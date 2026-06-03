ملخص اليوم: الأسواق تأخذ استراحة (03.06.2026)

نختتم يوم الأربعاء بانخفاضات في جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا. يشهد المستثمرون تصحيحًا طفيفًا بعد الارتفاع الكبير الأخير. وتلعب الأخبار الواردة من الشرق الأوسط دورًا هامًا في هذا السياق.
السلع
- شهدنا اليوم الثالث على التوالي ارتفاعًا في أسعار سلع الطاقة. ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% (متجاوزة 95 دولارًا)، وحقق الغاز الطبيعي مكاسب مماثلة (مقتربًا من 5 دولارات).
- يعزى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة إلى حد كبير إلى تجدد التوتر في الشرق الأوسط. وقد يكون الضغط الصعودي قد تعزز أيضًا ببيانات وزارة الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم، والتي أظهرت انخفاضًا كبيرًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام - بما يصل إلى 8 ملايين برميل (بينما توقع السوق انخفاضًا قدره 3 ملايين برميل فقط).
- في المقابل، تحرك الذهب (-1%) والفضة (-2%) في الاتجاه المعاكس.
- كان ارتفاع عوائد السندات عاملًا رئيسيًا في ذلك. ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة (+1.1%)، وألمانيا (+2%)، واليابان (+2.3%)، وغيرها.
الجيوسياسة
- شنت إيران هجومًا على مطار في الكويت، وانتهكت المجال الجوي للبحرين. ويُقال إن هذا ردٌّ على قصف القوات الأمريكية لناقلة نفط إيرانية.
- تتضاءل احتمالية توصل الطرفين إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم في وقت لاحق من شهر يونيو. وتُقدّر الأسواق حاليًا احتمالية حدوث ذلك بنحو 20%.
سوق الأسهم
كل هذا يُؤدي إلى تراجع طفيف لدى المستثمرين عن المخاطرة.
- تعرضت أسواق الأسهم الأوروبية لضربة قوية اليوم، بما في ذلك مؤشر داكس الألماني (-1.3%)، الذي تراجع بسبب الأداء الضعيف للشركات الكبرى. وشهدت أسهم شركات مثل ساب (-4.3%)، ودويتشه بنك (-3.7%)، ومرسيدس بنز (-3.3%)، وأديداس (-3.2%)، ودويتشه تليكوم (-2.7%) انخفاضًا.
- مع ذلك، لوحظ ضعفٌ في السوق الأمريكية اليوم أيضًا. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%.
- وكان من أبرز العوامل الدافعة لهذا التراجع انخفاض سعر سهم شركة إنفيديا بأكثر من 3%. كما شهدت أسهم مايكروسوفت (-3.8%)، وأمازون (-3.1%)، وبالانتير (-6.1%) انخفاضًا مماثلًا.
في المقابل، لدى مساهمي شركة مارفيل ما يدعو للتفاؤل، إذ ارتفع سعر السهم بأكثر من 35% مقارنةً بافتتاح يوم الثلاثاء (مرتفعًا بنسبة 5.3% اليوم). ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى التصريحات الإيجابية التي أدلى بها جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا. ففي كلمة ألقاها على منصة في تايبيه إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة مارفيل، أشاد هوانغ بالشركة باعتبارها التالية التي ستصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.
الرسم البياني 1: خريطة حرارية توضح أداء الأسهم الرابحة والخاسرة في السوق الأمريكية اليوم (06/03/2026)
المصدر: xStation، 06.03.2026
بيانات الاقتصاد الكلي
- صدرت اليوم مؤشرات مديري المشتريات للخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر مايو. تُعتبر هذه البيانات ذات أهمية ثانوية بالنسبة للأسواق، لذا في غياب مفاجأة كبيرة، يبقى رد فعل المستثمرين محدودًا. جاءت قراءة المؤشر عند 54.5 أعلى من التوقعات، لكنها لم تكن كافية لإحداث تقلبات حادة.
- يلفت انتباهنا الارتفاع غير المتوقع في مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي (57.3) ومؤشر الأسعار المدفوعة (71.3)، حيث يتوافق الأخير مع توقعات تزايد ضغوط الأسعار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. في الوقت نفسه، جاءت بيانات التوظيف أقل بقليل من 50 (47.9)، على الرغم من أن الأسواق تترقب بشغف بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادرة يوم الجمعة. تُعد هذه البيانات الأكثر احتمالًا لإثارة التقلبات هذا الأسبوع.
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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB
مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) يتجاوز التوقعات
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