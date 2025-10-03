3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (03.10.2025)

شهد الذهب ارتفاعًا قويًا هذا العام، حيث ارتفع بنسبة تقارب 50%، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وآثار الإغلاق.

أصبح إغلاق الحكومة الأمريكية واقعًا ملموسًا، على الرغم من أن التاريخ يُظهر أن مثل هذه الأحداث نادرًا ما تُشكل عائقًا كبيرًا أمام الأسهم الأمريكية. وهذه المرة لا يختلف الوضع: إذ تواصل مؤشرات وول ستريت الرئيسية ارتفاعها، مسجلةً مستويات قياسية جديدة. ومع ذلك، يُحدّ الإغلاق من تدفق البيانات الاقتصادية، مما يُقلل من وضوح الرؤية بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، لا يعني هذا غياب الأحداث المُحرّكة للسوق: إذ يبدأ موسم الأرباح تدريجيًا، وسيُلفت صدور أحدث محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء المُقبل انتباه المستثمرين. وفي ظل هذه الخلفية، يُسلّط الأسبوع المُقبل الضوء على أسواق مثل مؤشر US100، والذهب، وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY).

US100

لم يُخفّف إغلاق الحكومة الفيدرالية من إقبال المستثمرين على الأسهم الأمريكية. وقد تجاوزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بالفعل 25,000 نقطة، مُواصلةً أطول سلسلة مكاسب لها منذ يونيو. وتُعزّز مكاسب المؤشرات، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا، الأخبار المُستمرة عن التعاون في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. من الجدير بالذكر أن شركة OpenAI أصبحت الآن الشركة الخاصة الأكثر قيمة في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار. ولا تزال التكهنات حول طرح عام أولي محتمل مستمرة، في حين تُسهّل تقنية البلوك تشين تداول أسهم الشركات الخاصة بشكل متزايد. في الوقت نفسه، بدأ موسم الأرباح. وبينما يصعب وصف شركة PepsiCo بأنها شركة تقنية، إلا أنها مدرجة في بورصة ناسداك، وستُحدد نتائجها مسارها المُبكر.

الذهب

يُعدّ إغلاق الحكومة، وعدم اليقين بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، والتوترات الجيوسياسية المُتصاعدة، العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الحاد في أسعار الذهب. وقد حقق المعدن الأصفر مكاسب تُقارب 50% هذا العام، ويُشير العديد من مُحللي السوق إلى أن الوصول إلى 4000 دولار للأونصة مسألة وقت فقط. بالنسبة لمُتداولي الذهب، سيكون الحدث الرئيسي الأسبوع المُقبل هو إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء. يوم الجمعة، سيُركز الاهتمام أيضًا على بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الصادرة عن جامعة ميشيغان.

الدولار الأمريكي/الين الياباني

نادرًا ما تُرحّب أسواق العملات بالتغييرات السياسية في الداخل. يواجه الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان مهمةً شاقةً تتمثل في استعادة صورة الحزب المتعثر، وقد بدت نتائج انتخابات الحزب التي جرت نهاية الأسبوع الماضي جليةً في الأسواق المالية. وقد ظهرت مؤخرًا عدة مؤشرات على استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة، مع احتمالية تجاوز هذه الخطوة بحلول أواخر أكتوبر 50% حاليًا. ومن أهم البيانات التي يجب متابعتها خلال الأسبوع المقبل، إنفاق المستهلكين يوم الثلاثاء وتضخم أسعار المنتجين يوم الجمعة. كما سيكون إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل بالغ الأهمية، إذ سيقدم دلائل على استعداد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.