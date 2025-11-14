3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (14.11.2025)

يعني استئناف العمل الحكومي العودة إلى نشر بيانات الاقتصاد الكلي. ووفقًا لمسؤولين في إدارة ترامب، قد تُصدر بعض التقارير المتأخرة خلال الأسبوع المقبل. في الوقت نفسه، لم يُخفف إعادة فتح الحكومة من حالة عدم اليقين في السوق، والتي تُثقل كاهل عملة البيتكوين وتدعم أسعار الذهب. لهذا السبب، يُنصح بمراقبة مؤشر US100، والذهب، وبيتكوين.

US100

اعتبارًا من يوم الأربعاء، 12 نوفمبر، أنهت الحكومة الأمريكية رسميًا أطول إغلاق حكومي في التاريخ. ووفقًا لكيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، سينشر مكتب الإحصاءات (BLS) بيانات سوق العمل المتأخرة، وإن كان ذلك في نطاق محدود. وقد تم إعداد تقرير سبتمبر بالفعل، ومن المحتمل إصداره هذا الأسبوع. يتزامن نشر البيانات المتأخرة مع أول تصحيح أعمق في المؤشرات وأسهم التكنولوجيا منذ أبريل. أحد أسباب هذا التصحيح هو تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. قد تُغيّر تقارير العمل المتأخرة هذه التوقعات، ولذلك يُنصح بمراقبة مؤشر US100 في الأيام القادمة.

الذهب

تقترب أسعار الذهب بهدوء من ذروتها التاريخية مجددًا، قرب 4,360 دولارًا أمريكيًا للأونصة. لا يزال عدم اليقين في السوق العالمية مرتفعًا، والطلب لا يزال ثابتًا. ومن المثير للاهتمام أن حماس المستثمرين الأفراد قد فتر أيضًا، وهو ما يُلاحظ، على سبيل المثال، في عدد عمليات البحث على جوجل.

بيتكوين

تشهد العملات الرقمية أزمة قصيرة الأجل مدفوعةً بموجات البيع المكثفة في سوق الأسهم الأمريكية وانخفاض تعرض المستثمرين طويلي الأجل. خلال الشهر الماضي، باع المستثمرون طويلو الأجل (الذين احتفظوا بها لأكثر من نصف عام) ما يزيد عن 850,000 بيتكوين. انخفض سعر بيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ أوائل مايو 2025، ويشهد السوق خوفًا شديدًا يُضاهي أسواق الهبوط السابقة. من ناحية أخرى، لا تزال هناك العديد من التطورات الإيجابية المحتملة في الأفق. كما أن إعادة فتح الحكومة تعني استمرار العمل على التشريعات المنظمة للسوق. من المؤكد أن التقلبات لن تنخفض في الأيام المقبلة، ولهذا السبب سيكون من المفيد مراقبة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.