلال زيادة الإنتاجية بأكثر من 20%، وخفض الجهد اليدوي بنسبة تتراوح بين 70% و80% عبر قطاعات العمل الرئيسية، مدعومة بالتوسع المتسارع في منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة.

أما فيما يخص التمويل المستدام، فقد أعلن البنك أنه قام حتى تاريخه بتسهيل تمويلات مستدامة وانتقالية بقيمة 395 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة 79% من هدفه البالغ 500 مليار درهم حتى عام 2030، بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق تأثير ملموس وهادف عبر منظومة التمويل.