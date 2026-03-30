دعا مجلس إدارة مصرف الراحجي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها مساء يوم 20 أبريل 2026، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

من جانبه قال "الراجحي"، في بيان له إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 7 مليارات ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2025م، بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 17.5% من قيمة السهم الاسمية.

ولفت المصرف، إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغت 10 مليارات ريال، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 25% من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إبداع الأوراق المالية (مركز الإبداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول بلى تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 30 أبريل 2026.

كما أفاد "الراجحي"، بأنه سيتم التصويت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

ونوه "الراجحي"، بأن جدول الأعمال يتضمن أيضا التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال المصرف بمبلغ 20 مليار ريال، عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف، ليزيد رأس المال من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال بنسبة زيادة 50%.

من المقرر أن يزيد عدد الأسهم من 4 مليارات سهم إلى 6 مليارات سهم، حيث تهدف هذه التوصية إلى تعزيز مكانة المصرف المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وسنتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 20 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد لكل سهمين مملوكة.

وأكد، أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم نوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأشار المصرف، إلى أنه سيتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للمصرف من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027.

يجدر الاشارة أنه من المقرر التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية، والتصويت على صرف مبلغ 14.67 مليون ريال كمكافآت وتعويضات الأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.