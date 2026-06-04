شركة برودكوم تتجاوز التوقعات، ومع ذلك انخفضت أسهمها بنسبة 13% تقريباً ⚔️

نتائج مالية قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة برودكوم عن نتائج قوية للغاية للربع الثاني من السنة المالية 2026، مؤكدةً بذلك استمرارها كإحدى الشركات الرائدة في الاستفادة من طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 22.19 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات بقليل، بينما بلغ ربح السهم المعدل 2.44 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 2.40 دولار أمريكي.

كان أداء التدفقات النقدية قويًا بشكل خاص، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 60% على أساس سنوي ليصل إلى 10.26 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 46% من الإيرادات. وكان المحرك الرئيسي للنمو هو قطاع أشباه الموصلات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 79% على أساس سنوي لتصل إلى 15 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي التي زادت بنسبة 143% على أساس سنوي لتسجل رقمًا قياسيًا بلغ 10.8 مليار دولار أمريكي. أما نقطة الضعف في التقرير فكانت قطاع برمجيات البنية التحتية، الذي نما بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 7.18 مليار دولار أمريكي، ولكنه جاء أقل بقليل من توقعات السوق غير الرسمية المرتفعة.

مقارنة برودكوم بمنافسيها

بالمقارنة مع شركات أشباه الموصلات الكبرى، تبدو برودكوم شركةً قوية، رغم أنها ليست الرائدة في العائدات منذ بداية العام. فمنذ بداية العام، ارتفعت أسهم AVGO بنحو 38%، مع العلم أن هذا الرقم لا يشمل الانخفاض الذي بلغ نحو 13% في التداولات المسائية عقب إعلان نتائج الربع الأخير. وللمقارنة، ارتفع مؤشر US100 بنحو 20%.

لا يزال تقييم برودكوم مرتفعًا.

تتداول أسهم برودكوم بعلاوة سعرية واضحة مقارنةً ببعض منافسيها، حيث يبلغ مضاعف الربحية (P/E) لشركة AVGO حوالي 91 ضعفًا، وهو أعلى بكثير من شركتي إنفيديا وكوالكوم. وتُعدّ AMD استثناءً في هذا السياق. ويُشكّل هذا سياقًا هامًا لردود الفعل التي أعقبت النتائج: فحتى التقارير المالية القوية والتوقعات الإيجابية قد لا تكون كافية إذا كان السوق قد استوعب مسبقًا سيناريو متفائلًا للغاية.

أبرزت الإدارة الطلب القياسي على رقائق الذكاء الاصطناعي

كانت تعليقات الإدارة متفائلة بشكل واضح، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد الرئيس التنفيذي، هوك تان، على الطلب القوي جدًا على رقائق الذكاء الاصطناعي المُخصصة. تجاوزت طلبات رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة في الربع 30 مليار دولار أمريكي، وهو رقم أعلى بكثير من المبيعات الفعلية المُحققة خلال الفترة نفسها. كما أشارت الإدارة إلى القيمة العالية للشحنات والطاقة الإنتاجية المُؤمّنة حتى عام 2028. وأكدت برودكوم علاقاتها الاستراتيجية مع أكبر عملاء التكنولوجيا، بما في ذلك جوجل، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي، وميتا، بالإضافة إلى مشاركتها في منصة AI XPV، التي تهدف إلى تمويل ونشر قدرات حوسبة واسعة النطاق لمختبرات الذكاء الاصطناعي.

كان من أهم جوانب الرسالة التأكيد على أن شركة برودكوم لا تنوي المنافسة في قطاع رفوف الخوادم الجاهزة، بل تركز بدلاً من ذلك على الجزء الأكثر تخصصًا والأكثر ربحية في سلسلة القيمة: الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)، ووحدات المعالجة المحسّنة (XPUs)، وحلول الشبكات.

لا تزال التوقعات قوية، لكن التقييم لا يترك مجالاً للخطأ. ولا تزال التوقعات التي قدمتها الشركة قوية للغاية، على الرغم من أن رد فعل السوق أظهر أن التوقعات لشركة برودكوم كانت مرتفعة للغاية بالفعل. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 29.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة المالية 2026، متجاوزةً بذلك التوقعات السابقة، مع هامش تشغيل معدل يبلغ حوالي 67%. تشمل الافتراضات الرئيسية ما يلي:

إيرادات من أشباه الموصلات تبلغ حوالي 20.5 مليار دولار أمريكي،

إيرادات من أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي تبلغ حوالي 16 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نموًا يزيد عن 200% على أساس سنوي،

إيرادات من برمجيات البنية التحتية تبلغ حوالي 8.9 مليار دولار أمريكي،

مع الإبقاء على توقعات الإيرادات السنوية لرقائق الذكاء الاصطناعي للسنة المالية 2026 عند 56 مليار دولار أمريكي، والهدف المتمثل في تجاوز 100 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2027.

على الرغم من النتائج القوية للغاية، انخفضت أسهم برودكوم بنسبة 13% تقريبًا في التداولات المسائية، وهو ما يُعزى على الأرجح إلى جني الأرباح والتوقعات المبالغ فيها أكثر من كونه مؤشرًا على تراجع أساسيات الشركة. وقد كان رد فعل السوق سلبيًا، من بين أمور أخرى، بسبب خيبة الأمل الطفيفة في قطاع البرمجيات، وعدم رفع توقعات الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل للسنة المالية 2027، والانخفاض الواضح في عمليات إعادة شراء الأسهم مقارنةً بالربع السابق.