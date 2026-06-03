ملخص اليوم: الأسواق تأخذ استراحة (03.06.2026)

يلفت انتباهنا الارتفاع غير المتوقع في مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي (57.3) ومؤشر الأسعار المدفوعة (71.3)، حيث يتوافق الأخير مع توقعات تزايد ضغوط الأسعار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. في الوقت نفسه، جاءت بيانات التوظيف أقل بقليل من 50 (47.9)، على الرغم من أن الأسواق تترقب بشغف بيانات الوظائف غير الزراعية ( NFP ) الصادرة يوم الجمعة. تُعد هذه البيانات الأكثر احتمالًا لإثارة التقلبات هذا الأسبوع.