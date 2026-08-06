التقويم الاقتصادي: هل يمكن أن تؤدي تقارير الوظائف الأصغر إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة؟

لا يزال جدول بيانات الاقتصاد الكلي ليوم الخميس خفيفًا نسبيًا، مما يسمح للأسواق بالتركيز بشكل كامل على الجولة القادمة من تقارير أرباح الشركات على جانبي المحيط الأطلسي.

في أوروبا، وبعد صدور بيانات قوية عن الطلبات الصناعية الألمانية، تُعدّ مبيعات التجزئة في منطقة اليورو المؤشر الرئيسي الوحيد المُنتظر. أما في الولايات المتحدة، فيتضمن الجدول تقارير سوق العمل الثانوية (تقرير تشالنجر، وطلبات إعانة البطالة) إلى جانب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزونات الغاز الطبيعي.

يبدو أن السوق قد تأثر مؤقتًا بموجة التقلبات الأخيرة، إلا أن صدور بيانات قوية أخرى عن سوق العمل قد يُعيد إشعال مخاوف المستثمرين من رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل سريع.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية والصباح:

ألمانيا: بيانات استثنائية ومفاجئة للغاية عن الطلبات الصناعية لشهر يونيو. على أساس شهري، ارتفعت الطلبات بنسبة 3.1% مقابل توقعات متواضعة في السوق بلغت 0.3% فقط. وعلى أساس سنوي، قفز النمو إلى 6.5% (مقارنة بـ 4.5% في الشهر السابق)، مما يُعطي دفعة قوية للاقتصاد الألماني المُتعثر.

أستراليا: حقق الميزان التجاري الخارجي لشهر يونيو تحولاً جذرياً، حيث بلغ الفائض التجاري 1.93 مليار دولار أسترالي، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي أشارت إلى عجز قدره 1.1 مليار دولار أسترالي (مقارنةً بالعجز السابق البالغ 2.37 مليار دولار أسترالي).

الولايات المتحدة الأمريكية: شهدت جلسة التداول الليلية تصريحات من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، تناولت فيها مسار أسعار الفائدة الحالي وحالة سوق العمل.

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي

08:00 ألمانيا - الطلبات الصناعية (شهريًا) (يونيو). الفعلي: 3.1% | التوقع: 0.3% | السابق: 0.3%

08:00 ألمانيا - الطلبات الصناعية (سنويًا) (يونيو). الفعلي: 6.5% | السابق: 4.5%

11:00 منطقة اليورو - مبيعات التجزئة (شهريًا) (يونيو). التوقع: 0.1% | السابق: 0.2%

11:00 منطقة اليورو - مبيعات التجزئة (سنويًا) (يونيو). التوقع: 0.9% | السابق: 1.6%

11:30 الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير تخفيضات الوظائف (يوليو). السابق: 45.85 ألف

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - إنتاجية القطاعات غير الزراعية (ربع سنوي) (بيانات أولية للربع الثاني). التوقعات: 0.7% | السابق: 0.3%

14:30 الولايات المتحدة - تكاليف وحدة العمل (ربع سنوي) (بيانات الربع الثاني الأولية). التوقعات: 2.1% | السابق: 1.8%

14:30 الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة الأولية. التوقعات: 201 ألف | السابق: 197 ألف

16:00 الولايات المتحدة - مخزونات الجملة (شهريًا) (يونيو). التوقعات: 0.3% | السابق: 0.1%

16:30 الولايات المتحدة - تغيير مخزونات الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: 30 مليار قدم مكعب | السابق: 28 مليار قدم مكعب

23:30 الولايات المتحدة - خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم

أهم إعلانات الأرباح

وول ستريت:

إيلي ليلي (قبل افتتاح السوق) - تقرير رئيسي لقطاع الأدوية والرعاية الصحية؛ سيركز المستثمرون على مبيعات أدوية إنقاص الوزن وأدوية السكري.

كونوكو فيليبس (قبل افتتاح السوق) - مؤشر على صحة قطاع الاستخراج في ظل تقلبات أسعار النفط الخام.

جيلياد ساينسز (بعد إغلاق السوق)

يورونكست:

دويتشه تيليكوم

سيمنز

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