2.8 مليار دولار على المحك: مايكروسوفت في مواجهة الجهات التنظيمية البريطانية

عادت مايكروسوفت إلى دائرة الضوء مجدداً، ولكن هذه المرة ليس بسبب أرباحها أو تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بل بسبب تزايد المخاطر التنظيمية. فقد سمحت محكمة بريطانية برفع دعوى قضائية جماعية تصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار، تستهدف ممارسات الشركة في ترخيص خدمات الحوسبة السحابية.

للوهلة الأولى، قد تبدو هذه مجرد قضية أخرى ضد عملاق من عمالقة التكنولوجيا. إلا أن تداعياتها في الواقع أوسع بكثير. يتمحور النزاع حول كيفية تمييز مايكروسوفت لأسعار تراخيص ويندوز سيرفر بناءً على بيئة النشر. ووفقاً للمدعين، فإن استخدام ما يقارب 60 ألف شركة، معظمها شركات صغيرة ومتوسطة، للبرنامج خارج بيئة مايكروسوفت السحابية الخاصة، أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ.

إذا تأكدت هذه الادعاءات، فقد يشير هيكل التسعير هذا إلى أن الميزة التنافسية لمايكروسوفت لا تعتمد فقط على جودة الخدمة، بل أيضاً على تصميم نموذج التسعير الخاص بها. عملياً، قد يحد هذا من خيارات العملاء ويعزز منصة الشركة على حساب المنافسين. تنفي مايكروسوفت هذه الادعاءات، مؤكدةً أن سياسات الترخيص لديها شفافة ومطبقة باستمرار منذ سنوات. في هذه المرحلة، لم تبت المحكمة في جوهر القضية، لكنها قررت وجود أسباب كافية للمضي قدمًا فيها، وهو ما يكفي وحده لجذب انتباه السوق.

يندرج هذا الوضع ضمن اتجاه أوسع نطاقًا يتمثل في تزايد الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى. وتقوم هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة بالفعل بالتحقيق في المنافسة في سوق الحوسبة السحابية، بينما تُجرى تحقيقات مماثلة في مناطق قضائية أخرى. وهذا يزيد من خطر أن يُرسي أي حكم نهائي سابقة قانونية تتجاوز نطاق سوق واحدة.

من وجهة نظر المستثمر، فإن الأهم هو أن القضية تؤثر بشكل مباشر على أحد أهم قطاعات أعمال مايكروسوفت. إذ تُشكل خدمات الحوسبة السحابية نسبة كبيرة من إيرادات الشركة، ولا تزال محركًا رئيسيًا للنمو، مدعومةً بالتوسع السريع للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

على المدى القصير، قد يقتصر تأثير الدعوى القضائية على زيادة التقلبات وحساسية السهم للأخبار التنظيمية. وحتى العقوبات المالية المحتملة ستكون على الأرجح قابلة للإدارة نسبيًا لحجم الشركة. ومع ذلك، فإن التداعيات طويلة الأجل أكثر أهمية بكثير.

إذا أدت الضغوط التنظيمية إلى تغييرات في نموذج الترخيص، فقد تفقد مايكروسوفت جزءًا من ميزتها التنافسية في مجال الحوسبة السحابية. وهذا سيجبر السوق على إعادة تقييم ليس فقط هوامش الربح، بل مسار نمو القطاع بأكمله.

وهنا يكمن جوهر الموضوع.

لا يتعلق الأمر هنا بمبلغ 2.8 مليار دولار، بل بقدرة مايكروسوفت على مواصلة توسيع نطاق أعمالها في مجال الحوسبة السحابية في ظل القواعد الحالية، أو ما إذا كانت ستُجبر على العمل في بيئة أكثر عدلًا وتنظيمًا. بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني أمرًا واحدًا: لم يعد التقييم مدفوعًا بالنمو وحده، بل يتأثر بشكل متزايد باللوائح التنظيمية، التي قد تؤثر على هذا النمو، وفي حالات استثنائية، قد تحد منه.

