17.4 مليار دولار أرباح 63 شركة مدرجة بدبي في النصف الأول

حققت 63 شركة مدرجة في سوق دبي المالي ارتفاعا نسبته 2.6 بالمئة في الأرباح لتصل إلى 63.8 مليار درهم أي حوالي 17.4 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام 2025، بالمقارنة بـ 62.2 ملياراً في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قيمتها 1.6 مليار درهم.

الجدير بالذكر أنه بلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 21.4 مليار درهم في الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، أي ما نسبته 33.54 بالمئة من القيمة الإجمالية لأرباح هذه الشركات المدرجة في سوق دبي.

كما سجلت الأرباح الصافية لـ 5 شركات عقارية مدرجة بدبي المالي ، وهي " إعمار العقارية " و"إعمار للتطوير" و"تيكوم"، و"ديار للتطوير"، و"الاتحاد العقارية" نمواً بنسبة 32.6 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 14.6 مليار درهم، مقارنة بـ11 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

بداية تصدر بنك الامارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي ) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 23.9 مليار درهم.

في حين سجلت شركة إعمار العقارية صافي أرباح بـ8.9 مليارات درهم في 6 شهور، فيما بلغ إجمالي الأرباح النصفية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم بزيادة نسبتها 30 بالمئة على أساس سنوي، ما يمثل هامش ربح يتجاوز 52 بالمئة، فيما بلغ صافي الأرباح 8.9 مليارات درهم.

كما ارتفعت إيرادات إعمار بنسبة 38 بالمئة لتصل إلى 19.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والعمليات الدولية.

من جانب اخر نمت الأرباح الصافية لبنك دبيالإسلامي بنسبة 10 بالمئة في النصف الأول من عام 2025 إلى 3.73 مليارات درهم، مقارنة مع 3.38 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي كما حققت الأرباح الصافية لبنك المشرق نحو 3.47 مليارات درهم خلال الستة شهور الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025، وارتفع الدخل التشغيلي في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 6.2 مليارات درهم، مدعوماً بنمو القروض بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي.