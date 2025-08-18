إفتتاح الأسواق الأمريكية - السوق يترقب القرارات

اتسمت بداية الأسبوع الجديد بآمال المستثمرين ومخاوفهم بشأن عوامل جيوسياسية واقتصادية كلية مهمة. انعقد اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا دون التزامات أو تصريحات بشأن السلام، مما انعكس في خيبة أمل السوق.

ووفقًا لتقرير صادر عن دويتشه بنك، تراجعت ثقة المستثمرين إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر.

كما حذّر أبولو سلوك من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية. ويشير انخفاض تدفقات التجارة البحرية إلى ضعف في ثقة المستهلك. كما أشار صندوق استثماري خاص اسكندنافي إلى أن تخصيص رأس المال في شركات الذكاء الاصطناعي يتجاوز بالفعل المستويات القصوى التي شهدتها فترة فقاعة دوت كوم.

بعد اجتماع ألاسكا غير المُثمر، هناك غموض آخر ينتظر السوق حسمه، ألا وهو موقف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة المستقبلية. يبحث السوق عن اتجاه، لكنه لا يزال عاجزًا عن إيجاده، حيث افتتحت الجلسة عند مستوى إغلاق يوم الجمعة.

يتداول المؤشر الرئيسي لبورصة وول ستريت حاليًا عند الحد الأعلى لقناة تماسك آخذة في التضييق، ضمن اتجاه تصاعدي. السعر أعلى بكثير من المتوسطات، إلا أن مؤشرات القوة النسبية لا تشير حتى الآن إلى حالة تشبع شراء. يبحث السوق عن سبب لمواصلة الارتفاع، ولكن إذا لم يجده، فقد يكون الهبوط مؤلمًا. في هذه الحالة، تقع مستويات الدعم الأولية عند 6360، يليها 6250، حيث تقع أدنى مستوياتها الأخيرة ومتوسط EMA50. قد يأتي دعم إضافي من متوسطي EMA100 وEMA200، حيث يقع الأخير أيضًا عند أدنى مستوياته المسجلة قبل شهرين، مما يجعله مستوى بالغ الأهمية في حال حدوث انخفاضات محتملة.

مجموعة يونايتد هيلث (UNH.US) - نجم الجلسة حاليًا هي الشركة المثيرة للجدل التي تقدم خدمات في قطاع التأمين الصحي. لقد مرّت الشركة بعامٍ عصيب، لكنّ سلسلة خسائرها قد تتراجع بعد إعلان وارن بافيت ومايكل بيري يوم الجمعة عن عمليات شراء كبيرة للأسهم والخيارات. يوم الجمعة، اختتمت الشركة جلسة التداول بفارق نمو تجاوز 10%. يوم الاثنين، ارتفع سهم يونايتد هيلث بنسبة 2% إضافية عند الافتتاح. سيُظهر الوقت ما إذا كان هذا التغيير في المعنويات سيستمر.

بالو ألتو (PANW.US) - في نهاية جلسة تداول يوم الاثنين، من المقرر أن تُصدر إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025. ومن المتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي وربحية للسهم الواحد قدرها 0.85، مما يُمثل إنجازًا آخر في مسيرة نمو الشركة.

نوفو نورديسك (NVO.US) - شركة الأدوية، المعروفة بدواءها الرائد لعلاج السمنة "أوزيمبيك"، تتعافى من بعض خسائرها الأخيرة بفضل موجة من التفاؤل بشأن منتج جديد حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. يُساعد الدواء، "ويغوفي"، في علاج أمراض الكبد.

الائتمان الضريبي الأمريكي - تدعم القواعد الجديدة لمنح الائتمانات الضريبية للبنية التحتية للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأمريكية تقييمات الشركات في هذا القطاع. ومن بين هذه الشركات شركة فيستاس، التي ارتفع سهمها بنسبة 15%.

سوهو هاوس (SHCO.US) - من المقرر أن يستحوذ صندوق استثماري خاص على شركة الضيافة والمطاعم الأمريكية. مجموعة الاستثمار مستعدة لدفع 9 دولارات أمريكية للسهم، وهو ما يمثل علاوة قدرها 18% على القيمة السوقية الحالية.

داي فورس (DAY.US) - ارتفعت أسهم الشركة التي تقدم حلولاً برمجية للشركات بنسبة 13% بعد أنباء اختيارها كمورد من قبل شركة توما برافو.