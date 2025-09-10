الولايات المتحدة: تضخم أسعار المنتجين أقل من المتوقع. ثقة السوق متزايدة بخفض أسعار الفائدة.

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة جلسة يوم الأربعاء على أداء إيجابي، مدفوعةً ببيانات تضخم أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس التي جاءت أفضل من المتوقع. وجاءت القراءة أفضل بكثير من التوقعات الأولية. وكان السوق يتوقع ارتفاعًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في تضخم أسعار المنتجين، بينما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا بنسبة 2.6% فقط على أساس سنوي.
جاء تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 2025 أقل بكثير من التوقعات. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين 2.6%، منخفضًا عن 3.3% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1%، على عكس الزيادة المتوقعة البالغة 0.3%، عقب ارتفاع سابق بنسبة 0.7%.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
ويبدو أن تقرير تضخم أسعار المنتجين اليوم وبيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة - بما في ذلك تعديلات أرقام الوظائف الجديدة والتباطؤ الملحوظ في نمو التوظيف - سيلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. في الأسابيع الأخيرة، ظهرت مؤشرات واضحة على أن سوق العمل الأمريكي يفقد زخمه وأن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا. ونتيجةً لذلك، تكاد الأسواق المالية تتفق على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُقرر أول خفض لأسعار الفائدة هذا الشهر.
علاوةً على ذلك، تتزايد توقعات المستثمرين "الحمائمية". ويتزايد احتمال حدوث سيناريو يتضمن ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025. ويبدو أن المشاركين في السوق يفترضون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه أسباب أقل للإبقاء على سياسته النقدية التقييدية، خاصةً إذا أكدت البيانات القادمة - وخاصةً قراءة مؤشر أسعار المستهلك القادمة - الاتجاه الانكماشي. ويعزز هذا التطور المعنويات الإيجابية في أسواق الأسهم والسندات، مما يدعم ليس فقط مكاسب مؤشرات الأسهم، بل أيضًا الضغط على عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض.
تقلبات الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة
المصدر: xStation5
مؤشر US100 (الفاصل الزمني للساعة)
من الواضح أن السوق استقبل أخبار التضخم اليوم بإيجابية كبيرة. تتداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الرئيسية (EMA 25، EMA 50، وEMA 100)، مما يشير إلى توجه صعودي قوي. ويواصل السوق اتجاهه الصعودي بعد انتعاش سابق، حيث يتوقع المستثمرون مزيدًا من التحسن. ويشير هذا السلوك إلى ثقة السوق في التأثير الإيجابي لبيانات التضخم، وتوقعه استمرار هذا الاتجاه الصعودي.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- ارتفعت أسهم أوراكل (ORCL.US) بنسبة 39% بعد إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية 2025. وبلغت الإيرادات 14.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق. وبلغت ربحية السهم 1.47 دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين. ومع ذلك، كان العامل الرئيسي وراء ارتفاع السهم هو الزيادة الكبيرة في التزامات الأداء المتبقية (RPO)، والتي بلغت 455 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 359% على أساس سنوي. ويعود هذا النمو إلى توقيع أربعة عقود بمليارات الدولارات مع عملاء مثل OpenAI وMeta وNVIDIA وAMD. وتخطط أوراكل لمزيد من التوسع في بنيتها التحتية السحابية، باستثمار 35 مليار دولار أمريكي في تطوير مراكز البيانات هذا العام. تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 77% في إيرادات البنية التحتية السحابية للسنة المالية الحالية، ومن المحتمل أن تصل إلى 144 مليار دولار بحلول عام 2029.
- ارتفعت أسهم شركة Asset Entities Inc. (ASST.US) بنحو 30% عقب الإعلان عن اندماجها مع شركة Strive Asset Management. تتخصص الشركة في التسويق الاجتماعي على منصات مثل Discord وTikTok. سيُنشئ هذا الاندماج أول شركة عامة تُدرج أسهمها في البورصة وتُركز على استثمارات البيتكوين. ستُمكّن هذه الصفقة من جمع رأس مال سريع لمزيد من عمليات شراء العملات المشفرة، وتطبيق استراتيجيات مالية مبتكرة وفعّالة من حيث الضرائب للمستثمرين.
- انخفض سهم شركة NIO (NIO.US) بنسبة 9.4% بعد الإعلان عن طرح أسهم بقيمة مليار دولار. وتخطط الشركة لطرح 181.8 مليون سهم بسعر 5.50 دولار للسهم. وعلى الرغم من أن هذه الأموال مُخصصة للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية ولأغراض الشركات، إلا أن المستثمرين أبدوا استياءهم من تخفيض قيمة الأسهم. ينتظر السوق الآن انتهاء الطرح، المقرر في أوائل أكتوبر 2025، بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل حول استخدام العائدات.
- ارتفع سهم شركة جوسامر بيو (GOSS.US) بنحو 9% بعد أن بدأت UBS تغطيتها بتوصية "شراء" وسعر مستهدف قدره 19 دولارًا أمريكيًا. ويشير المحللون إلى الإمكانات غير المقدرة لمحفظة الشركة السريرية، ويتوقعون ارتفاع سعر السهم على المدى القصير والمتوسط. وتركز الشركة على تطوير دواء سيرالوتينيب لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي، ومن المتوقع ظهور نتائج تجربة بروسيرا في فبراير 2026.