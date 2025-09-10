📈 البلاديوم يرتفع بأكثر من 3%

الخوف من العقوبات يدفع الأسعار إلى الارتفاع 🚀

على الرغم من تراجع شعبية البلاديوم بين مستثمري التجزئة، إلا أنه يشهد اليوم ارتفاعًا يزيد عن 3%. وشهدت أسعار البلاديوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مواكبةً للاتجاه الصعودي العام في سوق المعادن الثمينة.

هذا الأسبوع فقط، ارتفعت أسعار عقود البلاديوم بأكثر من 6%، مع تزايد رغبة المستثمرين في استثمار رؤوس أموالهم في أصول تُعتبر آمنة، مما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الذهب والفضة والبلاتين.

يتأثر ارتفاع قيمة المعادن الثمينة بشدة بتوقعات السوق الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية، والزيادة العالمية في الديون في الاقتصادات الكبرى. إلى جانب العوامل النقدية، يكمن سر ارتفاعات اليوم في خطر فرض عقوبات جديدة على روسيا، الدولة المسؤولة عن ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي من هذا المعدن. وتؤدي المخاوف بشأن تقييد الوصول إلى البلاديوم الروسي إلى زيادة ضغط العرض، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. وفي حال فرض قيود جيوسياسية، فقد يصبح النقص واقعًا، مما قد يؤدي إلى استمرار الاتجاه الصعودي الحالي.

يشير الوضع الحالي للسوق إلى تزايد التوتر بين زيادة الطلب وقيود العرض. قد تواجه صناعة السيارات، المستهلك الرئيسي للبلاديوم المستخدم في المحفزات، ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، مما سينعكس على المدى الطويل على أسعار السيارات الجديدة. بالنسبة للمستثمرين، يعني هذا زيادة في تقلبات الأسعار، ولكنه أيضًا فرص محتملة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. على المديين المتوسط ​​والطويل، يكمن العامل الحاسم في ما إذا كان المنتجون سيجدون مصادر بديلة للمادة الخام، أو سيبدؤون في استبدال البلاديوم بمعادن أرخص، مثل البلاتين.

البلاديوم (H4)

المصدر: Xstation

عادت أسعار البلاديوم مؤخرًا إلى القناة الصاعدة متوسطة المدى، مُصحِّحةً بذلك ارتفاعها الأخير إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق من الشهر الماضي. يُلاحظ بوضوح تشكل نموذج الرأس والكتفين، وهو نموذج يُحتمل أن يعكس الاتجاه. لكي تتحقق هذه النموذج، يجب أن يخترق السعر قاعدته ومنطقة الدعم عند حوالي 1050 دولارًا. قد يسمح تحقق النموذج باختبار مستويات 980 و890 دولارًا، حيث تقع أقرب مستويات الدعم ومستويات فيبوناتشي. مع ذلك، في حال كسر النموذج ومبادرة المشترين، فسيكون الاتجاه اختبارًا للمقاومة عند أعلى مستوياته المحلية - 1200 دولار، حيث يقع أيضًا مستوى فيبوناتشي 23.