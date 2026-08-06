  
١١:٣٢ · ٦ أغسطس ٢٠٢٦

أرباح IHC الإماراتية تقفز بأكثر من 228% خلال فترة النصف الأول من 2026

Dorsaf Gaidi
·

Content Specialist

أظهرت البيانات المالية للشركة العالمية القابضة الإماراتية-IHC، عن فترة الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاع الربح العائد إلى مالكي الشركة بنحو 222.3% إلى 12.8مليارات درهم، بدعم نمو الإيرادات إلى 33.4 مليار درهم بنمو سنوي 35.7% وخلال فترة النصف الأول من 2026، قفز العائد إلى مالكي IHC الإماراتية، بنسبة 228.3% على أساس سنوي عند 17.9 مليارات درهم كما دعم الربحية، نمو إيرادات الفترة بحوالي 34.5% متجاوزة 64.8 مليار درهم

وإضافة إلى ذلك، بند صافي إيرادات استثمارات وإيرادات أخرى الذي تجاوز 20.2 مليار درهم مقابل 3.5 مليارات درهم عن نفس الفترة من 2025 بالمقابل، ارتفع كل من تكلفة الإيرادات، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف البيع والتوزيع.

الجدير بالذكر أنه ساهم في نمو نتائج أعمال العالمية القابضة الإماراتية، قطاعات الطاقة والتعدين، والضيافة والترفيه، والعقارات والبناء، والخدمات المالية وبنهاية يونيو 2026، بلغ إجمالي الأصول 469.7 مليار درهم بنمو 9.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بزيادة حجم المحفظة الاستثمارية للمجموعة والاستحواذ على "باوباب" إلى جانب الاستحواذ على استثمارات جديدة في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تركزت بشكل رئيسي في "سمان كابيتال" و"ألفا ويف غلوبال".

وعليه، تراجع النقد والأرصدة المصرفية بنسبة 2.7% إلى 72.9 مليار درهم كما ارتفع إجمالي الدين بنسبة 18.2% إلى 99.8 مليار درهم والجدير بالذكر أن محفظة الشركة العالمية القابضة تضم أكثر من 1300 شركة تابعة، منها ألفاظبي القابضة و2PointZero.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٦ أغسطس ٢٠٢٦, ١٢:٣٥

227 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» النصفية بنمو 97.4%
٦ أغسطس ٢٠٢٦, ١١:٠١

التقويم الاقتصادي: هل يمكن أن تؤدي تقارير الوظائف الأصغر إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة؟
٥ أغسطس ٢٠٢٦, ٢١:٣٧

لبنان يستهدف استعادة السوق السعودية لتعزيز الصادرات الزراعية وجذب الاستثمارات
٥ أغسطس ٢٠٢٦, ٢١:٠٦

الطيران العُماني يعزز شبكة الشحن بإطلاق 5 وجهات جديدة لدعم التجارة مع آسيا
التقارير الاقتصادية
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات