الولايات المتحدة: تضخم أسعار المنتجين أقل من المتوقع. ثقة السوق متزايدة بخفض أسعار الفائدة.

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة جلسة يوم الأربعاء على أداء إيجابي، مدفوعةً ببيانات تضخم أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس التي جاءت أفضل من المتوقع. وجاءت القراءة أفضل بكثير من التوقعات الأولية. وكان السوق يتوقع ارتفاعًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في تضخم أسعار المنتجين، بينما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا بنسبة 2.6% فقط على أساس سنوي.

جاء تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 2025 أقل بكثير من التوقعات. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين 2.6%، منخفضًا عن 3.3% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1%، على عكس الزيادة المتوقعة البالغة 0.3%، عقب ارتفاع سابق بنسبة 0.7%.

ويبدو أن تقرير تضخم أسعار المنتجين اليوم وبيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة - بما في ذلك تعديلات أرقام الوظائف الجديدة والتباطؤ الملحوظ في نمو التوظيف - سيلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. في الأسابيع الأخيرة، ظهرت مؤشرات واضحة على أن سوق العمل الأمريكي يفقد زخمه وأن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا. ونتيجةً لذلك، تكاد الأسواق المالية تتفق على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُقرر أول خفض لأسعار الفائدة هذا الشهر.

علاوةً على ذلك، تتزايد توقعات المستثمرين "الحمائمية". ويتزايد احتمال حدوث سيناريو يتضمن ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025. ويبدو أن المشاركين في السوق يفترضون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه أسباب أقل للإبقاء على سياسته النقدية التقييدية، خاصةً إذا أكدت البيانات القادمة - وخاصةً قراءة مؤشر أسعار المستهلك القادمة - الاتجاه الانكماشي. ويعزز هذا التطور المعنويات الإيجابية في أسواق الأسهم والسندات، مما يدعم ليس فقط مكاسب مؤشرات الأسهم، بل أيضًا الضغط على عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض.

تقلبات الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة

مؤشر US100 (الفاصل الزمني للساعة)

من الواضح أن السوق استقبل أخبار التضخم اليوم بإيجابية كبيرة. تتداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الرئيسية (EMA 25، EMA 50، وEMA 100)، مما يشير إلى توجه صعودي قوي. ويواصل السوق اتجاهه الصعودي بعد انتعاش سابق، حيث يتوقع المستثمرون مزيدًا من التحسن. ويشير هذا السلوك إلى ثقة السوق في التأثير الإيجابي لبيانات التضخم، وتوقعه استمرار هذا الاتجاه الصعودي.

