عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:

مخزون النفط الخام : السابق: 2.415 ، المتوقع: -1.100 , الفعلي: 3.939

مخزون البنزين : السابق: -3.795 , المتوقع: -0.100 , الفعلي: 1.458

مخزون نواتج التقطير : السابق: 1.681 , المتوقع: 0.200 , الفعلي: 4.715

ارتفعت مخزونات النفط الخام، وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، الأسبوع الماضي بمقدار 3.94 مليون برميل (كان من المتوقع انخفاضها بمقدار مليون برميل، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة قدرها 2.42 مليون برميل). وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.46 مليون برميل (كان من المتوقع انخفاضها بمقدار 0.2 مليون برميل، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى انخفاض قدره 3.8 مليون برميل). في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.72 مليون برميل (كان من المتوقع ارتفاعها بمقدار 0.1 مليون برميل، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة قدرها 1.68 مليون برميل).