أرباح IHC الإماراتية تقفز بأكثر من 228% خلال فترة النصف الأول من 2026

أظهرت البيانات المالية للشركة العالمية القابضة الإماراتية-IHC، عن فترة الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاع الربح العائد إلى مالكي الشركة بنحو 222.3% إلى 12.8مليارات درهم، بدعم نمو الإيرادات إلى 33.4 مليار درهم بنمو سنوي 35.7% وخلال فترة النصف الأول من 2026، قفز العائد إلى مالكي IHC الإماراتية، بنسبة 228.3% على أساس سنوي عند 17.9 مليارات درهم كما دعم الربحية، نمو إيرادات الفترة بحوالي 34.5% متجاوزة 64.8 مليار درهم.

وإضافة إلى ذلك، بند صافي إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى الذي تجاوز 20.2 مليار درهم مقابل 3.5 مليارات درهم عن نفس الفترة من 2025 بالمقابل، ارتفع كل من تكلفة الإيرادات، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف البيع والتوزيع.

الجدير بالذكر أنه ساهم في نمو نتائج أعمال العالمية القابضة الإماراتية، قطاعات الطاقة والتعدين، والضيافة والترفيه، والعقارات والبناء، والخدمات المالية وبنهاية يونيو 2026، بلغ إجمالي الأصول 469.7 مليار درهم بنمو 9.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بزيادة حجم المحفظة الاستثمارية للمجموعة والاستحواذ على "باوباب" إلى جانب الاستحواذ على استثمارات جديدة في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تركزت بشكل رئيسي في "سمان كابيتال" و"ألفا ويف غلوبال".

وعليه، تراجع النقد والأرصدة المصرفية بنسبة 2.7% إلى 72.9 مليار درهم كما ارتفع إجمالي الدين بنسبة 18.2% إلى 99.8 مليار درهم والجدير بالذكر أن محفظة الشركة العالمية القابضة تضم أكثر من 1300 شركة تابعة، منها ألفاظبي القابضة و2PointZero.