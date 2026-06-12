اكتتاب سبيس إكس يجذب طلبات تتجاوز 100 مليار دولار قبل الإدراج المرتقب

شهد الاكتتاب سبيس إكس إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين الأفراد، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالشركة قبل طرحها المتوقع في الأسواق العامة. ويُنظر إلى الاكتتاب سبيس إكس باعتباره حدثًا تاريخيًا قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم من حيث حجم الأموال التي سيتم جمعها والقيمة السوقية المستهدفة.

طلبات اكتتاب سبيس إكس تتخطى 100 مليار دولار

ارتفع الطلب على اكتتاب سبيس إكس من المستثمرين الأفراد إلى أكثر من 100 مليار دولار بعد أن كان قد تجاوز 70 مليار دولار في وقت سابق من اليوم نفسه. ويشمل هذا الرقم طلبات المستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، ما يؤكد أن اكتتاب سبيس إكس يحظى باهتمام عالمي واسع.

ومن المتوقع أن تخصص الشركة ما لا يقل عن 20% من الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، إلا أن حجم الطلب يفوق بكثير الأسهم المتاحة، ما يعني أن العديد من المشاركين في اكتتاب سبيس إكس قد يحصلون على جزء محدود من الكميات المطلوبة أو قد لا يحصلون على أسهم على الإطلاق.

شروط اكتتاب سبيس إكس والسعر المستهدف للسهم

بحسب التقديرات الحالية، تعتزم الشركة بيع نحو 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولارًا للسهم الواحد، ما يسمح بجمع نحو 75 مليار دولار. ووفق هذه الأرقام، قد يصل تقييم الشركة خلال الاكتتاب سبيس إكس إلى ما يقارب 1.8 تريليون دولار فإذا نجحت كما هو مخطط، فإن اكتتاب سبيس إكس سيتجاوز بفارق كبير جميع الطروحات السابقة، بما في ذلك إدراج أرامكو السعودية الذي جمع 29.4 مليار دولار في عام 2019.

ولهذا السبب يراقب المستثمرون حول العالم تطورات اكتتاب سبيس إكس باعتباره حدثًا قد يعيد رسم خريطة أسواق المال العالمية ويضع معايير جديدة لتقييم شركات التكنولوجيا والفضاء.

كما تستعد الشركة للإدراج في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX، بينما تشير التوقعات إلى عدم وجود تغييرات جوهرية على شروط الاكتتاب سبيس إكس سواء من حيث عدد الأسهم المطروحة أو سعر السهم.

الصناديق السيادية والمؤسسات الكبرى تتسابق على اكتتاب سبيس إكس

تلقت الشركة طلبات من نحو ألف مستثمر مؤسسي، كما أبدت عدة صناديق ثروة سيادية اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في الاكتتاب سبيس إكس.

ومن أبرز الجهات التي تقدمت بطلبات استثمارية كبيرة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بالإضافة إلى توقعات بمشاركة قوية من جهاز قطر للاستثمار. ويعكس هذا الاهتمام المؤسسي حجم الثقة التي تحظى بها الشركة قبل الاكتتاب سبيس إكس.

ترتبط جاذبية اكتتاب سبيس إكس بشكل مباشر بشخصية إيلون ماسك وسجل نجاحاته في قطاع التكنولوجيا. كما أن المستثمرين لا ينظرون إلى الشركة باعتبارها مجرد شركة إطلاق صواريخ، بل يرون فيها فرصة للاستثمار في عدة قطاعات مستقبلية تشمل ستارلينك، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والاتصالات الفضائية، والعقود الدفاعية.

لذلك يُنظر إلى اكتتاب سبيس إكس باعتباره حدثًا تكنولوجيًا ضخمًا أكثر من كونه إدراجًا تقليديًا لشركة تعمل في قطاع الطيران والفضاء.

اكتتاب سبيس إكس قد يخلق مليارات الدولارات للمستثمرين الأوائل

يمثل اكتتاب سبيس إكس فرصة سيولة ضخمة للمستثمرين الأوائل الذين دعموا الشركة خلال مراحل نموها المختلفة. فقد جمعت الشركة أكثر من 9 مليارات دولار من التمويلات الخاصة خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يؤدي الإدراج إلى تحقيق عوائد ضخمة لصناديق الاستثمار والموظفين والمستثمرين الأوائل.

وتشير التقديرات إلى أن بعض المستثمرين الذين دخلوا الشركة في مراحل مبكرة قد يحققون أرباحًا بمليارات الدولارات بعد اكتمال اكتتاب سبيس إكس وبدء التداول في السوق.

كيف يمكن أن يؤثر اكتتاب سبيس إكس على سوق رأس المال الجريء؟

يأتي اكتتاب سبيس إكس بعد فترة طويلة من التراجع في عدد الطروحات العامة لشركات التكنولوجيا المدعومة برأس المال الجريء. ومن المتوقع أن يضخ الإدراج سيولة جديدة في السوق، ما قد يساعد صناديق الاستثمار على إعادة توظيف رؤوس الأموال في شركات ناشئة جديدة.

ويرى العديد من المحللين أن نجاح اكتتاب سبيس إكس قد يشجع شركات تقنية كبرى أخرى على دخول الأسواق العامة خلال السنوات المقبلة.

من جانبها ساهمت الشركة خلال السنوات الماضية في تحويل قطاع الفضاء إلى وجهة استثمارية رئيسية. ومع اقتراب اكتتاب سبيس إكس، تتزايد الاستثمارات في شركات الفضاء الناشئة، حيث يتوقع المستثمرون أن يؤدي نجاح الطرح إلى جذب مزيد من التمويل للقطاع بأكمله.

كما أن موظفي الشركة الحاليين والسابقين قد يصبحون مصدرًا لموجة جديدة من الشركات الناشئة التي تستفيد من الخبرات ورؤوس الأموال الناتجة عن اكتتاب سبيس إكس.

الاكتتاب سبيس إكس وتأثيره على تقييم OpenAI وAnthropic

لا يقتصر تأثير اكتتاب سبيس إكس على قطاع الفضاء فقط، بل يمتد إلى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة مثل OpenAI وAnthropic. فنجاح الطرح أو تعثره قد يؤثر بشكل مباشر في تقييمات هذه الشركات عند توجهها إلى الأسواق العامة مستقبلًا.

ولهذا يعتبر كثير من المستثمرين أن اكتتاب سبيس إكس يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأسواق على استيعاب تقييمات تقترب من تريليونات الدولارات.

على الرغم من قوة الطلب على اكتتاب سبيس إكس، فإن السؤال الأهم يبقى متعلقًا بقدرة الشركة على المحافظة على تقييم يقترب من 1.8 تريليون دولار بعد بدء التداول.

وسيترقب المستثمرون أداء أعمال ستارلينك، ونمو الإيرادات، والعقود الحكومية، والربحية المستقبلية للشركة. وأي تراجع في هذه المؤشرات قد ينعكس على أداء السهم ويؤثر على نظرة السوق تجاه اكتتاب سبيس إكس والطروحات العملاقة الأخرى.