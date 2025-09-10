اقرأ أكثر

11.47 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في النصف الأول

٤:٣٧ م ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر UAEFTS نظام الإمارات للتحويلات المالية 11.47 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2025، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي .
الجدير بالذكر أنه أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنمو بنسبة 23.06%، مقارنة مع نحو 9.32 تريليون درهم منفذة خلال النصف الأول 2024.

بحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول 2025، بواقع 6.85 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.58 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك كما توزعت التحويلات المنفذة خلال يونيو الماضي بواقع 1.19 تريليون درهم للتحويلات بين البنوك 750.99 مليار درهم للتحويلات بين عملاء البنوك.
وجب التنويه أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 711.19 مليار درهم. وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 11.34 مليون شيك.

 

 

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات