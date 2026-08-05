الطيران العُماني يعزز شبكة الشحن بإطلاق 5 وجهات جديدة لدعم التجارة مع آسيا

واصل الطيران العُماني توسيع حضوره في قطاع الشحن الجوي عبر تدشين خمسة مسارات جديدة خلال أسبوع واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير خيارات نقل أكثر مرونة لعملائه، خاصة في الأسواق الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً في حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الناقلة لتوسيع شبكة عملياتها، مع التركيز على نقل الشحنات الحساسة للوقت والمنتجات مرتفعة القيمة والمواد القابلة للتلف، بما يسهم في رفع كفاءة سلسلة الإمداد وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي.

خمسة مسارات جديدة تربط عُمان بأسواق استراتيجية

تشمل الوجهات الجديدة رحلات تنطلق من مسقط إلى سنغافورة وطشقند وسوتشي وأبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق خط جديد يربط صلالة بمدينة دبي. وتُشغَّل جميع هذه الرحلات باستخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8، التي توفر كفاءة تشغيلية عالية وقدرات مناسبة لنقل البضائع.

وأكد مايكل دوغان، رئيس قطاع الشحن في الطيران العُماني، أن هذه الإضافات تمنح العملاء خيارات أوسع للوصول إلى الأسواق الآسيوية، كما تعزز قدرة الشركة على تقديم حلول شحن سريعة وفعالة، لا سيما للبضائع التي تتطلب سرعة في التسليم أو ظروف نقل خاصة.

سنغافورة وطشقند في صدارة التوسع الآسيوي

يحظى خط مسقط – سنغافورة بأهمية كبيرة، إذ يربط سلطنة عُمان بأحد أكبر مراكز الشحن الجوي والتجارة في آسيا، مع تشغيل أربع رحلات أسبوعياً، ما يتيح وصولاً أفضل إلى أسواق جنوب شرق آسيا والوجهات العالمية المرتبطة بها.

وفي المقابل، يوفر خط مسقط – طشقند، الذي يُشغَّل مرتين أسبوعياً، فرصاً جديدة لتعزيز حركة التجارة مع آسيا الوسطى، خاصة في نقل المنتجات الزراعية والسلع القابلة للتلف التي تحتاج إلى خدمات شحن سريعة وموثوقة.

جدول تشغيل الوجهات الجديدة

تشمل خطة التشغيل التي أعلنها الطيران العُماني ما يلي:

سنغافورة : 4 رحلات أسبوعياً .

أبوظبي : رحلة يومية .

طشقند : رحلتان أسبوعياً .

دبي – صلالة : 3 رحلات أسبوعياً .

سوتشي : رحلة واحدة أسبوعياً .

ويُتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تعزيز مرونة شبكة الشحن وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء في مختلف الأسواق.

بنية تحتية متطورة تدعم عمليات الشحن

منذ تأسيس الطيران العُماني للشحن عام 2009، عملت الشركة على تطوير خدماتها لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، حيث توفر حالياً خدماتها إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم انطلاقاً من مركز عملياتها في مسقط.

وتعتمد الشركة على أسطول يضم طائرات بوينغ 737 ماكس وبوينغ 787-9، إلى جانب مستودع حديث يمتد على مساحة 22,780 متراً مربعاً، ويضم مرافق متخصصة لتخزين الأدوية والمنتجات القابلة للتلف، ويحمل شهادتي CEIV Fresh وCEIV Pharma المعتمدتين عالمياً.

كما تشمل منشآت الشحن مركزاً مخصصاً لنقل الحيوانات الحية مزوداً بخدمات بيطرية وغرفة للطوارئ، فضلاً عن خدمات جمركية تعمل على مدار الساعة، ما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية ويرسخ مكانة الطيران العُماني كأحد أبرز مزودي خدمات الشحن الجوي في المنطقة.