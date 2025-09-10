عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- مخزون النفط الخام: السابق: 2.415، المتوقع: -1.100, الفعلي: 3.939
- مخزون البنزين: السابق: -3.795, المتوقع: -0.100, الفعلي: 1.458
- مخزون نواتج التقطير: السابق: 1.681, المتوقع: 0.200, الفعلي: 4.715
ارتفعت مخزونات النفط الخام، وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، الأسبوع الماضي بمقدار 3.94 مليون برميل (كان من المتوقع انخفاضها بمقدار مليون برميل، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة قدرها 2.42 مليون برميل). وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.46 مليون برميل (كان من المتوقع انخفاضها بمقدار 0.2 مليون برميل، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى انخفاض قدره 3.8 مليون برميل). في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.72 مليون برميل (كان من المتوقع ارتفاعها بمقدار 0.1 مليون برميل، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة قدرها 1.68 مليون برميل).