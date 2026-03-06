يفقد البيتكوين زخمه مجدداً 📉 وينخفض الإيثيريوم بنسبة 5%

يشهد سعر البيتكوين انخفاضًا اليوم، حيث تراجع من حوالي 71,000 دولار إلى حوالي 68,000 دولار. وقد أدى هذا الانخفاض إلى إضعاف الآمال في انتعاش مستدام، إذ توقف الارتفاع الأخير قرب مستوى 74,000-75,000 دولار، وهو مستوى يُعتبر مهمًا من منظور مراكز المتعاملين.

أما الإيثيريوم، فقد انخفض بشكل حاد، حيث تراجعت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 5%، لتنخفض إلى ما دون 2,000 دولار.

يُحدّ من الإقبال على الأصول الرقمية ارتفاعُ قيمة الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، والارتفاع الحاد في أسعار النفط. وعلى الرغم من الزيادة المؤقتة في الطلب عبر صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، إلا أن العملات المشفرة تُكافح للحفاظ على زخمها الصعودي في ظل ضعف الطلب الفوري واستمرار ضغط العرض الكبير.

البيتكوين (الإطار الزمني للساعة الواحدة)

واجه البيتكوين مقاومة قوية قرب 75,000 دولار، حيث يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع الأخير، وتشير مراكز متداولي الخيارات أيضًا إلى منطقة مقاومة.

في الوقت الحالي، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 فترة على الرسم البياني للساعة لأول مرة منذ بداية فبراير وبداية مارس، مما ينذر بعودة محتملة للزخم الهبوطي.

إذا لم يتمكن المضاربون على الصعود من استعادة مستوى 70,000 دولار سريعًا، فقد يواجه السوق موجة هبوطية أخرى، مع وجود دعم محتمل قرب 60,000 دولار.

المصدر: xStation5

محا الإيثيريوم مكاسب عدة أيام وانخفض إلى ما دون 2000 دولار، مما يعزز الاتجاه الهبوطي السائد في السوق.

المصدر: xStation5