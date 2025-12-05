ارتفاع US100 بعد بيانات PCE 📈

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 0.5% اليوم، مدعومةً بتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي جاء متوافقًا مع توقعات وول ستريت. وجاءت توقعات التضخم متوافقةً مع توقعات السوق، في حين تطابق الاستهلاك الشخصي والدخل إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.
- كما دعمت البيانات الأولية لجامعة ميشيغان لشهر ديسمبر النبرة الإيجابية في وول ستريت، حيث أظهرت تحسنًا في ثقة المستهلكين بالتزامن مع انخفاض توقعات التضخم على مدى عام وخمس سنوات. يعزز هذا المزيج ثقة المستثمرين في خفض واقعي لأسعار الفائدة في ديسمبر، ونهج سياسة تيسيرية "أقل مخاطرة" حتى عام 2026، مما قد يدعم الأصول الخطرة ويضغط على العوائد والدولار الأمريكي.
- من المرجح أن الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، سار على ما يرام، حيث أصدر المسؤولون الصينيون بيانًا متفائلًا يُبرز نيتهم في توسيع التعاون مع الولايات المتحدة. مما زاد من تحسّن شهية المخاطرة، ارتفعت أسهم CoreWeave (CRWV.US)، أحد أكثر أسهم التكنولوجيا بيعًا هذا العام، بأكثر من 23% خلال الجلسات الخمس الماضية.
- تُبرز هذه الخطوة تلاشي المخاوف بشأن الإفراط في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقد بدأ محللو Roth Capital Partners تغطية شركة تأجير وحدات معالجة الرسومات بتوصية "شراء" وسعر مستهدف يبلغ 110 دولارات أمريكية.
تشهد أسهم التكنولوجيا ارتفاعًا واسع النطاق، ليس فقط في قطاعات البنية التحتية وأشباه الموصلات، بل أيضًا في قطاع البرمجيات. وتشهد شركة Salesforce (CRM.US) ارتفاعًا في أعقاب أرباحها القوية الأخيرة. وسيصدر الأسبوع المقبل تقارير رئيسية من Adobe وOracle وSynopsys، وقد يؤثر أداؤها على المعنويات تجاه قطاع البرمجيات بأكمله.
بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي / جامعة ميشيغان
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (على أساس سنوي): 2.8% (توقعات: 2.8%، السابق: 2.7%)
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (على أساس شهري): 0.3% (توقعات: 0.3%، السابق: 0.3%)
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (على أساس سنوي): 2.8% (توقعات: 2.8%، السابق: 2.9%)
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (على أساس شهري): 0.2% (توقعات: 0.2%، السابق: 0.2%)
الاستهلاك الشخصي الحقيقي الأمريكي (على أساس شهري): 0.0% (توقعات: 0.1%، السابق: 0.4%)
- إنفاق المستهلك الأمريكي (على أساس شهري): 0.3% (توقعات: 0.3%، السابق: 0.6%)
- الدخل الشخصي الأمريكي (على أساس شهري): 0.4% (توقعات: 0.3%، السابق: 0.4%)
القراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (ديسمبر): 53.3 (التوقعات ٥٢، السابق ٥١.٠)
- توقعات جامعة ميشيغان الأولية: ٥٥ (التوقعات ٥٢.٧، السابق ٥١.٠)
- التوقعات الأولية لحالة جامعة ميشيغان: ٥٠.٧ (التوقعات ٥٢.١، السابق ٥١.١)
التوقعات الأولية لمعدل التضخم لخمس سنوات لجامعة ميشيغان: ٣.٢٪ (التوقعات ٣.٤٪، السابق ٣.٤٪)
- التوقعات الأولية لمعدل التضخم لسنة واحدة لجامعة ميشيغان: ٤.١٪ (التوقعات ٤.٥٪، السابق ٤.٥٪)
أوراكل (ORCL.US، D1)
ارتفعت أسهم أوراكل بنسبة ٢٠٪ تقريبًا من أدنى مستوياتها في نوفمبر، إلا أنها لا تزال أقل بنحو ٥٪ عن المتوسط المتحرك الأسي لـ ٢٠٠ يوم، وأقل بنحو ٥٠٪ عن أعلى مستوياتها التاريخية. قد تؤدي أرباح الأسبوع المقبل (الأربعاء) إلى زيادة التقلبات في كلا الاتجاهين.
