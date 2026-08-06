  
١٢:٣٥ · ٦ أغسطس ٢٠٢٦

227 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» النصفية بنمو 97.4%

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

حققت شركة برجيل القابضة أرباحًا قدرها 191.9 مليون درهم (3.69 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2026، قياسًا بأرباح قدرها 184.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025،

الجدير بالذكر أنه يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 4% مقارنة بالنصف الأول 2025، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المخزون المستهلك بنسبة 17% لتصل إلى 558.7 مليون درهم خلال النصف الأول 2026، مقابل 673.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

يشار أنه يعود إلى تراجع مصاريف استهلاك موجودات حق الاستخدام بنسبة 16% لتصل إلى 60.4 مليون درهم خلال الفترة الحالية، مقابل 71.6مليون درهم خلال النصف الأول 2025، وانخفاض تكاليف تمويل بنسبة 17% لتصل إلى 70 مليون درهم خلال النصف الأول 2026، مقابل 84.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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