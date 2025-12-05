ارتفاع US100 بعد بيانات PCE 📈

من المرجح أن الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، سار على ما يرام، حيث أصدر المسؤولون الصينيون بيانًا متفائلًا يُبرز نيتهم ​​في توسيع التعاون مع الولايات المتحدة. مما زاد من تحسّن شهية المخاطرة، ارتفعت أسهم

، أحد أكثر أسهم التكنولوجيا بيعًا هذا العام، بأكثر من 23% خلال الجلسات الخمس الماضية.