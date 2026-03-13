24.4 مليار دولار إيرادات موانئ دبي العالمية في 2025

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عن تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2025، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% إلى 24.4 مليار دولار، وارتفاع الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% إلى 6.4 مليار دولار بهامش 26.3%، مدفوعة بالأداء القوي في أعمال الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

الجدير بالذكر أنه ارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% إلى 1.96 مليار دولار، بما يعكس أثر الرافعة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى المالكين 42.7% إلى 1.072 مليار دولار مقارنة بـ751 مليون دولار في 2024. وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية خلال 2025 بنسبة 14% إلى 6.3 مليار دولار.

من جانبه قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": " في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتغير ديناميكيات التجارة، مكّنتنا محفظة أعمالنا المتنوعة، والانضباط في تخصيص رأس المال، وتركيزنا على الشحنات ذات العائد المرتفع، من تحقيق أرباح مرنة وتدفقات نقدية قوية. وتعكس هذه النتائج قوة منصتنا المتكاملة وقدرتنا على التكيّف مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد".

يشار أنه قد ارتفع العائد على رأس المال الموظف من 8.9% في 2024 إلى 9.9%، بما يعكس تحسن الأرباح رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري في حين استثمرت "دي بي ورلد" 3.1 مليار دولار في النفقات الرأسمالية خلال 2025 " ارتفاعاً من 2.2 مليار دولار في 2024" لدعم التوسع في الطاقة الاستيعابية وتعزيز الإنتاجية على مستوى العالم، كما ارتفعت القدرة الاستيعابية للموانئ إلى 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدما في حين خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، فيما يتم حالياً تأمين نحو 67% من احتياجاتها العالمية من الكهرباء من مصادر متجددة. وساهمت عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة في الأداء العام للمجموعة.