الولايات المتحدة: هل حان وقت التراجع؟

على غرار مؤشرات الأسهم الأوروبية التي تتداول اليوم بانخفاض، افتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 (-0.5%) وناسداك المركب (-0.7%) على انخفاض. يُعزى هذا الضعف جزئيًا إلى تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن تحركات ما قبل افتتاح السوق لم تُظهر تدهورًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين نتيجةً لذلك.

وفي الساعات الأخيرة، تعرض مطار في الكويت لهجوم، كما تم اختراق المجال الجوي للبحرين. ويُقال إن هذه الأعمال جاءت ردًا على الضربات الأمريكية. تتضاءل احتمالية توصل الطرفين إلى اتفاق يُفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم في أقرب وقت ممكن في يونيو؛ إذ تُقدّر الأسواق حاليًا احتمالية نجاح هذا السيناريو بنحو 20%. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع جديد في أسعار النفط الخام، حيث يُتداول خام غرب تكساس الوسيط حاليًا فوق 96 دولارًا للبرميل بقليل، بزيادة قدرها 10% منذ بداية الأسبوع.

في غضون ذلك، تواصل مجموعة من الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا سلسلة مكاسبها. من أبرز الشركات التي حققت أداءً متميزًا: إنتل (+5.9%)، مارفيل (+4.4%)، إيرين (+3.2%)، وإيه إم دي (+1.7%). وقد ارتفع سعر سهم مارفيل بأكثر من 35% مقارنةً بسعر افتتاح جلسة التداول يوم الثلاثاء. ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى الإشادة الكبيرة التي أبداها جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا. فقد أعلن هوانغ، خلال كلمته في تايبيه إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة مارفيل، أن الشركة ستكون التالية التي ستصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.

مخطط 1: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (03.06.2026)

المصدر: أبحاث XTB، 3 يونيو 2026

ومع ذلك، يبدو أن قطاع التكنولوجيا يُلقي بظلاله على المؤشرات العامة اليوم.

مخطط 2: أداء القطاعات في مؤشر ناسداك 100 (3 يونيو 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 3 يونيو 2026

لا يُغيّر هذا من حقيقة أن التفاؤل المُحيط بتطوير الذكاء الاصطناعي لم يكن مجرد عامل مُساعد للمكاسب الهائلة التي حققها السوق الأمريكي هذا العام، بل كان المحرك الرئيسي لها. فبحسب تحليل أجرته غولدمان ساكس، عند استبعاد الشركات من منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقر حاليًا مقارنةً ببداية العام. أما عند احتسابها، فيشهد المؤشر إحدى أكثر فتراته ازدهارًا منذ عقود.

ومما يُزيد من حماس الأسواق المُفرط طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام، والذي أصبح موضوعًا رئيسيًا للنقاش على الإنترنت في الأيام الأخيرة. تنطلق جولة الترويج للمستثمرين هذا الأسبوع، مع تحديد موعد التداول الرسمي في 12 يونيو. تهدف الشركة إلى جمع حوالي 74 مليار دولار من السوق، مُستهدفةً قيمة إجمالية هائلة تبلغ 1.75 تريليون دولار. لا شك اليوم في أن هذا سيكون أكبر اكتتاب عام في التاريخ. بحسب تقارير حديثة، تخطط شركة سبيس إكس لتحديد سعر الطرح عند 135 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع تخصيص ما يصل إلى 30% من إجمالي الأسهم للمستثمرين الأفراد.

التحليل الفني

US100 (D1)

المصدر: xStation، 03.06.2026

يواصل السعر تحركه ضمن قناة صاعدة حادة وديناميكية تشكلت بعد ارتداده عن أدنى مستوياته في أواخر مارس 2026. وبعد بلوغه مستويات قياسية جديدة، يختبر السعر حاليًا الحد السفلي لهذه القناة، محاولًا الحفاظ على خط الاتجاه المحوري هذا. ولا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند مستوى مرتفع يبلغ 79.1 نقطة، مما يؤكد حالة تشبع شرائي كبير في السوق ويبرر احتمال تراجع المعنويات. وبينما يبقى الهيكل المتوسط ​​الأجل صاعدًا بطبيعته، فإن الضغط الحالي على الحد السفلي للقناة، بالإضافة إلى المسافة الكبيرة بين السعر والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA 50، حوالي 28105 نقطة)، يزيد من خطر حدوث تصحيح أعمق. إذا تم اختراق الحد السفلي للقناة السعرية بشكل حاسم ودخل السوق مرحلة جني أرباح أوسع، فسيكون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% (حوالي 28,645 نقطة) هو نقطة المرجع الرئيسية الأولى ومستوى الدعم المستهدف.

أخبار الشركات

شركة مارفيل تكنولوجي ( MRVL.US ): ارتفعت أسهم الشركة بشكل كبير بعد أن أشار جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في مؤتمر بتايوان، إلى أن مارفيل قد تصبح "الشركة التالية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار". وتتعاون إنفيديا بشكل وثيق مع مارفيل في تصميم البنية التحتية للشبكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

شركة جيم ستوب ( GME.US ): يتداول سهم الشركة اليوم على ارتفاع بنسبة 8% تقريبًا بعد الإعلان عن نتائج قوية للغاية للربع الأول. فقد ارتفع صافي المبيعات بأكثر من 100 مليون دولار ليصل إلى 835 مليون دولار، مدفوعًا بشكل كبير بمبيعات بطاقات التداول والألعاب والمقتنيات، والتي شكلت 42% من الإيرادات وحققت نموًا كبيرًا على أساس سنوي.

جيت لاب ( GTLB.US ): كان رد فعل السوق على أرباح جيت لاب أقل إيجابية (-5.9%). أعلنت الشركة عن برنامج إعادة هيكلة جذري أُطلق عليه اسم "الفصل الثاني". وتقوم الشركة بتسريح حوالي 350 موظفًا، أي ما يعادل 14% من قوتها العاملة العالمية، كما أنها ستُنهي عملياتها في 22 دولة. وقد أوضح الرئيس التنفيذي، بيل ستابلز، هذه الخطوة بأنها انتقال إلى "عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي".

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB