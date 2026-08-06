227 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» النصفية بنمو 97.4%

حققت شركة برجيل القابضة أرباحًا قدرها 191.9 مليون درهم (3.69 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2026، قياسًا بأرباح قدرها 184.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025،

الجدير بالذكر أنه يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 4% مقارنة بالنصف الأول 2025، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المخزون المستهلك بنسبة 17% لتصل إلى 558.7 مليون درهم خلال النصف الأول 2026، مقابل 673.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

يشار أنه يعود إلى تراجع مصاريف استهلاك موجودات حق الاستخدام بنسبة 16% لتصل إلى 60.4 مليون درهم خلال الفترة الحالية، مقابل 71.6مليون درهم خلال النصف الأول 2025، وانخفاض تكاليف تمويل بنسبة 17% لتصل إلى 70 مليون درهم خلال النصف الأول 2026، مقابل 84.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2025.