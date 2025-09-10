11.47 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في النصف الأول

بلغت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر UAEFTS نظام الإمارات للتحويلات المالية 11.47 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2025، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي .

الجدير بالذكر أنه أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنمو بنسبة 23.06%، مقارنة مع نحو 9.32 تريليون درهم منفذة خلال النصف الأول 2024.

بحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول 2025، بواقع 6.85 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و4.58 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك كما توزعت التحويلات المنفذة خلال يونيو الماضي بواقع 1.19 تريليون درهم للتحويلات بين البنوك 750.99 مليار درهم للتحويلات بين عملاء البنوك.

وجب التنويه أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 711.19 مليار درهم. وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 11.34 مليون شيك.