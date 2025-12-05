3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (05.12.2025)

في الأسبوع المقبل، ستركز الأسواق المالية بشكل رئيسي على قرارات البنوك المركزية، مع التركيز على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بدأنا نشهد ببطء تأخرًا في بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية، مثل تضخم مؤشر أسعار المستهلك وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)، لن تُصدر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. مع ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة. إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي، سيشهد الأسبوع المقبل أيضًا قرارات من البنك الوطني السويسري وبنك الاحتياطي الأسترالي. ستنشر العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك برودكوم وأوراكل، نتائجها المالية نظرًا لتغير طفيف في جداولها المالية. نتيجةً لذلك، تستحق أسواق مثل الذهب ومؤشر US100 وزوج العملات USD/CHF اهتمامًا خاصًا الأسبوع المقبل.

الذهب

ارتفع الذهب بنحو 7% من أدنى مستوى له في أوائل نوفمبر، ولا يزال أحد أفضل الأصول أداءً هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال متأخرًا عن الفضة في الوقت الحالي. قد يتفاعل الذهب بقوة مع نبرة إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. يُقدّر السوق احتمال خفض أسعار الفائدة بأكثر من 90%، مما يعني أن المستثمرين سيركزون بشدة على توجيهات الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع خفض جزئي آخر لأسعار الفائدة في أبريل، بينما يُقدّر الخفض الكامل لشهر يونيو. إذا تحوّل بيان الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تساهلاً، فقد يفتح ذلك المجال أمام ضعف الدولار وزيادة قوة الذهب، خاصةً مع استمرار هروب رؤوس الأموال من الأصول الأمريكية. إلى جانب قرار يوم الأربعاء، ينبغي الانتباه أيضاً إلى تقرير JOLTS الصادر يوم الثلاثاء وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الصادرة يوم الخميس المقبل.

US100

ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 7% من أدنى مستوى سُجّل في 21 نوفمبر، وهي الآن أقل من أعلى مستوياتها التاريخية بأقل من 3%. بالنسبة للمؤشر، سيكون قرار الاحتياطي الفيدرالي والأرباح القادمة من شركات التكنولوجيا ذات التقويمات المالية خارج الدورة الاقتصادية مهمة. يوم الأربعاء بعد الإغلاق، ستُصدر شركتا Adobe وOracle نتائجهما. وقد وصف البعض Oracle، بسبب تعاونها مع OpenAI وNvidia، بأنها فقاعة مضاربة أخرى. ستنشر شركة برودكوم نتائجها المالية يوم الخميس بعد الجلسة. وكثيراً ما وُصفت الشركة، المعروفة بإنتاجها للرقائق المتخصصة، بأنها مبالغ في قيمتها، إلا أن تقرير أرباحها السابق كان قوياً للغاية.

USDCHF

في حين يُتوقع أن يُجري الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة، من غير المتوقع أن يتخذ البنك الوطني السويسري خطوة مماثلة، حتى على الرغم من مشكلة انخفاض التضخم في سويسرا. وكما أشارت بلومبرغ، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في سويسرا مرتفعة، وقد يُؤدي غياب تدخل البنك الوطني السويسري في سوق العملات الأجنبية إلى تجدد الضغوط الصعودية على الفرنك. وقد ارتفعت قيمة العملة السويسرية بنحو 13% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد الكرونة السويدية بين عملات مجموعة العشر. وإذا ظل البنك الوطني السويسري غير مُبالٍ، فلا يُمكن استبعاد محاولة أخرى لدفع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى ما دون مستوى 0.80.