الجدول الزمني الاقتصادي: شركات التكنولوجيا الكبرى، والتوترات بشأن إيران، وقرار البنك المركزي الأوروبي ⏰

اليوم، يتأثر السوق بثلاثة عوامل رئيسية: نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، والتوترات المحيطة بإيران، وقرار البنك المركزي الأوروبي.

ما الذي يحرك السوق؟

يثير إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى قلق المستثمرين؛ فقد أعلنت شركتا ألفابت وتسلا عن إيرادات قوية، لكن السوق عاقب الشركتين على إنفاقهما الرأسمالي الضخم (ألفابت تصل إلى 205 مليارات دولار بحلول عام 2026، وتسلا +142% على أساس سنوي)، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهمهما. في الأيام المقبلة، ستعلن شركات ميتا ومايكروسوفت وأمازون وآبل عن نتائجها، وسيركز السوق على خططها الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي بقدر تركيزه على أرباحها.

ترتفع أسعار النفط على خلفية تهديدات ترامب لإيران؛ فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة على البنية التحتية النووية الإيرانية (جبل بيك آكس)، كما وقع هجوم آخر على ناقلة نفط قبالة سواحل السعودية. وتحذر غولدمان ساكس من أن سعر خام برنت قد يتجاوز 120 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز.

من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة في تمام الساعة 2:15 مساءً. ويتوقع السوق بقاء أسعار الفائدة دون تغيير (سعر إعادة التمويل 2.40%، وسعر الفائدة على الودائع 2.25%)، إلا أن الوضع "المتقلب للغاية" المحيط بالحرب في إيران قد يؤثر على نبرة المؤتمر الصحفي المقرر عقده في تمام الساعة 2:45 مساءً.