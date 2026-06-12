عاجل: انخفاض (USDIDX) رغم البيانات القوية الصادرة عن جامعة ميشيغان

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان 48.9 نقطة، مقارنةً بتوقعات بلغت 46.0 نقطة وقراءة سابقة بلغت 44.8 نقطة.
- ارتفعت ثقة المستهلك بنحو 4 نقاط، أي بنسبة 9%، هذا الشهر.
- ويعزى هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار البنزين في بداية الشهر.
- شملت مكاسب الثقة فئات عمرية وتعليمية وسياساتية متنوعة.
- وسجل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض مكاسب قوية بشكل خاص في الثقة، مما يعكس ارتفاع حصة تكاليف الوقود في ميزانيات أسرهم.
- وتحسنت تقييمات الأوضاع المالية الشخصية والتوقعات المالية وظروف الأعمال خلال الشهر.
- ورغم هذا الانتعاش، لا تزال الثقة ضعيفة، إذ تقل بنسبة 13% عن مستويات يناير 2026، وبنسبة 19% عن مستويات العام الماضي.
- ويواصل المستهلكون التركيز على ضغوط تكاليف المعيشة اليومية، ولا يزالون قلقين بشأن ارتفاع التضخم.
- وانخفضت توقعات التضخم لمدة عام من 4.8% في مايو إلى 4.6% في يونيو، إلا أنها لا تزال مرتفعة.
- انخفضت توقعات التضخم على المدى الطويل من 3.9% إلى 3.4%، لكنها بقيت أعلى من النطاق المُسجّل طوال عام 2024، والذي تراوح بين 2.8% و3.2%.
- أُجريت المقابلات الخاصة بالاستطلاع بين 19 مايو و8 يونيو.
مؤشر USDIDX (إطار زمني M5)
المصدر: xStation 5
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